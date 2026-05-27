„În ceea ce priveşte Parlamentul României, considerăm inacceptabil ca personalul de specialitate al instituţiei fundamentale a democraţiei constituţionale să fie plasat într-o zonă inferioară de salarizare, fără raportare reală la complexitatea activităţii, responsabilitatea profesională, ritmul de lucru şi rolul constituţional al Parlamentului. Nivelul coeficienţilor de ierarhizare propuşi încalcă inclusiv principiul constituţional al echilibrului şi egalităţii între puterile statului, fără a ţine cont de rolul constituţional al Parlamentului României, organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”, se arată într-un comunicat de presă al sindicatelor citate, remis News.ro.

Potrivit sursei citate, Parlamentul nu este o instituţie administrativă obişnuită, activitatea legislativă, controlul parlamentar, procedurile constituţionale şi funcţionarea comisiilor parlamentare fiind „susţinute zilnic” de „un corp profesional specializat, care asigură continuitatea şi funcţionarea efectivă a instituţiei”.

„Cu toate acestea, forma actuală a proiectului transmite un semnal periculos: expertiza, stabilitatea şi responsabilitatea profesională din instituţiile fundamentale ale statului sunt tratate ca elemente secundare”, se arată în comunicatul citat.

Sindicaliştii atrag atenţia că forma actuală a proiectului şi nivelul coeficienţilor de ierarhizare propuşi pentru personalul Parlamentului „nu reflectă importanţa constituţională a instituţiei şi rolul esenţial al funcţiei publice parlamentare în arhitectura statului român”.

„O lege a salarizării, construită fără respectarea unor criterii reale de echitate şi ierarhizare, riscă să genereze accentuarea deficitului de personal, plecarea specialiştilor din sistemul public, scăderea atractivităţii funcţiei publice şi blocaje instituţionale şi pierderea expertizei administrative acumulate”, susţin sindicaliştii.

Aceştia afirmă că această „abordare” îi „determină” să acţioneze „prin toate mijloacele legale şi instituţionale aflate la dispoziţie” pentru a susţine „stabilitatea funcţiei publice parlamentare, respectarea rolului constituţional al Parlamentului şi asigurarea unei salarizări echitabile pentru personalul care contribuie, zi de zi, la funcţionarea acestei instituţii fundamentale a statului”.

„Nu solicităm privilegii. Solicităm respect instituţional, predictibilitate şi o salarizare corectă, raportată la responsabilitatea şi importanţa activităţii desfăşurate. Solicităm corectarea coeficienţilor de ierarhizare propuşi pentru personalul Parlamentului României, astfel încât aceştia să reflecte în mod real nivelul atribuţiilor, responsabilitatea şi specificul activităţii parlamentare, inclusiv stabilirea unor coeficienţi echitabili pentru funcţiile de specialitate parlamentară”, precizează aceeaşi sursă.

Sindicaliştii fac apel către Guvernul Românie, liderii partidelor politice, parlamentarii României, grupurile parlamentare şi comisiile sesizate în fond „să trateze cu maximă responsabilitate” această lege şi „să corecteze dezechilibrele evidente” din forma actuală a proiectului.

Totodată, ei solicită ca organizaţiile sindicale şi reprezentanţii profesioniştilor din sistemul public să fie „consultaţi real” şi implicaţi în procesul de modificare a proiectului de lege. Sindicaliştii consideră că, în actualul context economic şi social, România „are nevoie de instituţii stabile, profesioniste şi funcţionale”, lucru care „nu poate fi realizat prin subevaluarea oamenilor care asigură funcţionarea zilnică a statului român”.

”Respectul faţă de instituţiile statului trebuie să însemne şi respect faţă de oamenii care le susţin prin muncă, expertiză şi responsabilitate”, se mai arată în comunicatul semnat de preşedinţii Sindicatului Şoferilor din Senatul României, ai Sindicatului funcţionarilor publici parlamentari din Senatul României şi ai Sindicatului personalului contractual din Senatul României.