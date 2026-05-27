Activitățile de recunoaștere în teren au fost completate, de un exercițiu de mobilitate, pentru a testa cât de repede pot fi trimise trupe aliate în aceasta zona greu de aparat.

Aceste fotografii au fost făcute în timpul unui exercițiu de planificare coordonat de comandamentele întrunite din Italia și România. Cei doi locțiitori au studiat din elicopter zona din sud-estul României numită Poarta Focșanilor.

Vorbim de un teritoriu cuprins între orașele Focșani, Galați, Râmnicu Sărat și Brăila pe care NATO îl vrea mai bine securizat. În urma unor studii geostrategice a reieșit că ar putea fi un punct vulnerabil în cazul unei invazii terestre.

Gen. Brig. Bogdan Tudorache - locțiitor pentru planificare al Comandamentul forțelor întrunite din România: „În situația în care se pierde controlul acelei zone, se creează posibilitatea a unei dezvoltări potențial ofensive a adversarului mai rapide”.

Inamicul ar putea ajunge rapid în București, apoi în Austria și Germania. Nu întâmplător în apropiere de Poarta Focșanilor sunt cel puțin nouă poligoane militare unde se fac permanent exerciții. Printre cele mai mari sunt Smârdan, Capul Midia și Babadag.

Contraamiral Isidro Carrara Navas, locțiitor pentru planificare al Comandamentul forțelor întrunite din Napoli: „Ce facem în aceste exerciții și nu vreau să par prea generic, dar nu pot intra în detaliile tactice pentru că sunt secrete, dar ne pregătim să fim mai bine interconectați.”

Corespondent PRO TV: „Zona Geografică numită Poarta Focșanilor e apărată în prezent mult mai bine, pentru ca și Armata română are dotări mult mai puternice, de la blindate Piranha 5 și Cobra până la o armă care s-a dovedit foarte importantă în războiul din Ucraina dronele”.

Pe lângă drone, Poarta Focșanilor va fi păzită curând și de un batalion de tancuri Abrams, comandate deja de România printr-un contract cu guvernul SUA în valoare de peste 1 miliard de dolari. Primele tancuri din totalul de 54 vor ajunge în țară anul acesta.