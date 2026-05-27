Bărbatul s-ar fi drogat, în ultimul an, cu substanțe cu regim special, pe care le-ar fi luat din farmacia spitalului. Ba chiar și-ar fi injectat drogurile de mare risc în timp ce participa la intervenții chirurgicale!

Conform procurorilor DIICOT, faptele s-au petrecut din iunie anul trecut, până în urmă cu trei zile, când medicul anestezist a fost prins în flagrant.

Profitând de calitatea sa, bărbatul de 39 de ani și-a însușit din farmacia spitalului din Vatra Dornei substanțe cu regim special - Fentanyl, Morfină și Petidină. Ulterior, el a consumat drogurile de mare risc, prin injectare, inclusiv în incinta unității medicale și în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Cercetările au arătat că anestezistul părăsea sala de operație, deși pacientul era încă sub efectul anesteziei, iar intervenția chirurgicală era în desfășurare. Mergea la toaletă și își administra substanța stupefiantă.

Din anchetă a reieșit și că, înainte de iunie 2025, medicul își procura droguri de mare risc de la un traficant din Iași, închis apoi.

Judecătorii Tribunalului Suceava au decis acum arestarea preventivă a doctorului, pentru 30 de zile.