În urma discuțiilor cu cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, managerul unității sanitare a transmis șefilor de secții că nu mai este necesară amânarea cronicilor pentru luna viitoare. Chiar și așa, medicii spun că, din cauza subfinanțării generale, pentru unele intervenții listele de așteptare se întind pe multe luni.

Vineri, managerul de la Floreasca a trimis o notă internă șefilor de secții în care le cerea prioritizarea cazurile, pentru că spitalul a depășit bugetul de la Casă cu peste 10 milioane în primele 3 luni ale anului. Acum, cei de la Casa de Asigurări de Sănătate le-au mai acoperit din cheltuieli, așa că nu mai e nevoie de amânarea cronicilor pentru luna viitoare.

Listele de așteptare se întind pe câteva luni

Chiar și așa, sunt liste lungi de așteptare pentru unele specialități. De exemplu, la cardiologie intervențională, pentru bolnavii cu fibrilație atrială sau cei cu afectare cardiacă structurală. Iar unii dintre pacienți au nevoie de dispozitive foarte scumpe, iar banii de la Casa de Asigurări de Sănătate sunt prea puțini.

Prof. dr. Radu Vătășescu, șeful secției de cardiologie Floreasca: La ablațiile complexe, lista noastră depășește 80-100 de pacienți, între 6 luni și un an de zile în procedurile de vârf, acoperirea este deficitară, nu depășim 10 % din necesar în România, procedurile complexe se fac într-un număr de 2-3 ori mai mic decât în Bulgaria.

Banii nu ajung nici la secția de gastroenterologie. Aici sunt internați cel puțin 4000 de pacienți în fiecare an.

Prof. dr. Gabriel Cosntantinescu, șeful secției de gastrienterologie Floreasca: Am reușit în multe cazuri să găsim soluții: sponsorizări, am rugat firmele, dar dacă nu vezi capătul tunelului, situația devine conflictuală noi nu putem trimiet mai departe atunci când ne lipsește ceva.

Corespondent ȘtirileProTV: Situația Spitalului Floreasca sunt și alte unități sanitare din țară. Spitalul Universitar din București, Fundeni, Marie Curie sau Județeanul din Brașov. Cei de la CNAS spun că se întâmplă acest lucru din 2 motive: pe de-o parte bugetul a fost votat anul acesta, iar pe de alta, în legea bugetului a fost introdusă o limită lunară de cheltuieli.

Autoritățile spun că problema apare în spitalele cu activitate mare, în care ajung cazuri complexe. Sunt unitățile sanitare de nivel 1, unde sunt tansferați pacienți care nu pot fi rezolvați în spitalele din provincie de exemplu.

Conf. dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: Înțelegem că există dezechilibre între terifele pe caz ponderat este un lucru pe care îl revolvăm în mod unitar în cursul acestui an prin includerea influențelor salariale în tariful pe caz ponderat.

Reclasificarea spitalelor și includerea criteriilor de performanță ar putea, de asemenea, contribui la o finanțare adecvată pentru unitățile sanitare în care sunt tratați foarte mulți pacienți.