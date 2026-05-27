Televiziunea de stat din Iran susține că a obținut un proiect neoficial al unui acord cu Statele Unite ale Americii, care ar prevedea reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz și retragerea unor forțe militare americane din regiune.

Televiziunea de stat precizează că acordul-cadru, care exclude navele militare şi prevede ca Iranul să gestioneze traficul naval prin strâmtoare în cooperare cu Omanul, nu a fost încă finalizat şi că Teheranul nu va lua nicio măsură fără o „verificare concretă”.

Dacă se va ajunge la un acord final în termen de 60 de zile, acesta ar putea fi aprobat ca o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Memorandumul de înţelegere în curs de elaborare între SUA şi Iran are la bază discuţiile indirecte iniţiate după războiul care a început în februarie, Pakistanul jucând un rol central de mediere între Teheran şi Washington.

Războiul a izbucnit după o escaladare bruscă a tensiunilor între Iran şi Israel la începutul acestui an, ambele părţi efectuând atacuri cu rachete şi drone care au perturbat transportul maritim în Golf şi au atras implicarea militară a SUA, stârnind temeri privind un conflict regional mai amplu, scrie News.ro.

Casa Albă: „Raportul este fals”

Casa Albă a respins miercuri informațiile difuzate de mass-media de stat iraniană cu privire la un proiect de memorandum de înțelegere, calificându-l drept o „invenție de la cap la coadă”.

„Această informație difuzată de mass-media controlată de Iran nu este adevărată, iar memorandumul de înțelegere pe care l-au «publicat» este o invenție de la cap la coadă. Nimeni nu ar trebui să creadă ceea ce difuzează mass-media de stat iraniană. FAPTELE CONTEAZĂ”, a postat contul „Rapid Response” al Casei Albe pe X, potrivit CNN.

Mass-media de stat iraniană a raportat că memorandumul de înțelegere ar solicita forțelor militare americane să se retragă din vecinătatea Iranului și să ridice blocada porturilor iraniene.

Unele detalii sunt similare cu modul în care oficialii americani au descris acordul în curs de negociere. Oficialii americani au declarat că președintele Donald Trump ar fi dispus să ridice blocada atâta timp cât Iranul permite navelor comerciale să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

„Așa cum a spus președintele Trump, negocierile decurg bine și el și-a exprimat clar limitele. Președintele Trump va încheia doar un acord bun pentru poporul american, care trebuie să garanteze că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, ca răspuns la reportajul televiziunii de stat iraniene.