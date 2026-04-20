Potrivit liderilor PSD, consultarea va avea o singură întrebare, care va fi decisă luni dimineaţă, într-o şedinţă a Biroului Permanent Naţopnmal al partidului. şi se va referi la retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. În condiţiile în care premierul Bolojan a anunţat că nu va demisiona, PSD spune că următorul pas va fi retragerea miniştrilor săi de guvern.

Astfel, actualul Executiv îşi schimbă structura şi rămâne interimar timp de 45 de zile, interval în care este aşteptată şi o moţiune de cenzură, în Parlament. Contextul este extrem de tensionat, în condiţiile în care, inclusiv duminică seară, liderul PSD Sorin Grindeanu şi liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, s-au atacat reciproc în cadrul unor emisiuni TV.

Aproximativ 5.000 de membri PSD sunt aşteptaţi să voteze în cadrul consultării interne din PSD, pe acelaşi model folosit de partid atunci când a decis intrarea la guvernare, alături de PNL, UDMR, USR şi minorităţile naţionale.

Potivit social-democraţilor, întrebarea la care vor răspunde membrii PSD va fi legată de retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan, în condiţiile în care, la toate întâlnirile regionale organizate în ultima perioadă, concluzia a fost că PSD nu îl mai vrea pe Bolojan în fruntea Executivului. De altfel, liderul PSD Sorin Grindeanu deja a anunţat că, ”de luni, vom avea o nouă realitate politică”.

Şi premierul Bolojan a confirmat direcţia deciziei PSD de luni. ”După declaraţiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate şi că, luni, Partidul Social-Democrat va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu premierul Bolojan”, a spus premierul Ilie Bolojan, la RRA.

El a ţinut să precizeze că nu va demisiona din funcţie, după decizia PSD, iar duminică a reiterat această afirmaţie. De altfel, PNL a anunţat că îl susţine în continuare pe premierul său.

Marţi, liberalii se reunesc într-o şedinţă a Biroului Politic Naţional, pentru a confirma această susţinere.

Potrivit unor surse din interiorul PNL, dupa ce ministrii PSD vor pleca din guvern, premierul îi va demite și pe secretarii de stat și prefecții PSD în ședința de guvern de joi. In locul lor va propune tehnocrați și activiști din societatea civilă.

Tensiunile dintre cei doi lideri s-au manifestat din nou duminică seară, când Grindeanu şi Bolojan au fost prezenţi în emisiuni TV susccesive.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a întrebat pe Bolojan de ce nu a făcut plângeri la DNA sau la alte instituţii, dacă susţine că ”a găsit şobolani în cămara cu alimente” şi el a aprins becurile. În replică, Ilie Boljan a precizat că a făcut sesizări de fiecare dată când s-au constatat lucruri de natură penală, dar sunt şi chestiuni de ”iresponsabilitate managerială”.

De asemenea, Grindeanu, afirmă că, în ultimele zece luni, economia României a fost tratată ”ca un dosar de insolvenţă”, fără să se ţină cont de oamenii impactaţi de pseudo-reforme. ”Trebuie să ne apucăm de adevăratele reforme de care România are nevoie”, a declarat Grindeanu, afirmănd că tabloul legat de PNRR în acest moment nu e unul chiar fericit şi s-ar putea să se piardă foarte mulţi bani.

La rândul său, Bolojan a declarat că cei care critică Guvernul, dar care fac parte din acel guvern şi care nu au demnitatea de a demisiona din funcţie, vor fi eliberaţi din acele funcţii. ”În perioada următoare vom proceda conform prevederilor constituţionale”, a anunţat el. Bolojan reafirmat că nu va demisiona şi a precizat că nici preşedintele Nicuşor Dan nu i-a cerut acest lucru.

El a mai spus şi că, dacă PNL ar accepta ca altineva să-i stabilească premierul, ar deveni ”partid anexă”. ” Întrebarea este - cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face în aceste luni şi să genereze o criză”, a afirmat Bolojan. El a reiterat ideea că, în cazul în care PSD va declanşa criza politică, PNL nu va mai colabora cu acest partid.

”Eu am încredere în colegii mei şi Partidul Naţional Liberal are o rezoluţie care prevede cât se poate de clar, că dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va colabora cu PSD după aceea (...) Gândiţi-vă că, în condiţiile în care un alt partid stabileşte premierul unui partid, cum este PNL-ul, sau schimbă acel premier, înseamnă că partidul căruia i-a schimbat premierul devine practic un partid anexă. Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile aşa cum trebuie mai departe. Întrebarea este: cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face în aceste luni şi să genereze o criză”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la B1TV, după ce a fost întrebat dacă ar putea exista nume în PNL care să trădeze şi să accepte să-l înlocuiască în funcţia de premier.

Avertismentul USR

Liderul USR Dominic Fritz a avertizat PSD că, prin declanşarea unei crize politice, va sărăci ţara şi mai tare.

”Aţi încercat să ne intimidaţi încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Aţi organizat campanii de denigrare împotriva miniştrilor USR, aţi votat o moţiune alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, aţi ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului. Acum vreţi să schimbaţi premierul cu un an înainte de termenul agreat. De ce? Cu siguranţă nu pentru români. Pretindeţi că plecaţi din guvern ca să apăraţi oamenii săraci. Prin declanşarea unei crize politice, veţi sărăci ţara şi mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul şi dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea”, a transmis Dominic Fritz, duminică seară.

El a aunţat că partidul său va apăra cu toate puterile actuala guvernare.

