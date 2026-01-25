Se bazează pe alimente simple, naturale, care ajută la slăbit fără senzația de foame. Este apreciată pentru faptul că poate fi integrată ușor în viața de zi cu zi. Află despre ce este, de fapt, vorba în „dieta uruguyana” și cum poți slăbi fără să te înfometezi.

Ce este și de unde provine

Așa-numita „dietă uruguayană” nu are, de fapt, nicio legătură cu un regim alimentar oficial sau cu recomandări validate medical. Expresia a apărut recent în spațiul public, odată cu interesul pentru un tratament experimental împotriva obezității dezvoltat în Uruguay. În centrul discuției se află un medicament nou, SANA, conceput să stimuleze termogeneza, adică procesul prin care organismul consumă mai multă energie, fără să reducă pofta de mâncare, conform Fao.org.

Primele teste clinice au arătat că acest compus poate scădea indicele de masă corporală și nivelul glicemiei, fără reacții adverse importante. Practic, ceea ce este prezentat drept „dietă” este, de fapt, un tratament medical aflat încă în faze timpurii de cercetare, nu un plan alimentar cu reguli și liste de alimente.

Alimente permise și alimente interzise

Chiar dacă nu există o „dietă uruguayană” propriu-zisă, recomandările oficiale din Uruguay pentru o alimentație echilibrată sunt foarte apropiate de principiile promovate la nivel internațional: mâncare cât mai naturală, variată și cât mai puțin procesată.

Ghidul alimentar uruguayan pune accent pe legume și fructe proaspete consumate zilnic, pe cereale integrale, fie că vorbim despre pâine, orez sau paste, și pe produse lactate cu un conținut moderat de grăsime. Sursele de proteine recomandate sunt cele slabe: carne de pui sau curcan, pește, ouă și, ocazional, carne roșie slabă. În plus, sunt încurajate semințele, nucile crude, uleiurile sănătoase precum cel de măsline și, foarte important, consumul adecvat de apă, considerată elementul central al ghidului.

La polul opus, autoritățile sanitare din Uruguay atrag atenția asupra alimentelor ultraprocesate, care ar trebui evitate sau consumate cât mai rar. În această categorie intră mezelurile, cârnații, sosurile industriale, dulciurile, gustările sărate și băuturile îndulcite, fie ele carbogazoase sau nu. De asemenea, se recomandă limitarea cantității de sare și de zahăr adăugat în mâncare, două ingrediente care, folosite în exces, pot afecta sănătatea pe termen lung. Iată ce alimente sunt permise și ce alimente sunt interzise:

Permise: legume de toate tipurile (de la roșii și morcovi până la frunze verzi), fructe de sezon, cereale integrale, carne slabă de pui sau pește, ouă, lactate cu grăsime redusă, nuci și semințe crude, ulei de măsline și multă apă.

Interzise sau de limitat: mezeluri și alte produse procesate, dulciuri și produse bogate în zahăr, băuturi carbogazoase sau sucuri îndulcite, alimente prăjite, fast-food și preparate gata ambalate. Sarea și zahărul adăugat ar trebui folosite cu moderație.

Meniu orientativ

Iată un exemplu de meniu orientativ, bazat pe principiile stilului de viață promovat de „dieta” Uruguay. Cantitățile și combinațiile pot fi adaptate în funcție de nevoile fiecăruia, însă ideea de bază rămâne aceeași: legume și fructe la fiecare masă, alimente proaspete și cât mai puțin procesate.

Mic dejun: Terci de ovăz pregătit cu lapte sau iaurt slab, îndulcit discret cu o linguriță de miere sau câteva fructe de pădure. Poate fi completat cu un fruct, o banană, un măr, și o cană de ceai verde sau cafea neîndulcită.

Gustare dimineața: Iaurt natural sau o mână de nuci și semințe crude, alături de un fruct precum o pară sau un kiwi.

Prânz: Piept de pui sau curcan la grătar ori la cuptor, sau pește precum somonul sau codul, servit cu o porție generoasă de legume fierte sau la abur, broccoli, morcovi, dovlecel, și o garnitură de orez brun sau un cartof copt în coajă. O salată proaspătă de sezon, asezonată cu puțin ulei de măsline și lămâie, completează masa. Ca băutură, apă plată sau ceai neîndulcit.

