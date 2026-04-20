Bolojan nu demisionează, după ieșirea PSD din Guvern: ”Decizie complet greșită și iresponsabilă față de România”

Ilie Bolojan consideră ”complet greșită și iresponsabilă” decizia PSD de a se retrage din Guvern. Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul de premier. 

Cristian Anton

Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România, nu față de o persoană. Am creat o coaliție de guvernare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanțele țării, buna guvernare și respectul față de cetățeni”, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan, în prima reacție după votul PSD pentru ieșirea de la guvernare.

Azi vedem periclitarea finanțelor țării, o aruncare în aer a guvernării, totul cu o lipsă totală de respect față de cetățenii țării. Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi cu lașitate de răspunderea deciziilor pe care le iei”, afirmă președintele PNL.

Vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre. Este o decizie iresponsabilă a PSD și în contextul internațional, pentru că avem și o suprapunere de crize. Orice om de stat care se consideră responsabil caută să își întărească țara și economia, și nu o să slăbească, așa cum a făcut PSD”, a mai spus Bolojan. 


Mulțumiri pentru cei care în această seară și pe rețelele sociale mi-au arătat susținere, considerând că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru România onestă, o Românie fără privilegii”, și-a încheiat Bolojan mesajul.

PSD a votat luni seară pentru ieșirea din Guvernul Ilie Bolojan și declanșează astfel oficial criza politică în România. Concomitent, Bolojan a transmis, chiar de pe contul oficial al Guvernului, că nu va demisiona din funcția de premier, indiferent de decizia PSD.

În condiţiile în care premierul Bolojan a anunţat că nu va demisiona, PSD spune că următorul pas va fi retragerea miniştrilor săi de guvern. Astfel, actualul Executiv îşi schimbă structura şi rămâne interimar timp de 45 de zile, interval în care este aşteptată şi o moţiune de cenzură, în Parlament.

”Prioritatea este ca Guvernul să funcționeze în continuare”

Nu voi demisiona din funcția de premier, indiferent de decizia PSD. Prioritatea este ca Guvernul să funcționeze în continuare, să își facă treaba și să asigure absorbția fondurilor din PNRR.

Instabilitatea politică poate pune în pericol aceste obiective și poate duce la pierderea banilor europeni dacă nu sunt îndeplinite jaloanele necesare.

Este nevoie de stabilitate și continuitate pentru ca lucrurile să meargă mai departe”, a transmis Ilie Bolojan, în mesajul transmis pe pagina oficială a Guvernului.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii îşi doresc să continue într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan prim-ministru şi a adăugat că, dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziţie. Grindeanu a precizat că PSD nu susţine guverne minoritare şi nu face majoritate cu partidele extremiste.

Sorin Grindeanu a mai spus că ”nu aşteaptă miracole” de la Palatul Cotroceni.

GALERIE FOTO | Cutremurător: brazilianca Mara Flavia Araujo a murit în timpul cursei Ironman, la doar 38 de ani
Ilie Bolojan, de pe contul oficial al Guvernului: „Nu voi demisiona din funcția de premier, indiferent de votul PSD”

Ilie Bolojan a transmis de pe contul oficial al Guvernului că nu va demisiona din funcția de premier, indiferent de decizia PSD. Postarea a fost făcută chiar în timp ce delegații PSD votau o hotărâre luată deja de liderii social-democrați.

Bolojan nu demisionează, după ieșirea PSD din Guvern: ”Decizie complet greșită și iresponsabilă față de România”

Ilie Bolojan consideră ”complet greșită și iresponsabilă” decizia PSD de a se retrage din Guvern. Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul de premier. 

