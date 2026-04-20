"PSD contra România: o decizie care ne costă 8 miliarde de euro. Decizia conducerii PSD de a abandona România este un act de iresponsabilitate într-un moment critic pentru ţara noastră. Suntem în ultimele luni decisive pentru PNRR. Vorbim despre aproximativ 10 miliarde de euro pe care România trebuie să îi aducă în ţară până în august 2026. 57% dintre reformele critice sunt în coordonarea ministerelor PSD; 36% din ţintele şi jaloanele rămase sunt tot în responsabilitatea lor. Riscul depăşeşte 8 miliarde de euro dacă aceste reforme nu sunt duse la capăt", a scris ministrul, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, abandonarea reformelor în pragul termenului-limită demonstrează faptul că prioritatea conducerii PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor care deranjează interesele de partid, iar fiecare zi pierdută înseamnă bani pierduţi.

”Prioritatea PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor”

"Să pleci acum de la guvernare înseamnă să laşi aceste reforme fără asumare politică exact când eforturile trebuie accelerate pentru îndeplinirea lor. Este un risc economic major pentru România. După ani de întârzieri şi amânări, abandonarea reformelor în pragul termenului-limită demonstrează faptul că prioritatea conducerii PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor care deranjează interesele de partid şi care aprind lumina în cămara noastră. România are nevoie astăzi de responsabilitate, muncă serioasă şi asumare. Nu de blocaje şi jocuri electorale oportuniste. Fiecare zi pierdută înseamnă bani pierduţi. Eu aleg să ducem lucrurile până la capăt, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan şi de toţi ceilalţi colegi din Guvern.

Vom continua să luptăm în continuare pentru modernizarea României, înţelegând că responsabilitatea pe care o purtăm pe umeri nu e faţă de vreun partid, ci faţă de români şi faţă de România", a subliniat Dragoş Pîslaru.

PSD a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Aproximativ 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional al PSD au votat la referendumul intern - 97,7% au fost "pentru" retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat "împotrivă''.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, ulterior, că decizia PSD de retragere a sprijinului politic în cazul său este "complet greşită şi total iresponsabilă", menţionând că va continua să-şi exercite mandatul de premier şi va asigura guvernarea.