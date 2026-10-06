Urmăriţi un nou episod al campaniei ȘtirilorProtv: Iubirea nu omoară! Iubirea ar trebui să protejeze!

Atenție, urmează imagini și informații, care vă pot afecta emoțional!

Comuna Lipănești, sat Șipotu, județul Prahova. Andreea avea doar 22 de ani. Era însărcinată. Mergea pe stradă cu cei doi copii ai ei, de mână, și cu mama alături. A fost încolțită de fostul partener de care voia să se despartă – o decizie curajoasă, dar fatală.

Mama victimei: "Am țipat, am ce n-am făcut ca să o salvăm și nu era nimeni, nimeni, nimeni de când am luat-o mai violentă, a făcut scandal, ne-a bătut și pe mine și pe bărbatul, pe toți. Multe zile, când se despărțea, ea venea la părinți și o seară, ca să nu mai mănânce bătaie, să le facă ceva, mai pleca cu el."

Familia și comunitatea știau că Andreea fusese dusă la cerșit în străinătate. Fusese traficată, abuzată de partener.

Corina Voicu, fostă judecătoare Asociatia Adept: „Toată lumea știa lucrul acesta. Știa nu doar că o bătea știa și faptul că o ducea în străinătate și o forța să cerșească. Asta este infracțiunea de trafic de persoane.”

Corespondent ȘtirileProTV: ”Deși existau nenumărate apeluri la 112 prin care era denunțat comportamentul violent. Conducerea Poliției de aici din Lipănești a recomandat împăcarea. Nu s-a emis un ordin de protecție, Ba mai mult, polițiștii care aveau cunoștință de situație, au omis completarea formularului de evaluare a riscului, pasul administrativ obligatoriu care declanșează mecanismul de protecție”.

Vecina victimei: ”Dimineață a fost poliție la prima oră și nu i-a făcut nimic”.

8 noiembrie 2025, Comuna Beciu Teleorman.

Mihaela avea 25 de ani când a fost înjunghiată de soțul ei cu 15 lovituri de cuțit, sub privirile fiului de doar trei ani. Mai avea încă doi copii acasă. Cu șase săptămâni înainte, femeia a reclamat lipsirea de libertate și molestarea sexuală. Instanța a emis un ordin de protecție pentru 6 luni, însă agresorul a fost lăsat în libertate.

Corina Voicu- fostă judecătoare Asociaţia Adept: ”A fost răpită. A fost luată cu forța, băgată în mașina agresorului. Și aici avem răpire. În ziua în care s-a judecat ordinul de protecție în prelungirea ordinului de protecție provizoriu este luată cu forța. Ținută cu forța în mașină și violată. În aceeași zi în care instanța dă un ordin executoriu”.

Victima a refuzat brățara electronică pentru că nimeni nu-i explicat că nu ea trebuie să o poarte, ci agresorul.

Andreea Braga- Centrul Filia: ”Îi era teamă că se va face de râs, că ea va trebui să poarte brățară electronică. Există și un nivel foarte scăzut de informare despre ă brățările electronice”.

Cristina Chiriac- procuror general al României: ”Obligația de informare a autorităților către victima violenței domestice este esențială. Femeia trebuie să știe exact ce face dispozitivul de supraveghere electronică și cum poate să prevină ca agresorul să nu se apropie de ea. Distanța impusă de prin ordinul de protecție 20% acceptă”.

Andreea Braga- Centrul Filia: ”Deci mai puțin de una din 5 care au ordin de protecție provizoriu. Avem un nivel scăzut de acceptare a ordinului de protecție provizoriu doar una din 2 femei victime, doar una din 2 victime, că pot fi și bărbați care în care se constată un risc ridicat pe baza formularului de evaluare de la poliție. Acceptă măsuri de protecție provizoriu, deci este clar că lipsește un o rețea de suport. Care să vină în sprijinul victimei”.

Cu o zi înainte de crimă, agresorul postă în online amenințări și recunoștea că s-a întâlnit cu victima chiar în secție, dar acest lucru nu a apărut în scriptele poliției.

După crimă, conducerea Poliției Române a organizat, în timp record, o operațiune de management al imaginii: destituiri, mustrări scrise și sancțiuni formale pentru câțiva polițiști din subordinea șefilor.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Tragica realitate este că nici măcar nu știm toate aceste cazuri – autoritățile nu au cifre clare, iar un registru național al femicidului nu există. Fără date precise, fără măsurători, cum putem aplica politici publice care să funcționeze? De asta am avut nevoie de o lege. O lege care însă nici astăzi nu este complet aplicabilă”.

Ecaterina Balica, Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor: ”Ne este greu ca societate să acceptăm că putem preveni un omor în general sau un femicid. Nu este cazul nostru. A fost greu să se înțeleagă chiar și de către unii profesioniști că omorul poate fi prevenit”.

Chiriac: ”Nu a fost o preocupare. Într-adevăr, pentru a colecta aceste date într-un mod unitar. Fiecare instituție are în mod separat o categorie de date nu ajută cu absolut nimic. În momentul în care avem aceste date. Într-o singură bază de date, atunci putem să creăm și impactul asupra infracțiunilor de violență domestică și a femicidului și a altor tipuri de violență”.

Nu avem date clare, dar știm însă nume de victime. Și sunt multe... Au fost semnale ignorate, autorități paralizate, legi fără aplicabilitate. Sistemul a avut ocazia să intervină, dar acțiunea s-a împotmolit în birocrație și nepăsare.