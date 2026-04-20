Posibilele scenarii teoretice nu rezolvă rapid degringolada ale cărei efecte le vom vedea în toate domeniile.

Ce urmează e destul de previzibil pentru că premierul Bolojan a anunțat deja. Miniștrii PSD care se vor retrage vor fi înlocuiți cu miniștri actuali care vor prelua interimar portofoliile rămase libere.

Vom avea astfel un guvern interimar care va putea rămâne în funcție 45 de zile.

La finalul acestei perioade, premierul este obligat de lege să propună alţi miniştri pentru portofoliile conduse interimar şi să ceară un vot de încredere Parlamentului deoarece s-a schimbat compoziţia politică.

În acel moment, guvernul Bolojan 2 - conform poziţiei exprimate acum de partide - ar cădea.

Dar în 45 de zile se pot întâmpla multe. Şi cum Ilie Bolojan a zis că nu pleacă de bună voie, e de aşteptat ca după ieşirea din coaliţie, PSD să încerce să îl dea jos cu forţa. În cazul în care o astfel de moţiune de cenzură ar trece, atunci guvernul este demis.

Președintele – rol central

Aşadar în ambele varianta vom ajuge la un moment dat la preşedinte. Acesta trebuie să înceapă consultări cu partidele pentru formarea unui nou Guvern.

Una dintre variante a fost exclusă din start de Nicusor Dan - un guvern PSD-AUR. Cele două partide ar putea obţine suficientă susţinere în Parlament dar şeful statului a anunţat deja că nu va numi niciodată un premier propus de PSD-AUR.

O altă variantă - exclusă pe moment şi de liberali şi de cei din USR - dar dorită de preşedinte - este o nouă formulă de coaliţie cu PSD. Negocierile păr acum complicate, pentru că taberele nu sunt dispuse să facă niciun compromis.

Aici s-ar putea ajunge însă doar dacă Ilie Bolojan decide să facă un pas în spate...sau cine ştie în lateral spre un nou partid.

Cea de-a treia variantă ar fi un premier propus din ce a mai rămas din actuala coaliție: adică PNL, USR, UDMR şi minorităţi doar ca aceste formațiuni nu ar aduna suficiente voturi în Parlament și ne-am întoarce în situația unui guvern minoritar.

O astfel de variantă de cabinet ar funcționa la limită dacă ar fi atrase și voturile celor neafiliați acum, 22 la număr, dar și încă vreo 20-30 de voturi din umbră ale unor parlamentari PSD și poate AUR .

În oricare dintre situații însă, noul guvern va trebui să ceară votul parlamentului și dacă o primă numire are mari șanse să nu obțină încrederea legislativului, o a doua propunere ar putea trece totuși testul.

Și pentru stabilitate și ieșirea din criză, am putea vedea parlamentari din PSD/AUR care să voteze un guvern PNL, USR, UDMR care va fi însă limitat și mereu la cheremul legislativului care îl va putea demite oricând.

Doar dacă nu va trece nici această a doua propunere, atunci președintele trebuie să dizolve Parlamentul și să ceară organizarea de alegeri anticipate.

Alegeri pe care, în pofida jocurilor de culise de acum, nu și le dorește de fapt niciunul dintre actorii politici.