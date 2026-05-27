Declarația îi aparține premierului, care l-a mandatat pe ministrul interimar al Muncii să ceară acordul Comisiei Europene, pentru asta. Nemulțumiri sunt și în Sănătate. Liderii sindicali au cerut regândirea modului de acordare a sporurilor și actualizarea plății gărzilor.

Cu majorări cuprinse între 2.000 și 4.700 de lei, în cazul președintelui, demnitarii vor beneficia de cele mai creșteri salariale.

Autoritățile susțin că lefurile lor nu au mai fost majorate din 2018, însă premierul interimar Ilie Bolojan cere modificarea proiectului.

Ilie Bolojan, premierul României: „L-am mandatat, astăzi, pe domnul ministru Pîslaru, ca în negocierile pe care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari. Când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă conform ierahiei, să ajungă și demnitarii, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare.”

Schimbări ar putea apărea și în domeniul sănătății. Sindicaliștii reclamă că mai bine de jumătate dintre angajați ar putea fi afectați de noua lege. Cele mai mari probleme vizează sporurile: unele ar urma să dispară, iar cele rămase ar putea fi reduse la 20%, față de 30% în prezent.

Potrivit calculelor celor din Ministerul Muncii, salariul unui medic primar, cu tot cu gărzi și sporuri, ajunge în prezent la un vârf de 32.200 de lei brut, însă prin noua formulă ar scădea cu aproximativ 3.400 de lei brut. Diferența va fi acoperită prin compensații.

Pentru un asistent medical principal, leafa trece de 14.500 de lei brut și ar urma să se diminueze cu 200 de lei brut.

Iulian Pope, președinte Sanitas: ”Sunt multe specialități care nu vor mai avea sporuri - medicii la interne, cardiologia, DSP-urile, foarte multe specialități, dermatologie, laborator, cei care lucrează în cabinetele de chirurgie, fac micro-intervenții 10:00. Vor fi diferențe foarte mari - medicii vor pierde două - trei mii de lei, vor fi pe compensat, să ne înțelegem - vor avea o stagnarea salarială pe următorii 5 ani cel puțin, despre asta e vorba.”

Cele mai mari creșteri salariale în domeniul sanitar au fost aplicate în 2018, însă gărzile medicilor se plătesc la nivelul de atunci. A crescut însă salariul de bază.

Potrivit datelor INS, câștigul salarial mediu net a crescut de la 4.235 de lei în 2022 la 5.403 lei în prezent. Ultima majorare a avut loc în 2024, iar creșterile au generat un avans, în medie, de aproximativ 25 la sută la salariul de bază pentru Sănătate.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii: „Nu adăugăm sporuri, nu revenim la trecut, dar înăuntru acestor norme legate de o anumită dimensiune a sporurilor să existe o flexibilitate în sistemul sanitar. Cred că legea pe care am avut-o în lucru nu surprinde toată cazuistica și acum să corectăm lucrurile - ca la condiții deosebit de periculoase să nu ne scape anumite tipuri de activitate medicale care ne-a scăpat în proiect.”

Și angajații din domeniul asistenței medicale susțin că ar trebui revizuite anumite sporuri, cum sunt cele oferite asistenților maternali care au în grijă copii cu dizabilități și primesc un spor de 30 la sută.