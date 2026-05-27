Măsura va fi aplicată de la 1 august, pentru a da timp Companiei de Transport Public să o implementeze, dar şi pentru ca oamenii să ştie din timp că tarifele se vor reduce considerabil.

"Mai urmează mecanismul administrativ, celelalte UAT-uri membre în ADI care trebuie să voteze şi Compania de Transport Public, partea tehnică de punere în aplicare. Am pus de la 1 august şi pentru ca cetăţenii să aibă timp, cei care au abonamente", a spus primarul municipiului, Călin Bibarţ, la finalul şedinţei Consiliului Local.

Pentru reducerea tarifelor au votat 16 consilieri, unul nu a participat la vot, iar patru consilieri (de la AUR) s-au abţinut.

Ce a dus la această decizie

Printre argumentele care au stat la baza acestor reduceri de tarife se află cel legat de reducerea poluării cu gazele maşinilor personale şi reducerea traficului auto din oraş, conform referatului care a însoţit proiectul votat de consilieri.

"Transportul public electric reprezintă una dintre cele mai eficiente soluţii pentru protejarea mediului în contextul urbanizării accelerate şi al creşterii poluării, spre deosebire de vehiculele clasice pe combustibili fosili, în condiţiile în care mijloacele de transport electrice, precum tramvaiele sau autobuzele electrice, nu emit gaze poluante direct în atmosferă, ceea ce contribuie semnificativ la reducerea nivelului de dioxid de carbon (CO2) şi a altor substanţe nocive", se arată în referat.

Noile tarife aprobate, care includ TVA, sunt următoarele: călătorie urban Arad - 1 leu/24 de ore; abonament lunar urban adult Arad - 20 lei; abonament săptămânal urban Arad - 5 lei; abonament 2 săptămâni urban Arad - 10 lei; abonament nenominalizat urban Arad - 40 lei; abonament lunar subvenţionat cu 50% urban Arad - 10 lei; abonament săptămânal subvenţionat cu 50% urban Arad - 2,50 lei; bilet 1 călătorie adulţi trenuleţ de agrement - 1 leu, bilet 1 călătorie copii trenuleţ de agrement - 1 leu.

Cât costă în prezent o călătorie

În prezent, un bilet de călătorie urbană valabil o oră costă 4,5 lei, iar abonamentele costă peste 100 lei.

Primăria Arad a propus încă de la finalul lunii martie reducerea tarifelor la transportul cu tramvaie şi autobuze până la 1 leu pe zi cu TVA inclus, pentru ca transportul public, modernizat în ultimii ani, să devină o alternativă la maşina personală, în condiţiile preţurilor mari la carburanţi.

Referitor la impactul bugetar, primarul declarase că în anul 2025 încasările din aplicarea tarifelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condiţiile în care bugetul total al Companiei de Transport Public a fost de zece ori mai mare, acest domeniu fiind puternic subvenţionat.