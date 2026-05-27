Cele mai Instagramabile locuri din Grecia. Unde să călătorești pentru peisaje și fotografii de vis

O țară a mărilor de un albastru intens, a satelor idilice scăldate de soare și a plajelor cu nisip fin, Grecia este fără îndoială una dintre cele mai instagramabile destinații din lume.

Singura problemă este că, având atât de multe locuri spectaculoase, s-ar putea să nu știi de unde să începi. Ca să îți fie mai ușor, am pregătit o selecție cu cele mai frumoase locuri din Grecia unde poți face fotografii impresionante, care stârnesc invidia oricui le vede. Plaje spectaculoase cu apă turcoaz Pentru iubitorii de plajă, cu greu există o destinație mai bună decât Grecia. Cu sute de insule locuite și mii de kilometri de coastă, țara găzduiește un număr impresionant de plaje cu nisip auriu, scăldate de apele cristaline ale Mării Ionice și Mării Egee. Fie că ești în căutarea unei plaje potrivite pentru copii, a unei zone animate și populare sau a unui golf retras unde să scapi de aglomerație, iată selecția noastră cu cele mai frumoase plaje din Grecia. Paleokastritsa, Corfu Populara stațiune Paleokastritsa, aflată la 23 km nord-vest de orașul Corfu, se întinde pe aproape 3 km de-a lungul unei serii de golfuri mici și pitorești. Munți abrupți acoperiți cu chiparoși și măslini se ridică deasupra zonei. Adevărata atracție se află la capătul stațiunii, unde există o plajă superbă despre care se spune că ar fi locul unde a ajuns la mal, epuizat, Ulise. Citește și Cât costă o vacanță în Santorini. Metode prin care poți avea o vacanță într-o destinație de vis cu un buget redus Excursiile cu barca pleacă din debarcader, inclusiv croaziera Paradise Sunset. Atenție însă: plaja este extrem de populară în sezonul de vârf, iar găsirea unui șezlong sau a unui loc pentru prosop poate fi dificilă, indiferent cât de devreme ajungi. Cum ajungi acolo: Există numeroase autobuze și servicii de transfer din orașul Corfu și stațiunea Kerkyra către Paleokastritsa.

Falassarna, Creta Cele mai frumoase apusuri din Creta se reflectă în milioane de nuanțe roșiatice la Falassarna, o stațiune aflată în dezvoltare, cunoscută pentru plaja sa lungă și atrăgătoare. Această întindere amplă de nisip roz-crem este considerată una dintre cele mai frumoase de pe insulă și este celebră pentru apusurile spectaculoase, apa limpede, valurile line și sporturile nautice. Devine aglomerată între mijlocul lunii iulie și mijlocul lui august, mai ales din cauza excursioniștilor veniți din Chania și Kissamos. Îți poți întinde prosopul pe Big Beach (Megali Paralia), în partea sudică, sau poți alege unul dintre golfurile separate de formațiuni stâncoase mai la nord. Cum ajungi acolo: Falassarna poate fi accesată din Chania în aproximativ 90 de minute cu autobuzul. Există și mai multe parcări deasupra plajei.

Apella Beach, Karpathos Oricât de hotărât ai fi să ajungi în satul Olympos, merită să îți faci timp pentru drumul abrupt care coboară spre mare de pe șoseaua de pe coasta estică, la 17 km nord de Pigadia. Aici se află premiata plajă Apella. Cu dealuri pline de flori sălbatice în spate și stânci înalte în nord și sud, este considerată cea mai frumoasă plajă din Dodecanez. Deși este descrisă adesea ca fiind nisipoasă, atunci când am vizitat-o era mai degrabă cu pietricele. Totuși, este superbă. La capătul drumului există și o tavernă bună, chiar deasupra plajei. Cum ajungi acolo: Drumul șerpuit până la plajă nu este recomandat celor sensibili la înălțimi. Cea mai bună variantă este accesul cu barca din Pigadia.

