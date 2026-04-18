Cum se numește obsesia de a avea „somnul perfect”. Tulburarea modernă care te face să nu dormi bine

ortosomnia, somn, odihna
Un număr tot mai mare de persoane folosesc dispozitive de monitorizare a activității pentru a afla mai multe despre somnul lor, dar unii experți sunt îngrijorați că o preocupare excesivă pentru datele oferite de aceste dispozitive ar putea dăuna.

Anca Lupescu

Ortоsomnia este termenul propus pentru o preocupare obsesivă de a obține un somn „perfect”, determinată de datele furnizate de dispozitivele de monitorizare a somnului.

Ce este ortosomnia

Ortоsomnia reprezintă multitudinea de probleme de somn cauzate de tehnologie, mai exact de aplicații care măsoară calitatea vieții noastre și monitorizează somnul.

Diferitele aplicații care înregistrează când și cât dormim și care este calitatea somnului nu fac decât să creeze alte probleme, pentru că ajungi să devii „dependent” de ele.

Din ce în ce mai multe persoane caută autodiagnosticare și soluții pentru problemele lor de somn, iar apoi se întâmplă să își țină constant ochii pe dispozitiv”. În final, oamenii ajung atât de preocupați de somnul perfect, încât nu își mai dau seama cum își creează singuri problemele.

Cauzele ortosomniei

Persoanele cu ortоsomnie dezvoltă o preocupare excesivă pentru datele furnizate de dispozitivele de monitorizare a somnului și o căutare a somnului perfect. Din păcate, unii specialiști în somn sunt îngrijorați că acest lucru poate afecta negativ calitatea somnului din mai multe motive.

Dependența excesivă de date imprecise: oamenii pot supraestima acuratețea și fiabilitatea datelor oferite de dispozitivele de monitorizare a somnului, ceea ce îi poate face să înțeleagă greșit cât de bine dorm în realitate.

Obiective de somn greșit orientate: ortоsomnia poate încuraja obiceiuri care pun accent pe indicatorii dispozitivelor în detrimentul calității reale a somnului. De exemplu, petrecerea unui timp suplimentar stând nemișcat în pat poate îmbunătăți datele raportate de dispozitiv, chiar dacă persoana este de fapt trează.

Neîncrederea în studiile de somn: dacă oamenii ajung să aibă încredere exclusiv în dispozitivul lor de monitorizare, pot ignora informațiile provenite din studiile formale ale somnului, considerate de specialiști ca fiind cea mai precisă sursă de date detaliate despre somn, conform sleepfoundation.

În plus, o preocupare obsesivă pentru optimizarea datelor din dispozitivele de monitorizare poate crea anxietate sau stres, ceea ce poate afecta negativ somnul.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine ortоsomnia și efectele sale, mai ales pe măsură ce tehnologia de monitorizare a somnului evoluează și tot mai multe persoane folosesc aceste dispozitive pe perioade îndelungate.

Semne că ești afectat de ortosnomie

Nu există o listă stabilită de simptome ale ortоsomniei. Aceasta nu este o tulburare medicală recunoscută. Este, mai degrabă, un concept relativ nou, descris de unii cercetători în domeniul somnului, cu o bază limitată de literatură științifică. Din acest motiv, înțelegerea actuală a simptomelor ortосomniei se bazează pe observații din studii de caz care au implicat un număr mic de persoane.

În acele studii, persoanele cu ortоsomnie considerau că dispozitivele de monitorizare oferă informații foarte precise despre somn și aveau mai multă încredere în datele acestor dispozitive decât în teste mai obiective, precum un studiu de somn efectuat peste noapte într-o clinică specializată.

Ele petreceau mult timp în pat pentru a îmbunătăți datele raportate de dispozitiv, ceea ce putea contribui de fapt la apariția simptomelor de insomnie.

Dincolo de aceste tendințe specifice, persoanele cu ortосomnie pot experimenta și alte simptome asociate cu somnul perturbat, cum ar fi:

•  oboseală

•  iritabilitate

•  probleme de concentrare și memorie

•  senzația de somn neodihnitor la trezire

•  anxietate

Persoanele care cred că ar putea suferi de ortоsomnie sau care au întrebări ori îngrijorări legate de datele despre somn furnizate de dispozitivele lor de monitorizare ar trebui să discute aceste aspecte cu medicul lor.

Tratamente și tehnici pentru somn odihnitor

Există câteva comportamente care îți pot face somnul mai odihnitor. Asigură-te că le respecți seară de seară.

Adoptă o rutină bună de somn (igienă a somnului) 

O rutină regulată ajută la îmbunătățirea somnului. Uneori este numită igienă a somnului.

O rutină bună de somn ar trebui să includă un moment stabil pentru a începe relaxarea înainte de culcare, iar o metodă de relaxare este, de asemenea, importantă. Culcarea și trezirea la ore fixe reprezintă un alt obicei sănătos de somn. Ideal, rutina de somn ar trebui să fie aceeași în fiecare zi, inclusiv în weekend.

Relaxează-te, destinde-te și încearcă meditația pentru somn 

Ține minte că rutina de somn începe înainte de a te urca în pat, așa că este important să îți rezervi timp în fiecare seară pentru relaxare. Evită dispozitivele electronice cu cel puțin o oră înainte de culcare, deoarece telefoanele, tabletele și computerele emit lumină albastră care afectează somnul.

Cititul, ascultarea de muzică liniștită sau un podcast, precum și meditația pentru somn pot ajuta dacă ai dificultăți de adormire.

Încearcă mindfulness pentru somn 

Anxietatea, îngrijorarea și stresul pot afecta calitatea somnului. Din fericire, există lucruri pe care le poți face zilnic pentru a-ți gestiona grijile, cum ar fi să vorbești cu cineva de încredere sau să îți notezi preocupările într-un caiet. Dacă te trezești des noaptea îngrijorat, rezervă-ți timp înainte de culcare pentru a face o listă de sarcini pentru ziua următoare, poate fi o modalitate bună de a-ți liniști mintea.

Sfaturi practice pentru a scăpa de ortosomnie

Cea mai bună metodă de a gestiona ortоsomnia este să faci un pas înapoi și să reduci utilizarea dispozitivelor de monitorizare a somnului, mai ales dacă acestea îți provoacă anxietate.

Ar trebui să te concentrezi pe modul în care te simți, nu doar pe ceea ce arată datele. Încearcă să menții o rutină de somn constantă, dar flexibilă și folosește ritualuri calmante, cum ar fi respirația profundă sau mindfulness înainte de culcare.

Pentru probleme care persistă, cum ar fi niveluri ridicate de anxietate, terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I) este foarte eficientă. Important este să încerci să schimbi mentalitatea, de la căutarea somnului perfect la obținerea unui somn suficient, care să te facă să te simți bine și să îți susțină sănătatea generală.

Un dormitor cu nivel scăzut de stres (cortizol), fără dispozitive digitale și o rutină de somn care se simte natural și fără presiune sunt pași importanți către un somn odihnitor.

