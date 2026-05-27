Măsura luată de Norvegia este semnificativă, întrucât aceasta a fost mult timp o așa-numită națiune atlanticistă, care considera că securitatea sa era cel mai bine asigurată printr-o aliniere strânsă cu Washingtonul, scrie Reuters.

Franța extinde protecția nucleară

Stoere s-a deplasat miercuri după-amiază la Paris pentru a se întâlni cu președintele Emmanuel Macron și a semna un nou acord de apărare cu Franța, care include aderarea Norvegiei la o inițiativă privind armele nucleare condusă de Franța.

„Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa, inclusiv reînarmarea masivă a Rusiei, inclusiv în domeniul nuclear, și faptul că aceasta duce un război pe scară largă împotriva unei alte țări europene”, a declarat Stoere pentru agenția de știri norvegiană NTB.

El a adăugat că în Norvegia nu vor fi amplasate arme nucleare în timp de pace.

Țara nordică cu 5,6 milioane de locuitori este membră a NATO, dar nu și a Uniunii Europene, și are o graniță comună cu Rusia în Arctica.

În martie, Franța s-a oferit să extindă protecția „umbrelei sale nucleare” asupra altor țări europene, ceea ce, în practică, înseamnă că un atac asupra Norvegiei ar putea declanșa o ripostă nucleară din partea Franței.

Europa își consolidează apărarea nucleară

Norvegia devine cea mai recentă țară care beneficiază de protecția nucleară a Franței, după Polonia și Lituania, care au, de asemenea, granițe comune cu Rusia.

Rusia și SUA sunt cele mai mari puteri nucleare din lume, cu peste 5.000 de focoase nucleare fiecare. China are aproximativ 500, Franța are 290, iar Marea Britanie 225, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani, deschide o filă nouă.