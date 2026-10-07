Un mesaj publicat luni pe rețeaua Truth Social, în care președintele american se angajează să finanțeze aceste clipuri televizate cu proprii săi bani sau cu cei ai unui fond pro-Trump, 'nu face referire la o rambursare', a precizat un oficial american contactat de AFP, relatează Agerpres.

Dar Donald Trump însuși a declarat puțin mai târziu că nu a luat încă o decizie, potrivit AFP.

Întrebat de o jurnalistă despre o eventuală rambursare, el a răspuns: 'Aceste reclame au fost cu adevărat bune. Scopul lor a fost promovarea țării. Acest lucru a fost făcut de mulți alți președinți, așa că vom lua o decizie'.

Luni, el a scris pe Truth Social: 'Am decis (...) să le finanțez eu însumi, precum și cu banii pe care i-am strâns pentru MAGA Inc', structura sa de finanțare electorală.

Opoziția acuză administrația Trump de „propagandă” ilegală

Republicanul a fost acuzat săptămâna trecută de opoziție că face 'propagandă' ilegală cu câteva săptămâni înainte de alegerile legislative cruciale.

Donald Trump apăruse într-un scurt clip alb-negru difuzat, potrivit presei, în timpul unor meciuri de fotbal american.

Reclama îl arată cu o expresie dură a feței, mergând în tăcere cu fața la cameră pe un coridor, în timp ce pe fundal se aud fragmente din discursuri în care îi atacă pe cei care susțin războiul, pe 'comuniști' și pe 'mondialiști'.

La sfârșitul videoclipului care durează 30 de secunde, în partea de jos a ecranului apare următorul mesaj: 'plătit de guvernul american'.

Casa Albă consideră că nu a fost vorba despre o reclamă politică, a cărei finanțare este foarte strict reglementată, ci despre un 'anunț de interes public', așa cum guvernul are dreptul să difuzeze, cu scop 'pedagogic și patriotic'.