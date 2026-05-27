Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

Mai multe judeţe din Maramureş, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei se vor afla, începând de miercuri de la ora 12:00, sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Aura Trif

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din a doua parte a zilei în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat peste 80 km/h, averse torenţiale, descărcări electrice şi pe alocuri grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp.

Judeţele marcate cu Cod galben sunt Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Satu Mare, Suceava şi Vaslui.

Potrivit estimărilor meteorologilor, următoarele patru săptămâni vor aduce vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în regiunile din vest. În același timp, ploile vor fi puține în multe zone, iar deficitul de precipitații se va resimți mai ales în vest, nord și centru.

O masă de aer cald, care a pornit din nordul Africii, traversează în aceste zile Europa și aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul primăverii.

Sursa: Agerpres

Sursa: Agerpres

Etichete: cod galben, prognoza meteo, ploi, furtuna, vijelii, grindina, anm,

