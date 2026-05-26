Cât costă o vacanță în Santorini. Metode prin care poți avea o vacanță într-o destinație de vis cu un buget redus

Santorini este una dintre cele mai spectaculoase destinații din Grecia, dar și printre cele mai căutate, mai ales în sezonul de vârf.

Santorini este o insulă romantică, cunoscută pentru plajele sale vulcanice spectaculoase, peisajele naturale deosebite și apusurile impresionante peste satele văruite în alb. Deși nu este o destinație din Grecia aproape de România, Santorini este printre cele mai vizitate locații pe timp de vară.

Dacă te întrebi cât costă o vacanță în Santorini, mai jos găsești tot ce trebuie să știi pentru a-ți planifica bugetul de călătorie și pentru a avea o experiență de neuitat fără să cheltuiești prea mult. Vei găsi costuri medii din experiențele altor călători, prețuri tipice pentru hoteluri, mese și restaurante, activități diverse și atracții turistice, precum și informații despre transport.

Cât costă cazarea în Santorini

Bugetul tău va depinde de mai mulți factori, dar mai ales de perioada în care alegi să mergi și de tipul de cazare!

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Santorini este din aprilie până în septembrie, în special iunie, iulie, august și septembrie, dacă vrei să înoți și să te bucuri de viața de noapte a insulei.

Pentru a economisi bani în vacanță, ia în considerare să vizitezi insula în extra-sezon, adică aprilie – mai și sfârșitul lui septembrie – octombrie. Bugetul pentru cazare este cel mai important.

Dacă alegi să stai într-un hotel de lux în Oia sau într-un Airbnb cu piscină în peșteră, te poate costa în medie 500 € pe noapte.

Evident, dacă alegi un hotel mic în centrul insulei, te poate costa în jur de 700 € pe săptămână pentru două persoane. Dacă nu ai un buget mare, dar vrei să fii aproape de tot, poți încerca orașele Thira și Imerovigli.

Acolo sunt destul de multe hoteluri care au piscină și oferă mic dejun la un preț destul de accesibil.

Ca în cazul oricărei destinații, rezervarea făcută cu cât mai mult timp înainte îți oferă cele mai bune șanse de a găsi oferte avantajoase. Ai și mai multe opțiuni din care poți alege. Pentru Santorini, poți să cauți pe Airbnb, Booking sau Agora.

Santorini nu este un loc scump dacă știi unde să te cazezi și unde să mănânci sau să bei. Majoritatea hotelurilor și restaurantelor cu vedere spre vulcan și apus, de pe partea Caldera (vestul insulei), sunt foarte scumpe.

Desigur, priveliștea și serviciile sunt considerate cele mai bune din toată Grecia, iar asta explică de ce este mai costisitor să te cazezi sau să iei masa pe partea vestică a insulei Santorini. (Practic, plătești în plus pentru locație.)

Prețul mediu al unei nopți de cazare în Santorini este de 150 de euro, însă este posibil să vizitezi insula și cu un buget redus – trebuie doar să urmezi câteva sfaturi esențiale pentru a economisi bani.

Prețuri la restaurantele din Santorini

• Masă într-un restaurant ieftin: 17,00 € (interval: 6,80 – 25,00 €)

• Masă pentru două persoane, restaurant de nivel mediu, trei feluri: 78,10 € (interval: 40,00 – 100,00 €)

• Bere locală (0,5 litri la draft): 5,00 € (interval: 5,00 – 8,00 €)

• Bere importată (0,33 litri sticlă): 6,50 € (interval: 5,66 – 10,00 €)

• Cappuccino (normal): 4,06 € (interval: 3,00 – 7,00 €)

• Cola/Pepsi (0,33 litri sticlă): 3,36 € (interval: 2,44 – 4,00 €)

• Apă (0,33 litri sticlă): 1,23 €

Piețe

• Lapte (1 litru): 1,80 €

• Pâine albă proaspătă (500g): 1,25 €

• Orez alb (1 kg): 3,00 €

• Ouă (12 bucăți): 6,00 €

• Brânză locală (1 kg): 13,00 €

• Piept de pui (1 kg): 6,75 € (interval: 5,00 – 8,50 €)

• Carne de vită (1 kg – pulpă sau echivalent): 14,00 €

• Mere (1 kg): 2,50 € (interval: 2,00 – 3,00 €)

• Banane (1 kg): 2,00 €

• Portocale (1 kg): 1,50 € (interval: 1,00 – 2,00 €)

• Roșii (1 kg): 3,00 €

• Cartofi (1 kg): 2,23 € (interval: 1,70 – 3,00 €)

