Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admis recursul în casaţie. Magistraţii au considerat că fapta pentru care a fost condamnat nu este prevăzută de legea penală. Reprezentanţii Prefecturii Constanţa au anunţat că Liviu Negoiţă poate reveni în funcţia de primar.

„Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva deciziei nr. 16/2026 din data de 13 ianuarie 2026, pronunţate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, în dosarul nr. 7594/118/2022. Casează decizia penală atacată şi sentinţa nr.77/07.02.2025 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul penal nr. 7594/118/2022, şi rejudecând: În temeiul 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Negoiţă Liviu Cristian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal şi art. 309 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (33 acte materiale), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală”, se arată în minuta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Instanţa a mai decis să anuleze formele de executare emise faţă de Liviu Negoiţă.

„Anulează formele de executare emise faţă de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian, în temeiul sentinţei nr.77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 7594/118/2022, rămasă definitivă prin decizia nr. 16/2026 din data de 13 ianuarie 2026, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, şi dispune punerea de îndată a inculpatului, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Înlătură dispoziţia privind confiscarea sumei de 9.307.790 lei în folosul statului de la inculpatul Negoiţă Liviu Cristian, dispusă în baza art. 112 lit. e) din Codul penal”, a precizat sursa citată.

De asemenea, magistraţii Înaltei Curţi au hotărât să ridice măsura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor lui Liviu Negoiţă. Decizia instanţei este definitivă.

Reprezentanţii Prefecturii Constanţa au anunţat că Liviu Negoiţă revine la Primăria Cernavodă în urma deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fără să mai fie nevoie de emiterea vreunui ordin de prefect.

Liviu Negoiţă a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa, în luna ianuarie, la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată deoarece a făcut plăţi nelegale de peste 9,3 milioane de lei către un club sportiv.

Liviu Negoiţă (PNL) a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că, în perioada aprilie 2017 - august 2019, în calitate de primar al oraşului Cernavodă, ar fi aprobat, fără respectarea dispoziţiilor legale, 33 de ordonanţări din partea Primăriei, prin care ar fi fost dispusă plata nelegală a sumei totale de 9.307.790 lei, în folosul unui club sportiv.