Navagio Beach, Zakynthos Vedeta plajelor grecești, Navagio de pe insula Zakynthos are tot ce îți poți dori. Încadrată de stânci verticale impresionante, plaja oferă ape de un albastru intens, nisip perfect și, pentru un plus de personalitate, celebra epavă aflată pe țărm. Dar, la fel ca orice producție hollywoodiană de succes, Navagio atrage mulțimi mari de turiști. Dacă vrei să vezi plaja în cea mai bună variantă a ei, mergi în extrasezon. Există și o platformă panoramică între Anafonitria și Volimes, de unde poți admira priveliștea de sus. Cum ajungi acolo: Plaja poate fi accesată doar cu barca, iar vara zona este plină de croaziere turistice.

Voidokilia Beach, Messinia Plaja Voidokilia din Messinia, cu forma sa perfectă de semilună și apa limpede, este considerată de mulți drept „Pylosul nisipos” descris de Homer, locul unde Telemah a fost primit cu căldură când a venit să îl întrebe pe bătrânul rege Nestor despre tatăl său dispărut, Ulise, regele Ithacăi. Aici nu există șezlonguri sau umbrele, așa că trebuie să vii pregătit cu tot ce ai nevoie. Cum ajungi acolo: Urmează indicatoarele către Paleokastro și mergi pe poteca de lângă lagună marcată „Peștera lui Nestor” din parcarea Paleokastro (aproximativ 20 de minute) sau vino pe șosea din satul Petrohori, aflat la 6 km nord de Gialova, pe drumul spre Chora.

Sate tradiționale perfecte pentru poze Mastihohoria, Chios, Marea Egee de Nord Dealurile arse de soare din sudul insulei Chios sunt acoperite de plantații de mastic, planta care a făcut insula celebră. Deși arborii de mastic cresc și în alte zone ale Mării Egee, Chios este de secole singurul producător comercial de gumă de mastic, folosită pentru gumă de mestecat, alimente și medicamente. Cel mai mare sat din Mastihohoria, Pyrgi, pare o cutie magică de bijuterii, cu fațade decorate în modele complicate alb-gri, unele geometrice, altele inspirate din flori, frunze și animale. Tehnica folosită pentru aceste modele, numită xysta, combină ciment, nisip vulcanic și var, folosind un instrument asemănător unei furculițe curbate și multă precizie. Un alt punct important este piața centrală din Pyrgi, înconjurată de taverne, magazine și mica biserică Agios Apostolos din secolul al XII-lea.

Apiranthos, Naxos, Ciclade Apiranthos este construit pe versanții stâncoși ai muntelui Fanari, de 883 m, pe insula Naxos. Casele simple din piatră și străzile pavate cu marmură reflectă spiritul independent al localnicilor. Mulți dintre locuitori sunt descendenți ai refugiaților din Creta, iar dialectul satului păstrează această moștenire. Astăzi, satul este cunoscut pentru meșteșugurile sale, inclusiv țesutul tradițional la războaie numite argalio sau krevataria. Poți afla mai multe la Asociația Femeilor pentru Artă Tradițională, unde se vând și dulciuri făcute în casă. După aceea, poți petrece după-amiaza în cafenelele locale sau în tavernele apreciate din Apiranthos. Lefteris este recomandat pentru preparatele din carne, Amorginos pentru mâncare tradițională cu priveliște, iar Bakalogatos pentru mezedhes — gustări grecești servite în porții mici.