• Ceapă (1 kg): 3,00 €

• Salată verde (o căpățână): 0,80 €

• Apă (sticlă de 1,5 litri): 0,55 € (interval: 0,40 – 0,70 €)

• Sticlă de vin (nivel mediu): 5,00 €

• Bere locală (0,5 litri sticlă): 1,80 € (interval: 1,40 – 2,49 €)

• Bere importată (0,33 litri sticlă): 2,50 €

• Țigări (pachet de 20 – Marlboro): 6,00 €

Sfaturi pentru a economisi bani în concediu

Cu siguranță poți planifica o vacanță economică în Santorini fără să ratezi distracția și aventura. Tot ce trebuie să faci este să iei decizii inteligente în ceea ce privește cazarea, mijloacele de transport și mesele.

Există o mulțime de hoteluri ieftine în Santorini, în special în Karterados, Perissa și Kamari. Dacă ești în căutare de aventură autentică, poți încerca chiar și campingul în Fira.

Important este să eviți să te cazezi în orașul Oia, care este destul de scump. În schimb, poți alege Fira – este mai accesibil, mai puțin aglomerat și mai liniștit. Trebuie să știi că un hotel ieftin nu înseamnă neapărat că renunți la confort, siguranță sau locație convenabilă. Poți găsi ușor o cameră decentă, într-o zonă bună, la un preț rezonabil.

Din fericire, nici să te bucuri de gastronomia locală din Santorini nu trebuie să fie scump. Deși insula are multe restaurante de lux, poți găsi mese gustoase și sățioase pentru doar câțiva euro. Indiferent în ce zonă a insulei te afli, sigur vei găsi opțiuni accesibile.

O vacanță în Santorini nu e completă fără turul emblematic al vulcanului – chiar și atunci când ai un buget restrâns. Ca să economisești, caută variante de tururi accesibile, care pornesc de la doar 20 de euro. Astfel, vei putea explora insula și te vei bucura de activități variate fără să depășești bugetul.

Transportul public este cea mai bună modalitate de a te deplasa prin Santorini dacă ai un buget limitat. Autobuzele locale sunt foarte ieftine și ajung aproape în toate colțurile insulei. Totuși, trebuie să știi că acestea se pot aglomera rapid și, dacă ratezi unul, s-ar putea să aștepți destul de mult următorul.

Perioadele cele mai bune pentru o vacanță accesibilă în Santorini

Pentru vizitarea obiectivelor turistice și explorare

Dacă prioritatea ta este să descoperi istoria bogată a insulei Santorini și peisajele sale spectaculoase, cele mai bune perioade de vizitat sunt din aprilie până în iunie sau din septembrie până în octombrie. Aceste luni oferă temperaturi plăcute, între 18 și 25°C, și mult mai puțină aglomerație decât în plin sezon estival. În aceste perioade, vei putea vizita mai ușor situri arheologice, precum Akrotiri, și să te plimbi în voie prin satele tradiționale, fără agitația tipică verii. Sunt luni ideale pentru vizitarea obiectivelor, fotografie și activități în aer liber.

Pentru iubitorii de plajă și soare

Dacă vrei să te bucuri din plin de plajele din Santorini și de experiențele de la malul mării, lunile iulie și august oferă vremea perfectă pentru vară, cu temperaturi zilnice în jur de 27–30°C și ape calde și liniștite, ideale pentru înot și plajă. În această perioadă, plajele din Kamari, Perissa și celebra Red Beach prind viață, cu baruri de plajă, sporturi nautice și o atmosferă socială animată.

Pentru cei cu buget redus

Dacă vrei să te bucuri de frumusețea Santorini fără cheltuielile ridicate din sezonul de vârf, începutul primăverii (aprilie) și sfârșitul toamnei (octombrie) sunt cele mai potrivite perioade. În aceste luni, prețurile la cazare, tururi și restaurante sunt mai scăzute, ceea ce îți permite să ai parte de o vacanță mai accesibilă. Deși temperaturile sunt mai scăzute decât vara, sunt totuși plăcute, iar insula este mult mai liberă, permițându-ți să găsești oferte excelente la hoteluri și excursii. Aceste sezoane oferă o experiență relaxantă, fără costurile și agitația tipice verii.

Prețurile prezentate în acest articol sunt orientative și pot varia în funcție de sezon, perioada rezervării, disponibilitate, compania aeriană, tipul de cazare sau serviciile incluse. Pentru informații actualizate și tarife exacte, este recomandat să verificați platformele oficiale de rezervări pentru zboruri, hoteluri și transport local înainte de a face o rezervare.

