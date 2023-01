Cât a crescut cimitirul mercenarilor Wagner. ”Moartea nu este îngrozitoare. Îngrozitor e să nu mori pentru Patria Mamă”

Un cimitir folosit de grupul de mercenari Wagner a crescut rapid în dimensiuni în ultimele câteva luni, potrivit unor mărturii și a unei analize realizate de The New York Times asupra imaginilor din satelit și a unor înregistrări video. Extinderea cimitirului este o dovadă vizuală clară care arată impactul pe care îl are asupra mercenarilor de la Wagner invazia din Ucraina.

Creșterea numărului de morminte coincide cu o ofensivă sângeroasă a soldaților și mercenarilor ruși pentru a câștiga teren în estul Ucrainei. Guvernul SUA susține că victimele din gruparea Wagner pe câmpul de luptă sunt de ordinul miilor și că 90% dintre acestea au fost recrutați pentru a lupta în schimbul eliberării din închisoare, presupunând că vor supraviețui.

The New York Times

O imagine prin satelit capturată pe 24 ianuarie arată aproximativ 170 de noi locuri de înmormântare în cimitirul cunoscut pentru găzduirea mercenarilor Wagner, un număr care duce cimitirul la o dimensiune de aproape șapte ori mai mare decât în imaginile din urmă cu doar două luni.

Mulți mercenari Wagner morți în Ucraina sunt incinerați

Cimitirul lui Wagner este o completare recentă la infrastructura sa în creștere din Rusia, unde încearcă să se poziționeze ca o forță de luptă superioară față de armata rusă. Existența mormintelor, în apropierea centrului primar de antrenament al grupului din satul Molkin, aflat în sud-estul Rusiei, a fost făcută publică pentru prima dată în decembrie de Vitali Wotanovski, un activist și fost ofițer al Forțelor Aeriene Ruse.

Wotanovski, în vârstă de 51 de ani, a declarat pentru The Times că vizitează cimitire pentru a documenta cazurile de ruși care au fost uciși în timp ce luptau în Ucraina. Locația cimitirului ar fi rămas necunoscută dacă localnicii nu l-ar fi informat că zona era folosită pentru a îngropa cadavrele nerevendicate ale luptătorilor Wagner. Pe parcursul mai multor vizite, el a fotografiat un număr tot mai mare de semne funerare și le-a încărcat pe canalul său Telegram.

„Scopul nostru este să le arătăm oamenilor că războiul duce la morți și nu este undeva departe sau la televizor, ci este aici, lângă noi”, a spus Wotanovski.

S-ar putea să fie chiar mai mulți morți decât ceea ce se poate vedea. Activistul a menționat că localnicii i-au spus că mulți luptători au fost, cel mai probabil, incinerați.

De ani de zile, mercenarii lui Wagner au păstrat un profil scăzut în timp ce operează în străinătate în țări precum Siria, Libia și Republica Centrafricană. Organizațiile Națiunilor Unite și pentru drepturile omului acuză grupul că vizează civili și că efectuează execuții în masă.

O nouă politică rusă a eroificării: ”de ce să te ții de această viață, când poți să mori atât de eroic”

Dar de la începutul războiului din Ucraina, grupul și-a extins prezența publică cu videoclipuri promoționale și promovarea propriei sale priceperi în luptă - o mare parte din aceasta, condusă de interfața publică a grupului, Evgheni Prigojin.

Într-un videoclip apărut în septembrie anul trecut, Prigojin a făcut aluzie la existența cimitirului în timp ce recruta deținuți din sistemul penitenciar al Rusiei, promițând că va avea grijă de rămășițele lor dacă vor muri în luptă.

”Pentru cei care nu știu unde vor să fie îngropați, îi îngropăm lângă capela PMC Wagner”, a spus el.

La zece zile după ce Wotanovski a dezvăluit locația cimitirului, mai multe videoclipuri au fost publicate de instituțiile de presă pro-Kremlin care îl arată pe Evgheni Prigojin depunând flori la un mormânt. De asemenea, sunt vizibile șiruri de morminte proaspăt săpate, fiecare împodobită cu coroane în forma și culorile grupului Wagner.

”Lucrează mult la eroificare – acum este un fel de politică rusă: de ce să te ții de această viață, când poți muri atât de eroic”, a spus Olga Romanova, fondatorul Russia Behind Bars, o organizație de caritate care ajută condamnații și familiile lor. „Moartea nu este îngrozitoare. Ceea ce este îngrozitor este opusul: să nu mori pentru Patria Mamă”, explică Olga.

Imaginile oferă, de asemenea, indicii despre cine a luptat și a murit pentru gruparea Wagner în ultimele luni. Cel puțin 16 dintre numele și datele de naștere văzute pe însemnele funerare au apărut în bazele de date online ale persoanelor condamnate pentru crime în Rusia. Mulți au murit probabil în luptele din jurul orașelor ucrainene Bakhmut și Soledar, unde mercenarii și armata rusă au suferit pierderi grele în ultimele patru luni.

Casa Albă a desemnat Wagner drept grupare criminală

Într-un alt videoclip, Prigojin a vizitat capela Wagner, la aproximativ 13 kilometri de cimitir. Imaginile arată cum gruparea de mercenari glorifică modurile în care armata oficială a unei țări și-ar putea aminti propriii morți de război, cu monumente mărețe și picturi murale pe terenuri bine îngrijite.

De asemenea, sunt prezente șiruri de pereți negri care conțin compartimente specifice modului în care sunt îngropate rămășițele incinerate. Fiecare compartiment are un număr de identificare și un afișaj al distincțiilor de luptă ale defunctului.

The Times a identificat 21 de pereți în total la capelă, fiecare conținând 42 de compartimente, ceea ce sugerează că sute de luptători Wagner decedați sunt fie îngropați, fie, cel puțin, comemorați la capelă. Nu este clar dacă toți acești luptători au fost uciși în Ucraina sau în altă parte, dar filmarea oferă încă o privire rară despre amploarea pierderilor grupului Wagner.

Casa Albă a desemnat gruparea Wagner drept organizație criminală transnațională. Grupul este deja sub sancțiunile SUA, dar această nouă măsură ar împiedica, parțial, americanii să furnizeze bani, bunuri sau servicii companiei.

Dată publicare: 25-01-2023 16:30