Gustare după-amiaza: Legume crude, morcovi feliați sau ardei, și o porție mică de brânză slabă.

Cină: Supă de legume (spanac, ceapă, morcov, leguminoase) în care poate fi adăugată o cantitate mică de carne slabă fărâmițată, servită cu o felie de pâine integrală. Alături, o salată verde sau o combinație de legume crude. La final, un iaurt mic sau un fruct. Apă.

În acest meniu sunt trecute legume și fructe la majoritatea meselor, proteine slabe și cereale integrale, respectând principiile unei alimentații echilibrate. Băuturile dulci și produsele procesate au fost eliminate din schemă.

Beneficiile

Adoptarea unei alimentații echilibrate, de tipul celei descrise mai sus, aduce o serie de beneficii clare pentru sănătate. O dietă bogată în legume și fructe oferă organismului vitamine, minerale și fibre esențiale, elemente care susțin digestia și ajută la menținerea unei greutăți stabile. Proteinele slabe și lactatele cu un conținut redus de grăsime contribuie la păstrarea masei musculare și la buna funcționare a organismului, iar grăsimile sănătoase din uleiul de măsline, nuci sau pește sunt recunoscute pentru rolul lor în protejarea inimii.

În același timp, reducerea consumului de alimente ultraprocesate și a zahărului adăugat poate scădea riscul de supraponderalitate, diabet sau afecțiuni cardiovasculare. În ceea ce privește așa-numita „dietă uruguayană” popularizată în spațiul public, este important de precizat că nu există dovezi clinice care să susțină existența unui regim alimentar special cu acest nume. Interesul a apărut în contextul cercetărilor asupra unui medicament experimental, SANA, dezvoltat în Uruguay.

Studiile timpurii au arătat că acest compus poate crește consumul de energie și poate favoriza scăderea în greutate. Participanții au înregistrat reduceri ale indicelui de masă corporală și o îmbunătățire a controlului glicemiei în doar două săptămâni, fără pierdere de masă musculară, un indiciu că organismul a folosit mai multă grăsime ca sursă de energie. Rezultatele sunt promițătoare pentru viitoarele tratamente destinate obezității și diabetului, însă SANA rămâne, deocamdată, în fază de cercetare.

Riscurile și efectele adverse

Diete promovate agresiv în spațiul public, dar urmate fără îndrumare, pot ascunde riscuri reale. Atunci când alimentația nu este echilibrată, pot apărea carențe de vitamine și minerale, de la deficit de fier sau calciu până la lipsa vitaminelor din grupul B, alături de pierdere musculară sau dezechilibre metabolice, conform Healthline.com. Un consum ridicat de grăsimi saturate, mezeluri, prăjeli sau zahăr adăugat poate crește riscul de hipertensiune, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare, motiv pentru care ghidurile oficiale recomandă limitarea acestor alimente.

În privința tratamentului experimental SANA, dezvoltat în Uruguay, datele publicate până acum nu indică efecte adverse grave. Participanții la studiile inițiale nu au raportat greață, pierderea apetitului sau diminuarea excesivă a masei musculare, reacții întâlnite uneori la alte terapii împotriva obezității. Totuși, SANA rămâne un medicament nou, aflat în faze timpurii de cercetare, iar concluziile sunt încă preliminare. Nu există informații despre efectele pe termen lung sau despre categoriile de persoane pentru care ar fi sigur. În plus, medicamentul nu este disponibil comercial și nu face parte din nicio „dietă” promovată public.

*Informațiile prezentate în acest articol au scop informativ și nu înlocuiesc sfatul unui medic, nutriționist sau alt specialist în domeniul sănătății. Înainte de a începe orice dietă, plan alimentar sau schimbare semnificativă a stilului de viață, este recomandat să consulți un medic sau un specialist autorizat, mai ales dacă suferi de afecțiuni medicale, urmezi un tratament sau ești însărcinată ori alăptezi.

