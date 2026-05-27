Ea anunțase adresa în ideea că oamenii care o priveau să poată chema ambulanţa. Suspectul este deja reţinut de poliție.

Atenţie, urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional.

Tânăra de 33 de ani era într-o transmisiune live pe TikTok, într-o cameră de hotel din Craiova, când i s-a făcut rău. Urmăritorii ei au sunat la 112. Apoi au sfătuit-o să iasă afară, în faţa hotelului, să aştepte ambulanţa.

Un individ, care urmărea şi el transmisiunea, a auzit întreaga discuție. S-ar fi oferit să îi aducă medicamente şi a aflat astfel adresa la care se afla tânăra. A găsit-o în stradă şi au urmat momente îngrozitoare.

Victimă: Am fost conștientă undeva la un minut, în momentul în care s-a întâmplat să cad jos din picioare a venit o persoană și practic a început să îmi facă gesturi obscene în zona intimă. Mă văzuse pe TikTok și văzuse că aș avea nevoie de ajutor și practic a profitat de situația în care eram în momentul de față.

Tânăra a spus totul medicilor

Apariţia bărbatului a fost sesizată şi de ceilalţi urmăritori, care au realizat că ceva nu este în regulă. Individul a închis transmisia şi a aruncat telefoanele.

În final, femeia a fost preluată de ambulanţă şi dusă la spital. Acolo a povestit prin ce trecuse, iar cadrele medicale au anunţat poliţia. După câteva zile, individul a fost identificat.

Andreea Mateescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore.

Psihologii avertizează asupra pericolelor la care ne expunem când facem publice date personale, pe reţelele sociale.

Irina Gruia, psiholog: Momentul în care facem disponibile date personale, în momentul în care ne expunem la o întreaga masă de vizionatori este posibil ca în ceilalți sau într-o parte din ceilalți care sunt de multe ori și în zona de patologie să se trezească impulsuri și instincte, pe care noi, cei care ne expunem nu le putem controla.

Bărbatul va ajunge în faţa magistraţilor, unde se va cere arestarea lui preventivă pentru viol.