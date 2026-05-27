Sunt rezultatele unei cercetări care a fost prezentată la Palatul Cotroceni. Șeful statului este de părere că dezinformarea afectează prosperitatea și securitatea națională.

Potrivit cercetării, un influencer din 6 - şi mai mult de o sursă publică din 8 - dezinformează repetat în spaţiul digital românesc. Adică propagă informaţii false sau grav înşelătoare, care sunt create şi distribuite în mod deliberat, cu intenţia de a păcăli.

Influencerii analizați au conturi de lifestyle, de știri și de divertisment pe rețelele sociale.

Pe TikTok, 76% din temele care înșeală opinia publică ar fi generate de doar 10 conturi. Pe Telegram, procentajul ajunge la 99%, arată raportul.

În ordinea răspândirii lor pe rețelele sociale, principalele teorii propagate ar fi: anti - occidentalismul suveranist, anularea alegerilor și „lovitură de stat”, identitatea creștină amenințată, anti-Ucraina și frica de război.

Președintele Nicușor Dan: „Avem dezinformare în zona medicală și asta costă. Costă resurse și costă chiar vieți. Este o chestiune chiar de securitate națională.”

Potrivit cercetătorilor, dezinformarea a costat anul trecut România 1 miliard de euro. Asta pentru că, inclusiv companiile, mai ales cele străine, care activează la noi, ar fi ținta atacurilor.

Reprezentanții inițiativei civice au realizat și campanii pilot de combatere a dezinformării, folosind metode care funcționează deja în Europa.

Andreea Nistor, co-fondator România Imună: „Reușim să contracarăm dezinformările care apar, oferind cetățenilor informații alternative, validate jurnalistic și oficiale, care să-i ajute să distingă versiunea corectă a informației la care sunt expuși.”

Cercetătorii au analizat postări din martie și până în mai, de pe cinci rețele sociale din România. În martie, au studiat aproape 1.600 de conturi și 26.000 de postări, cu aceeași tehnologie folosită și de Comisia Europeană.