Tinos, Ciclade Peisajul rural al insulei Tinos combină dealuri terasate, munți abrupți și peste 50 de sate neatinse de turismul de masă, cu arhitectură fascinantă. Din aproape orice sat alb se pot vedea altele în depărtare. Zona este ideală pentru explorare lentă, din sat în sat. La nord de Hora, orașul principal al insulei, Ktikados este așezat într-o vale suspendată și are o tavernă bună și o biserică cu cupolă albastră și clopotniță elegantă. În apropiere, Kampos este construit pe un deal înconjurat de câmpuri și găzduiește Muzeul Costas Tsoclis, dedicat artistului contemporan cunoscut. Nu rata Tarabados, un labirint de străduțe, case cu obloane albastre și sculpturi din marmură. Chiar în centrul insulei se află Loutra, dominat de imensa și ușor misterioasa Mănăstire Ursulină.

Amorgos, Ciclade Insula dramatică Amorgos are forma unui căluț de mare orientat spre Dodecanez. Drumul care șerpuiește de-a lungul lanțului muntos și leagă satele principale este considerat unul dintre cele mai frumoase trasee auto din Ciclade. Insula rămâne relativ ferită de turismul de masă, chiar și feribotul rapid din Atena face aproximativ șapte ore până aici. Dintre cele trei sate principale, Katapola este preferat de familii, Aegiali atrage turiști mai tineri, iar capitala Hora impresionează prin aleile pavate cu marmură și bougainvillea care curge peste clădiri. Pe versanții de deasupra Aegiali se află satele Langada și Tholaria, cu străzi albe pitorești, taverne excelente și magazine care vând produse artizanale locale. Toate cele trei sate sunt conectate prin trasee de drumeții.

Satele din munții Dikeos, Kos, Dodecanez Împrăștiate pe versanții verzi ai munților Dikeos, satele din Kos sunt adevărate bijuterii. Prima oprire ar trebui să fie Agios Dimitrios, un sat abandonat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Aici se află cafeneaua Haihoutes și o biserică foarte frumoasă. Apoi poți merge spre Lagoudi Zia, aflat la 14 km sud-vest de orașul Kos. Deși odinioară era unul dintre cele mai frumoase sate ale insulei, acum este foarte turistic, însă priveliștile spre mare rămân spectaculoase. Dacă mergi mai departe ajungi în Asfendiou, unde vei găsi biserici impresionante și panorame superbe, de obicei fără mulțimi de turiști. La aproximativ 5 km mai spre vest se află Pyli, un sat mai puțin comercial. Înainte de intrare, un drum lateral duce spre ruinele medievale ale vechiului Pyli, răspândite printre stânci și pini. Deasupra se află ruinele Castelului Pyli, iar locul are o atmosferă sălbatică și aproape mitologică, scrie lonleyplanet.

Kardamyli, Peloponez Între apele albastre ale Golfului Messinian și munții Taÿgetos se află Kardamyli, considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Peloponez. Satul este la aproximativ 50 de minute de Kalamata și a devenit cunoscut după ce scriitorul britanic Sir Patrick Leigh Fermor s-a stabilit aici în anii 1960. Una dintre cele mai bune metode de a explora zona este kayakingul pe mare. Poți descoperi peșteri marine cu stalactite și, în zilele liniștite, poți intra în Blue Cave, unde lumina soarelui reflectată în apă creează nuanțe acvamarin. Pentru drumeții, traseele din munții Taÿgetos și din jurul Kardamyli trec prin sate, case din piatră, biserici bizantine, turnuri de observație și vechi mori de măsline.

Valea Amari, Creta Satele din verdeața Văii Amari, în Creta, sunt pline de biserici bizantine și înconjurate de livezi și plantații de măslini. Drumurile înguste leagă așezările din vale. În Meronas poți vizita Biserica Maria din secolul al XIV-lea și frescele sale. Thronos este un mic sat construit pe deal, iar biserica Agia Panagia păstrează fresce impresionante, deși estompate de timp. Satul Amari combină clădiri venețiene și piețe pline de cafenele și flori.

