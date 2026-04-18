Ortоsomnia este termenul propus pentru o preocupare obsesivă de a obține un somn „perfect”, determinată de datele furnizate de dispozitivele de monitorizare a somnului.

Ce este ortosomnia

Ortоsomnia reprezintă multitudinea de probleme de somn cauzate de tehnologie, mai exact de aplicații care măsoară calitatea vieții noastre și monitorizează somnul.

Diferitele aplicații care înregistrează când și cât dormim și care este calitatea somnului nu fac decât să creeze alte probleme, pentru că ajungi să devii „dependent” de ele.

Din ce în ce mai multe persoane caută autodiagnosticare și soluții pentru problemele lor de somn, iar apoi se întâmplă să își țină constant ochii pe dispozitiv”. În final, oamenii ajung atât de preocupați de somnul perfect, încât nu își mai dau seama cum își creează singuri problemele.

Cauzele ortosomniei

Persoanele cu ortоsomnie dezvoltă o preocupare excesivă pentru datele furnizate de dispozitivele de monitorizare a somnului și o căutare a somnului perfect. Din păcate, unii specialiști în somn sunt îngrijorați că acest lucru poate afecta negativ calitatea somnului din mai multe motive.

Dependența excesivă de date imprecise: oamenii pot supraestima acuratețea și fiabilitatea datelor oferite de dispozitivele de monitorizare a somnului, ceea ce îi poate face să înțeleagă greșit cât de bine dorm în realitate.

Obiective de somn greșit orientate: ortоsomnia poate încuraja obiceiuri care pun accent pe indicatorii dispozitivelor în detrimentul calității reale a somnului. De exemplu, petrecerea unui timp suplimentar stând nemișcat în pat poate îmbunătăți datele raportate de dispozitiv, chiar dacă persoana este de fapt trează.

Neîncrederea în studiile de somn: dacă oamenii ajung să aibă încredere exclusiv în dispozitivul lor de monitorizare, pot ignora informațiile provenite din studiile formale ale somnului, considerate de specialiști ca fiind cea mai precisă sursă de date detaliate despre somn, conform sleepfoundation.

În plus, o preocupare obsesivă pentru optimizarea datelor din dispozitivele de monitorizare poate crea anxietate sau stres, ceea ce poate afecta negativ somnul.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine ortоsomnia și efectele sale, mai ales pe măsură ce tehnologia de monitorizare a somnului evoluează și tot mai multe persoane folosesc aceste dispozitive pe perioade îndelungate.

Semne că ești afectat de ortosnomie

Nu există o listă stabilită de simptome ale ortоsomniei. Aceasta nu este o tulburare medicală recunoscută. Este, mai degrabă, un concept relativ nou, descris de unii cercetători în domeniul somnului, cu o bază limitată de literatură științifică. Din acest motiv, înțelegerea actuală a simptomelor ortосomniei se bazează pe observații din studii de caz care au implicat un număr mic de persoane.

În acele studii, persoanele cu ortоsomnie considerau că dispozitivele de monitorizare oferă informații foarte precise despre somn și aveau mai multă încredere în datele acestor dispozitive decât în teste mai obiective, precum un studiu de somn efectuat peste noapte într-o clinică specializată.

Ele petreceau mult timp în pat pentru a îmbunătăți datele raportate de dispozitiv, ceea ce putea contribui de fapt la apariția simptomelor de insomnie.

Dincolo de aceste tendințe specifice, persoanele cu ortосomnie pot experimenta și alte simptome asociate cu somnul perturbat, cum ar fi:

• oboseală

• iritabilitate

• probleme de concentrare și memorie

• senzația de somn neodihnitor la trezire

• anxietate

Persoanele care cred că ar putea suferi de ortоsomnie sau care au întrebări ori îngrijorări legate de datele despre somn furnizate de dispozitivele lor de monitorizare ar trebui să discute aceste aspecte cu medicul lor.