PSD aşteaptă consultări la Cotroceni marţi sau miercuri. Sindicaliştii fac apel la preşedinte

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, duminică seară, că, dacă PSD decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, atunci marţi sau miercuri ar trebui să existe consultări la Cotroceni, pentru ca şeful statului să ştie cât mai repede ce îşi doreşte fiecare partid.

”Dacă Partidul Social Democrat va decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marţi sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni. Aşa e constituţional, cred că aşa e corect. Şi atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, preşedintele va putea să ştie fiecare partid ceea ce îşi doreşte, şi cât de repede”, a declarat, duminică seară la Antena 3, liderul PSD, Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

El a recunoscut că a avut discuţii recente cu preşedintele Nicuşor Dan, dar nu a dorit să dezvăluie conţinutul acestora.

De asemenea, Grindeanu a afirmat că s-a întâlnit şi cu premierul ilie Bolojan, dar că nu a fost nimic spectaculos.

Blocul Naţional Sindical (BNS) i-a solicitat preşedintelui Nicuşor Dan, într-o scrisoare deschisă, să iniţieze consultări directe cu liderii formaţiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile, credibile şi responsabile, care să îşi asume implementarea unui program de stabilizare economică şi social.

”În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, BNS consideră că singura soluţie democratică şi legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”, susţine BNS.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, miercuri, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni. cei doi discutând aproximativ două ore, potrivit unor surse oficiale.

Şeful statului a discutat în această săptămână şi cu liderul PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre situaţia din coaliţia de guvernare, că în loc să fim într-o paradigmă în care liderii politici încearcă să colaboreze, ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta, el arătând că vede foarte mult resentiment şi dintr-o parte şi din alta şi încearcă să-şi păstreze rolul de mediator.

În plus, el a afirmat că vede o lipsă de susţinere a PSD faţă de premierul coaliţiei de guvernare şi este de acord cu faptul că este un acord pe care PSD, în momentul ăsta, îl încalcă.

Ce urmează după decizia PSD de luni

Dacă PSD decide să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, social-democraţii îi vor acorda şefului Executivului un termen pentru a-şi anunţa demisia din funcţie.

”Dacă domnia sa nu doreşte ( să demisioneze, nr) cred că va fi un termen de, nu ştiu, 24, 48 de ore, 72 de ore”, a afirmat secretarul general al PSD, Claudiu Manda.

Următorul pas va fi retragerea miniştrilor PSD din Guvern.

”Noi ne retragem miniştrii din guvern. (..) În momentul în care domnul Bolojan doreşte să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, nu cu noi. Că vrea să rămână 45 de zile, că vrea să rămână printr-un vot pe care să-l obţină de la AUR, că vrea să rămână printr-o manevră, combinaţii cu AUR, gen, nu bagă AUR moţiune, nu votează AUR moţiune, rămâne aşa, provizoriu, este treaba domniei sale şi atunci vorbim de cine ţine şi întreţine şi provoacă criza”, a spus Manda.

Prin retragerea miniştrilor PSD din guvern, se schimbă structura Guvernului, PSD retrăgându-se de la guvernare, astfel că Executivul rămâne interimar, pentru 45 de zile.

În această perioadă, poate fi introdusă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, atât de către PSD cât şi de către Opoziţia condusă de AUR.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că aritmetica parlamentară este complicată şi nu-ţi permite foarte multe mişcări, el adăugând că poate să fie un guvern majoritar, dar el trebuie să aibă o susţinere, într-o formă sau alta, parlamentară şi nu e uşor de făcut majorităţi pe tema asta.

Premierul a spus că PNL a decis deja că, dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD.

Acelaşi anunţ l-a făcut USR care a decis în forurile de conducere să nu mai facă parte dintr-o majoritate cu PSD, dacă social-democraţii vor provoca această criză politică.

Calculele din Parlament: Nicio majoritate nu se face fără PSD sau AUR

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că îşi doreşte să rămână o coaliţie pro-europeană şi a subliniat că social-democraţii au parlamentari cât USR şi PNL la un loc.

”PSD-ul are în acest moment în Parlament o pondere cu tot cu redistribuiri cred că suntem undeva la 27-28%. Cât e USR-ul plus PNL-ul la un loc. Mă refer la numărul de parlamentari. Aproximativ la fel. Până la majoritate, mai e ceva. Nu poate nimeni să facă majoritate în acest moment fără PSD şi fără AUR. Ori face o majoritate care se includă PSD-ul, ori face o majoritate care să includă AUR. Altcumva pe calcule aritmetice, nu îţi iese o majoritate în Parlament. Poate exista o majoritate şi fără PSD. Noi nu vom fi parte dintr-o majoritate de acel tip. Dar ceilalţi poate îşi doresc Am spus mai devreme că nu impun calea şi noi nu impunem calea altor partide”, a mai afirmat liderul PSD.

Grindeanu a mai declarat că pentru realizarea unei majorităţi se face o coaliţie care să includă ori PSD, ori AUR.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat din nou duminică seară că nimeni din conducerea partidului nu a discutat cu AUR pentru susţinerea în comun a unei eventuale moţiuni de cenzură, el precizând că întâlnirea de la hotelul din Timişoara pe care a avut-o cu George Simion a fost doar ”o chestiune episodică”.

PSD a mai anunţat că nu va vota guverne minoritare, astfel că o susţinere pentru un guvern PNL-USR-UDMR minorităţi nu se va putea concretiza decât cu voturile de la AUR.