Nymfaio, nordul Greciei Nymfaio este considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Grecia și chiar a fost votat printre cele mai frumoase 10 sate din Europa. Acest sat tradițional aromân era odinioară locuit de numeroase familii de aurari și argintari, iar prosperitatea lor se vede și astăzi în arhitectură. Satul este plin de conace construite între secolele XVII-XIX, multe transformate acum în pensiuni elegante. Străzile pavate cu piatră și acoperișurile din ardezie creează o atmosferă de poveste. Iarna, întreg satul este acoperit de zăpadă, iar localnicii folosesc schiurile de fond pentru deplasare. La marginea satului se află Sanctuarul Urșilor Arcturos, amplasat într-o pădure de mesteceni. Aproape 20 de urși bruni trăiesc aici și pot fi observați din zonele special amenajate.

Cele mai frumoase apusuri din Grecia Grecia are multe locuri excelente pentru a admira apusul. Poți vedea apusuri celebre în Santorini sau te poți bucura de atmosfera unor insule mai puțin cunoscute. Există un loc perfect pentru fiecare călător. Fie că privești apusul dintr-o cafenea aflată pe stâncile din Oia sau descoperi farmecul zonei Little Venice din Mykonos, fiecare moment va fi memorabil. Pregătește-te să fii impresionat când cerul se colorează în portocaliu intens, roz delicat și mov profund, oferind o lumină spectaculoasă peste Marea Egee. Această priveliște creează o atmosferă romantică, motiv pentru care Grecia este o destinație ideală pentru iubitorii de apusuri în orice perioadă a anului. Oia, Santorini Satul Oia este renumit pentru apusurile sale spectaculoase. Aflat pe stâncile din Santorini, oferă o priveliște superbă asupra Mării Egee. Pe măsură ce soarele apune, lumina aurie se reflectă pe casele albe și bisericile cu domuri albastre, creând un peisaj perfect. Pentru cea mai bună experiență, mergi la ruinele vechiului castel din Oia. Acolo te vei alătura altor călători care privesc cerul transformându-se în nuanțe intense de portocaliu, roz și mov în timp ce soarele dispare în mare. De multe ori, oamenii aplaudă în momentul în care soarele apune. Fie că ești singur sau alături de cineva drag, acest apus impresionant va rămâne în memorie mult timp după ce pleci din Santorini.

Little Venice, Mykonos Mykonos este o insulă animată din Ciclade, celebră pentru apusurile sale din zona Little Venice. Această parte pitorească a insulei este plină de case colorate construite aproape de Marea Egee. La apus, razele aurii luminează apa, iar Little Venice devine unul dintre cele mai romantice locuri din Grecia pentru a privi soarele coborând spre orizont. Imaginează-ți o plimbare pe străduțele pavate cu piatră, ținându-te de mână cu persoana iubită și admirând culorile spectaculoase ale cerului. Pentru o experiență diferită, poți alege o croazieră la apus. Navigând de-a lungul coastei, vei vedea Little Venice dintr-o perspectivă aparte, în timp ce lumina apusului face casele să strălucească.

Mykonos Dacă vrei unul dintre cele mai bune locuri pentru a vedea apusul în Mykonos, morile de vânt sunt alegerea perfectă. Situate pe un deal cu vedere spre oraș și Marea Egee, acestea oferă panorame impresionante. Când soarele începe să apună, găsește un loc liniștit lângă mori și privește cum cerul se umple de culori spectaculoase. Lumina apusului pune în valoare orașul Mykonos și marea albastră de dedesubt, iar siluetele morilor creează un peisaj memorabil. Pentru a te bucura complet de moment, poți aduce un picnic cu produse locale și o sticlă de vin grecesc. Așază-te într-un loc liniștit și lasă frumusețea apusului din Mykonos să te înconjoare.

