Reuters: Retragerea sprijinului va declanşa probabil luni de instabilitate ce vor pune în pericol fondurile UE şi ratingul de credit al ţării

Social-democraţii aflaţi la guvernare în România au votat luni să îşi retragă sprijinul pentru prim-ministrul liberal Ilie Bolojan şi i-au cerut să demisioneze, ceea ce va declanşa probabil luni de instabilitate ce vor pune în pericol fondurile UE şi ratingul de credit al ţării, comentează Reuters.

Guvernul de coaliţie al lui Bolojan, format din patru partide pro-europene, s-a constituit în urmă cu 10 luni, după alegeri prezidenţiale polarizante, în încercarea de a izola extrema dreaptă aflată în ascensiune. Aceste partide s-au confruntat constant pe tema măsurilor de reformă.

Agenţiile de rating au menţinut România pe ultimul nivel al categoriei de investiţii după ce guvernul Bolojan a majorat taxele şi a început reducerea cheltuielilor de stat pentru a diminua cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, dar au avertizat că instabilitatea politică reprezintă un risc major.

Eşecul implementării unor reforme suplimentare până în august ar însemna pierderea de către România a aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE pentru redresare şi rezilienţă, adică aproximativ jumătate din alocarea totală primită de la Bruxelles. De asemenea, ţara trebuie să semneze contracte de apărare în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul noii iniţiative de reînarmare a UE, SAFE.

Diferenţele de randament ale obligaţiunilor româneşti în dolari şi cu scadenţa în 2036 s-au mărit cu 28 de puncte de bază, ajungând la 256 de puncte de bază în tranzacţiile de luni, faţă de 228 de puncte de bază înregistrate la 15 aprilie.

Nu au existat comentarii imediate din partea agenţiilor de rating Moody's, S&P sau Fitch cu privire la evoluţiile politice.

Eoghan McDonagh, manager de portofoliu la Allianz Global Investors, a declarat că investitorii au apreciat eforturile guvernului Bolojan de a stabiliza finanţele statului.

"Orice abatere de la acest parcurs reformist - adică plecarea lui Bolojan din funcţie - ar fi percepută negativ de pieţe, de aici şi recenta lărgire a diferenţelor de randament", a spus el.

Bolojan, despre care sondajele arată că este cel mai respectat politician din guvernul de coaliţie, a declarat duminică târziu că va numi miniştri interimari din actualul cabinet, care pot prelua portofoliile redistribuite pentru 45 de zile.

Partidul de opoziţie Alianţa pentru Unirea Românilor (catalogat drept partid de extremă dreapta), care conduce în toate sondajele de opinie, a anunţat că va depune o moţiune de cenzură în mai. Social-democraţii au declarat că ar putea, la rândul lor, să recurgă la aceeaşi procedură.

Dacă cele două partide ar susţine moţiunile celuilalt, guvernul ar cădea, deschizând calea unor săptămâni de negocieri prelungite între partide pentru formarea unei noi coaliţii.

O majoritate guvernamentală pro-europeană nu poate exista fără social-democraţi, cel mai mare partid din parlament, cu 28% din mandate, potrivit Reuters.

Preşedintele ţării, Nicuşor Dan, care nominalizează prim-ministrul, a declarat că cele patru partide din coaliţie nu au altă opţiune decât să continue guvernarea. El a exclus numirea unui premier susţinut de extrema dreaptă.

România nu a organizat niciodată alegeri parlamentare anticipate.

AFP: Retragerea sprijinului acordat prim-ministrului liberal Ilie Bolojan riscă să arunce ţara într-o criză politică

Social-democraţii români, principala forţă parlamentară a ţării, au votat luni aproape în unanimitate pentru retragerea sprijinului acordat prim-ministrului liberal Ilie Bolojan, ceea ce riscă să arunce ţara într-o criză politică dacă îşi confirmă decizia.

Guvernul condus de Bolojan a adoptat o serie de măsuri nepopulare, precum majorarea impozitelor, pentru a combate cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, atrăgând nemulţumirea PSD, care îşi vede baza electorală erodată de extrema dreaptă.

Înainte de vot, Bolojan exclusese posibilitatea de a demisiona. Acest bărbat de 57 de ani, care şi-a construit o reputaţie de reformator preocupat să reducă risipa banului public şi să atragă fonduri europene, a fost criticat pentru "inflexibilitatea" sa.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a dat asigurări luni că, în ciuda "turbulenţelor politice", ţara va rămâne pe drumul cel bun în ceea ce priveşte finanţele şi accesul la fonduri europene, consemnează agenţia.

"Continui să sper că vom găsi o formulă care să ne permită să menţinem un guvern solid şi pro-occidental pentru România", a adăugat el. Dacă noi reforme nu vor fi implementate până în august, România ar putea pierde miliarde de euro din fondurile europene, avertizează AFP.

EFE: Criză în coaliţia de guvernare de la Bucureşti

Partidul Social Democrat şi-a retras luni sprijinul pentru prim-ministrul României, conservatorul Ilie Bolojan, ceea ce a provocat o criză în coaliţia de guvernare formată din social-democraţi, liberali, centrişti şi partidul minorităţii maghiare din ţară.

Un procent de 97,7% dintre cei 5.000 de lideri ai PSD care au participat la o consultare internă au votat în favoarea ruperii relaţiilor cu şeful guvernului, pe care îl acuză de lipsă de dialog şi de o austeritate excesivă pentru redresarea finanţelor publice.

Potrivit social-democraţilor, măsurile de austeritate promovate de Bolojan provoacă o scădere puternică a puterii de cumpărare a cetăţenilor, în condiţiile în care România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat la Bucureşti, în faţa susţinătorilor săi, că actualul guvern multicolor nu mai oferă speranţă cetăţenilor şi a subliniat că stabilitatea într-o coaliţie este benefică doar atunci când aduce prosperitate.

"Am intrat în această coaliţie cu bună-credinţă, concepută ca un scut împotriva populismului. Fiind singurul partid de stânga, am vrut să fim parte a soluţiei", a declarat Grindeanu, referindu-se la rezultatul electoral puternic al partidului eurocritic şi populist AUR la alegerile din 2024.

La acele alegeri, AUR a fost al doilea cel mai votat partid, după PSD şi înaintea PNL, partidul liberal-conservator al actualului prim-ministru.

După anunţul de astăzi, Bolojan ar putea rămâne la putere cu un nou guvern susţinut de AUR, iar PSD ar trece în opoziţie.

Totuşi, varianta cea mai vehiculată de presa română este ca Bolojan să fie demis printr-o moţiune de cenzură şi să fie refăcută coaliţia PSD-PNL cu un alt prim-ministru liberal. Prim-ministrul român subliniase înaintea votului intern din PSD că nu are intenţia să facă un pas înapoi şi nici să demisioneze.