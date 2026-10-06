"În toată această perioadă, de un an şi trei-patru luni, au existat în mintea unora tot felul de scuze, de scenarii, în principal pentru a justifica incompetenţa şi anumite rezultate dezastruoase, au existat scenarii de înţelegeri, de deal-uri între PSD şi Nicuşor Dan. Dar aceste scenarii, de fapt, erau nişte justificări ale lor în a-şi ascunde incompetenţa. PSD e extrem de dezamăgit, şi asta o ştiţi, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicuşor Dan aseară. Nu spun că e neconstituţională, nu spun că ar fi în afara legii. Dar noi ne-am fi aşteptat ca după patru premieri de dreapta să existe şansa celor care au câştigat alegerile. Adică nouă să ni se dea acest mandat. Justificat, l-am solicitat ieri. Vreau să fiu foarte clar. În discuţiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Soluţia pe care a oferit-o preşedinte a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înţelegere între Nicuşor Dan şi PSD. Au existat aceste scenarii, repet, doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-şi ascundă incompetenţa prin justificări de acest tip", a spus Grindeanu la sediul central al PSD, citat de Agerpres.

El a adăugat că nu i-a cerut explicaţii lui Nicuşor Dan cu privire la faptul că nu l-a desemnat pe el premier.

"Eu n-am spus că e neconstituţional ce face. Am spus că suntem într-o situaţie în care, vorbim de PSD, nu neapărat de persoana mea, partidul care a câştigat alegerile, şi atâta timp cât, de când eşti preşedinte, l-ai numit pe Ilie Bolojan, după care următoarea încercare a fost Eugen Tomac, de dreapta, al doilea, Veştea, de dreapta, Siegfried Mureşan, de dreapta, acum, mă rog, Luca Niculescu chiar este dincolo de vreo culoare politică, de stânga de dreapta, m-aş fi aşteptat şi colegii mei s-ar fi aşteptat să ofere partidului care a câştigat alegerile acest mandat. Dar, repet, nu suntem într-un scenariu în afara Constituţiei, dar asta nu înseamnă că nu există dezamăgire şi, aşa cum v-am spus la început, şi un soi de revoltă", a afirmat Grindeanu.

Grindeanu: Le-am cerut colegilor un mandat larg pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu

Conducerea PSD a primit, marţi, mandat de la Biroul Permanent Naţional al partidului pentru a începe discuţiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

"Am încheiat şedinţa Biroului Permanent Naţional, unde a avut loc o primă discuţie în interiorul PSD despre noua propunere de prim-ministru a preşedintelui. Ceea ce cred că era evident, toţi colegii mei şi-au exprimat revolta, dezamăgirea că preşedintele, în loc să ia decizia firească şi anume să încredinţeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice. Cred că sunt şapte ani de când dreapta este la putere fără să câştige nici măcar un rând de alegeri în România. (...) După toată această perioadă, s-a ajuns ca aproape 90% dintre români să spună că ţara merge într-o direcţie greşită. (...) Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că din interacţiunile pe care noi le-am avut n-am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCDE. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă", a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD.

El a adăugat că social-democraţii îşi doresc să vadă dacă există o dorinţă reală din partea premierului desemnat "de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR".

"În acest sens, le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg, de negociere, dar, în primul rând, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus şi ieri, după desemnare, că PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construcţie politică fără fundamente solide. În urmă cu un an românii au votat pentru o economie stabilă, pentru creşterea nivelului de trai, în schimb, în acest an şi trei luni, românii au fost supuşi unei sărăciri, aş numi-o chiar agresivă. Un exemplu, dacă vreţi, l-am văzut zilele acestea, o companie fanion pentru ţara noastră, Dacia, care, până la urmă, este un brand naţional, este nevoită să oprească producţia tocmai din cauza unor măsuri falimentare ale Guvernului Bolojan. Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică şi socială a domnului Niculescu şi dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD", a explicat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, PSD lucrează de două - trei săptămâni la un program de guvernare.

"Tocmai de aceea pot să vă spun că discuţia aceasta este una extrem de serioasă şi este, de fapt, principala discuţie pe care noi o vom avea sau principalul subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu. Aici e vorba de schimbarea direcţiei în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul. Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un Guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat şi aprobat anul acesta cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident, şi cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani, dar în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă şi mai aproape de anticipate, asta este evaluarea noastră. (...) Vreau să vă spun că mandatul acesta pe care l-am cerut colegilor mei l-am primit în unanimitate. Aşa că, zilele viitoare, în mod sigur, vom avea aceste discuţii cu domnul Luca Niculescu", a transmis preşedintele social-democraţilor.