Naxos Chora Naxos, cea mai mare dintre insulele Cicladelor, oferă un loc liniștit pentru a admira apusul. Portul din Naxos are o faleză frumoasă care devine și mai spectaculoasă la finalul zilei. Plimbă-te de-a lungul apei și simte briza mării în timp ce cerul se colorează în portocaliu, roz și mov. Pentru o experiență specială, poți face o croazieră la apus din port și admira frumusețea orașului Naxos Chora direct de pe mare. Nu uita să faci fotografii când lumina aurie acoperă orașul. După apus, poți lua cina într-una dintre tavernele de pe malul apei și savura preparate grecești tradiționale, amintindu-ți priveliștea pe care tocmai ai admirat-o.

Templul lui Poseidon, Sounio Imaginează-ți că stai pe o stâncă, cu Templul lui Poseidon în spate, în timp ce soarele apune încet în Marea Egee. Aceasta este atmosfera din Sounio, unul dintre cele mai romantice locuri din Grecia pentru a vedea apusul. Templul lui Poseidon se află în sudul regiunii Attica și oferă priveliști impresionante și o atmosferă încărcată de istorie. Pe măsură ce soarele coboară, umbrele lungi se întind peste ruinele antice, iar cerul se umple de culori intense. Coloanele albe de marmură ale templului strălucesc în lumina caldă a apusului.

Locuri mai puțin cunoscute dar spectaculoase Verile grecești sunt sinonime cu marea, nisipul și soarele, nu doar pentru turiști, ci și pentru greci. Deși destinații celebre precum Mykonos, Santorini și Creta rămân extrem de populare, există ceva special în a descoperi insulele mai puțin cunoscute ale Greciei, iar acestea sunt mii, fără aglomerație. Iată câteva locuri mai puțin cunoscute din Grecia, dar spectaculoase. Tinos, Ciclade Chiar și într-un sat cu 100 de locuitori vei găsi un restaurant excelent chiar în piața centrală, care servește mâncare foarte bună. Nu veni aici așteptându-te la carpaccio sau ceviche. Aceste locuri sunt dedicate bucătăriei grecești tradiționale și autentice. Tinos este la doar câteva ore de Atena cu feribotul și este și un loc excelent pentru a cumpăra produse locale precum lactate foarte bune, miere excelentă și ierburi cultivate în ferme mici locale. În Tinos pot lua prânzul sau cina într-un loc diferit în fiecare zi timp de o săptămână și să nu mă plictisesc niciodată.”

Symi, Dodecanez Este o insulă mică, la doar 45 de minute cu barca, care a fost cândva locul marinarilor și al armatorilor. Când intri în port, vezi conace neoclasice superb restaurate, în diferite culori. Arată ca o carte poștală. Symi are plaje superbe cu ape cristaline, multe accesibile doar cu taxi-barca. Insula are un caracter aparte. Este liniștită, nu este foarte aglomerată, are taverne excelente unde trebuie să încerci fructele de mare și symiako garidaki, creveții mici specifici insulei, iar seara are o atmosferă foarte vie.

Kimolos, Ciclade În Chora, satul principal, nu există mașini, așa că cei mici se pot juca și pot mânca înghețată în timp ce adulții beau ceva în apropiere. Nu trebuie ratată o baie la Elephantas, o formațiune stâncoasă care seamănă cu un elefant, și nici băuturile la apus pe plaja Mavrospilia.

Leros, Dodecanez Există multe lucruri de văzut și de făcut aici. Castelul din Leros este superb luminat noaptea. Ultima dată când am fost acolo era lună plină și atmosfera era pur și simplu magică. Mai sunt și două biserici mici care merită văzute. Agios Isidoros stă singură pe o stâncă în mare, iar Agia Matrona are fresce pictate de exilați politici, folosind chipurile localnicilor care i-au ajutat. Leros nu este cunoscută pentru plajele sale, dar în ultimii ani s-a format o plajă nouă numită Damari. Nu este ușor de ajuns acolo, dar merită de o mie de ori efortul. Poți face și excursii cu barca spre insulița Leipsoi sau spre Aspronisi, unde vei găsi doar ape de un albastru intens și pietre albe.

