După ce a afirmat că acordul său cu Iranul va fi „mult mai bun” decât cel din perioada Obama, el a mai spus că „lucrurile merg foarte bine” şi că armata americană s-a comportat „extraordinar” în conflictul cu iranienii.

Trump critică apoi modul în care mass-media americană prezintă războiul, menţionând New York Times, Washington Post şi Wall Street Journal.

El continuă să vorbească despre blocada americană asupra tuturor navelor care intră sau ies din porturile iraniene, despre care spune că „distruge complet Iranul” şi pe care SUA „nu o vor ridica până când nu va exista un «ACORD»”.

Un acord cu Iranul, ”relativ repede”

„Pierd 500 de milioane de dolari pe zi, o sumă insuportabilă, chiar şi pe termen scurt”, spune el, referindu-se la Iran.

Într-o postare separată, preşedintele SUA afirmă că se va ajunge la un acord cu Iranul „relativ repede!”.

De asemenea, Trump neagă că ar fi supus unor „presiuni” pentru a încheia un acord.

„NU ESTE ADEVĂRAT!”, adaugă el.

Conducerea iraniană a obligat sute de nave să se îndrepte spre Statele Unite, în special spre Texas, Louisiana şi Alaska, pentru a-şi livra petrolul, a mai scris el într-o altă postare.