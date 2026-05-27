Legea PSD care interzice vânzarea activelor statului a fost adoptată. USR acuză: ”Este împotriva intereselor României”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Claudiu manda sorin grindeanu marian neacsu octav ganea 2
Inquam Photos / Octav Ganea

Legea inițiată de PSD, care blochează listarea companiilor de stat, a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, care este for decizional, astfel că actul normativ va ajunge la președintele Nicușor Dan, pentru promulgare.

autor
Cristian Matei

Această lege interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută.

Actul normativ a fost inițiat de PSD și susținut în Parlament de AUR și SOS România.

În luna aprilie, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii se opun vânzării companiilor de stat profitabile, precizând că l-a rugat pe Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, să depună în Parlament un proiect de lege prin care să fie interzisă timp de doi ani vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.

USR: Alianța PSD-AUR nu apară interesele României, ci sinecurile PSD

În replică, USR afirmă că Legea prin care PSD, AUR și SOS blochează, până la 31 decembrie 2027, vânzarea de pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat este o lege împotriva intereselor României și, cel mai probabil, una neconstituțională.

”Tot ce face legea votată astăzi de PSD și AUR este să protejeze sinecurile înșurubate de ani mulți în funcții”, susțin reprezentanții USR, potrivit unui comunicat de presă.

„Legea votată de PSD, AUR și SOS ne duce înapoi în anii ‘90, când PSD din vremea aceea și fostul președinte Ion Iliescu ne spuneau «nu ne vindem țara», dar politicienii de atunci au vândut țara în propriul beneficiu, în loc să se facă privatizări corecte și la momentul potrivit. Acum, sub același slogan, se opun transparentizării activității companiilor de stat și, astfel, vor să-și conserve monopolul pe care îl au și să-i mențină în funcții pe cei care căpușează societățile de stat și împiedică dezvoltarea României. Legea este una anti-națională, exclusiv pentru sinecurile lor, iar PSD și AUR s-au aliat, încă o dată, pentru a terfeli interesul național”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Vulnerabilitățile legii inițiate de PSD au fost sesizate și de Consiliul Economic și Social, care a emis un aviz negativ, mai precizează USR:

”- instituie o interdicţie generală şi nediferenţiată asupra înstrăinării participaţiilor statului, fără a ţine cont de specificul economic al companiilor şi de necesitatea unei administrări eficiente a acestora;

- suspendă unilateral și cu efect imediat toate operațiunile de privatizare în curs, inclusiv cele pentru care transferul dreptului de proprietate nu a avut loc încă, dar angajamentele contractuale au fost asumate, ceea ce poate angaja răspunderea patrimonială a statului român;

- confundă deliberat listarea la bursă cu „vânzarea țării” şi blochează un instrument consacrat de disciplină corporativă;

- intră în coliziune cu Legea 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului și cu jaloanele PNRR asumate de România;

- lovește grav piața de capital românească și rolul instrumental al acesteia pentru finanțarea IMM-urilor;

- transmite „un semnal devastator privind predictibilitatea și credibilitatea României ca destinație de investiții”.”

„De peste 30 de ani auzim placa «nu ne vindem țara». Întâi, am auzit-o la PRM, astăzi, o auzim la PSD care, sub conducerea Olguței Vasilescu, este un PRM metamorfozat. Ei vor doar să țină România în loc, subdezvoltată și sub controlul politicienilor. A scoate un pachet minoritar de acțiuni pe bursă înseamnă transparență și posibilitatea ca românii să cumpere acțiuni la companiile de stat, așa cum au făcut-o deja unii dintre politicienii PSD și AUR. Înseamnă și atragerea de bani privați pentru investiții, în loc ca respectivele societăți să cerșească bani de la buget. Dacă spun că vor să protejeze companiile de stat ar trebui să le lase să se capitalizeze și să fie transparente, nu să le țină captive”, a afirmat deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia pentru buget a Camerei Deputaților.

USR mai susține că legea votată miercuri ”ridică serioase semne de întrebare” și în ceea ce privește constituționalitatea, în condițiile în care este vorba de ”o imixtiune a Parlamentului în atribuțiile Guvernului și se instituie o interdicție de vânzare pe bunuri care sunt proprietate privată a statului”.

”În 2023, când era premier Marcel Ciolacu și s-a făcut listarea Hidroelectrica, era un succes. Acum, PSD țipă „trădare”, doar pentru că a făcut alianță cu AUR și vrea voturile AUR”, mai precizează partidul condus de Dominic Fritz.

Criza politică lovește economia: Bursa scade abrupt, dobânzile cresc, iar Isărescu avertizează: „Chiar vrem instabilitate?”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Parlament, deputati, PSD, USR,

Articol recomandat de sport.ro
Au apărut imaginile! Miliardarul l-a luat la bătaie pe fiul premierului
Au apărut imaginile! Miliardarul l-a luat la bătaie pe fiul premierului
Citește și...
Stiri Politice
Daniel Zamfir: Legea care interzice vânzarea activelor statului intră în procedură de urgență și ajunge în plen

Biroul permanent al Senatului a aprobat dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului privind interzicerea vânzării activelor la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027, a anunţat, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
Stiri Economice
Trei „pețitori” pentru administrarea Fondului Proprietatea. Cine vrea să gestioneze active de 2,31 miliarde de lei

Fondul Proprietatea a anunţat că trei administratori de fond vor să preia administrarea activelor sale, în valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei.
Stiri Politice
Cum vrea Guvernul să facă „curățenie în politica de proprietate a statului”. Gheorghiu: Sunt circa 185 de companii inactive

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, că ceea ce îşi propune Guvernul este să facă curăţenie în politica de proprietate a statului.

Recomandări
Știri Actuale
Revoltă în Senat pe noua lege a salarizării: Funcționarii spun că proiectul încalcă principiile echității

Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Senatul României, Sindicatul Personalului Contractual şi Sindicatul Şoferilor din Senatul României îşi exprimă dezacordul faţă de forma actuală a proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului.

Vremea
ANM: Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni din țară până joi seară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare vizând instabilitate atmosferică ce se va manifesta, până joi seara la ora 21:00, în nord-vestul, nordul, estul şi local centrul şi sud-estul ţării.

Stiri Politice
Legea PSD care interzice vânzarea activelor statului a fost adoptată. USR acuză: ”Este împotriva intereselor României”

Legea inițiată de PSD, care blochează listarea companiilor de stat, a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, care este for decizional, astfel că actul normativ va ajunge la președintele Nicușor Dan, pentru promulgare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Doi români care au ajuns să protejeze vedete de la Hollywood, membri ai familiilor regale și unii dintre cei mai importanți oameni din lume. Povestea lui Bogdan Amărculesei și Andrei Scripcar

00:31

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Mai 2026

49:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Mai 2026

01:53:29

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cel mai mare zăcământ al României

43:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

”I-ați oferi un sfat lui Gigi Becali?” Cosmin Olăroiu surprinde înainte de Dinamo - FCSB

Sport

Clubul care e gata să înceapă negocierile cu Elias Charalambous