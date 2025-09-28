Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real
Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.
Primul votant la alegerile parlamentare, o studentă din Japonia: Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. Tânăra a mers la secţia de votare din Tokio pentru a-şi exercita dreptul la vot şi pentru a transmite un mesaj de responsabilitate şi optimism.
„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieşiţi la vot dacă vă iubiţi ţara. Turul 2 nu există – există doar şansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teişanu.
Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentul Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică.
Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători).
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.
23 de secţii de votare deschise în România. Aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne
Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al ţării vecine.
În România sunt deschise 23 de secţii de votare, unde sunt aşteptaţi la urne aproximativ 30.000 de cetăţeni.
Alegerile se desfăşoară în contextul unor atacuri hibride care au fost evidenţiate atât de oficialii de la Chişinău, cât şi de România şi de ceilalţi parteneri europeni ai Republicii Moldova.
Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a declarat recent, într-un interviu acordat Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, că există "un război hibrid total, nemilos", declanşat de Federaţia Rusă împotriva ţării sale, în care se folosesc "toate pârghiile" şi mai multe instituţii care nu ar trebui să se implice în astfel de acţiuni.
"Da, este un război total împotriva Republicii Moldova, declanşat de Federaţia Rusă, un război hibrid total, nemilos şi se folosesc toate pârghiile, se folosesc mai multe instituţii care nu ar trebui să se implice în astfel de acţiuni, care ar trebui să se conducă în interesul Republicii Moldova, mă refer şi la biserică, o parte din biserică, nu toată biserica, Biserica Ortodoxă care este sub Patriarhia Moscovei, trebuie să menţionez acest lucru, anumite partide politice pe care nu vreau să le menţionez aici, dar lumea le ştie şi persoane private care se implică în astfel de acţiuni, inclusiv vedem o îngemănare a unor partide politice cu cercuri criminale, deci lucruri deja stabilite, documentate de autorităţile noastre, care investighează aceste legături", a afirmat diplomatul.
Scrutinul este decisivi pentru calea europeană a Republicii Moldova
În contextul acestor alegeri din Republica Moldova, ambasadorul a subliniat că scrutinul este decisiv pentru calea europeană a ţării sale, când este decis viitorul "pe decenii" al naţiunii.
În România, cetăţenii moldoveni vor avea organizate 23 de secţii de votare, un număr record, şi o premieră la Bucureşti - o secţie de votare la Muzeul Ţăranului Român. Având ca referinţă scrutinul anterior, ambasadorul Victor Chirilă spunea că aproximativ 30.000 de concetăţeni ai săi vor lua parte la alegerile din România.
La Bucureşti vor fi organizate cinci secţii de votare, la Iaşi - trei, la Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov câte două, iar în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş, Suceava şi Sibiu - câte una. De altfel, adresele exacte ale secţiilor se regăsesc pe pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.
Chiar dacă sunt departe de casă, cetățenii moldoveni aflați în diaspora pot să își exercite votul. Comisia Electorală Centrală a organizat alegeri în toate secțiile de votare deschise în străinătate, iar cetățenii moldoveni care stau în afara țării au drepturi electorale depline.
Aceștia pot vota la orice secție de votare constituită în afara țărilor. Comisia Electorală Centrală a decis organizarea a 301 secții de votare în străinătate, inclusiv a 4 secții de votare pentru votul prin corespondență.
Vezi AICI lista secțiilor de votare din diaspora
Cele mai multe secții sunt deschise în:
Italia - 75 secții
Germania - 36 secții
Franța - 26 secții
România - 22 secții
Marea Britanie - 23 secții
Statele Unite ale Americii - 22 secții
Spania - 15 secții
Irlanda - 12 secții
În Rusia au fost deschise 2 secții de vot ambele la Moscova.
Votul în România
Moldovenii din România au la dispoziție 23 de secții de vot. Dintre acestea, 5 sunt deschise în București, 3 la Iași, câte două în Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara și câte una în Baia Mare, Bacău, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Rârgu Mureș.
Acte necesare pentru a vota în diaspora
Pentru a vota, cetățenii moldoveni din diaspora trebuie să aibă unul dintre următoarele acte:
1. cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
2. cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu;
3. pașaportul de cetățean al Republicii Moldova, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, dacă nu au intervenit și alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta a devenit nevalabil.
2,1 milioane de buletine de vot în limba română, circa 650.000 dîn limba rusă, 3.400 în limba găgăuză și 1.827 în bulgară au fost tipărite pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Moldovenii au fost chemați la urne pe 28 septembrie 2025 pentru a își alege componența noului Parlament. Pe buletinul de vot au apărut 23 de concurenți electorali, 15 partide, patru blocuri șipatru candidați independenți.
După închiderea urnelor și a celor 301 de secții de votare din străinătate, începe numărătoarea voturilor și întocmirea proceselor verbale în fiecare secție.
După ce toate buletinele de vot vor fi numărate și procesele verbale centralizate, cetățenii moldoveni vor afla rezultatele. Între timp, casele de sondare publică rezultatele exit-pollurilor.
Urnele de vot se închid în Republica Moldova la ora 21:00, în timp ce voturile peste hotare continuă până la ora locală 21:00. Primele rezultate parțiale urmează să apară la scurt timp după încheierea urnelor.
Nu vor exista exit-poll-uri la ora închiderii urmelor, deoarece Comisia Electorală Centrală a respins singura solicitare primită, cea a companiei "Date Inteligente", din cauza "suspiciunilor rezonabile" privind sursele de finanțare.
Cei 101 membri ai Parlamentului sunt aleși prin reprezentare proporțională pe liste de partid într-o singură circumscripție electorală la nivel național.
După închiderea urnelor din Republica Moldova, voturile sunt centralizate și se fac procesele verbale. Toate voturile sunt numărate, apoi Comisia Electorală urmează să valideze rezultatul alegerilor.
Pentru ca scrutinul să fie valid, este necesară prezența la vot a cel puțin unei treimi dintre alegătorii înscriși pe listele electorale. Accesul în Parlament depinde de atingerea pragului electoral prevăzut de lege: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.
Parlamentul nou-ales se convoacă în ședința de constituire prin decret prezidențial. Ședința este deschisă și prezidată de cel mai în vârstă deputat, iar Președintele Curții Constituționale prezintă raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor.
După acest moment, Parlamentul este declarat legal constituit. În continuare, se aleg Președintele Parlamentului, vicepreședinții și se formează Biroul permanent, iar în termen de 10 zile se constituie fracțiunile parlamentare, fiecare cu propriul regulament de activitate.
S-au deschis urnele pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Moldovenii din țară și din diaspora sunt așteptați să își aleagă cei 101 parlamentari care vor lua decizii în următorii 4 ani.
Alegerile de astăzi sunt considerate extrem de importante pentru viitorul Republicii Moldova, reprezentând nu doar o alegere pentru un partid politic, ci una intre Uniunea Europeană și Rusia.
Pentru ca scrutinul sa fie validat este nevoie să se atingă pragul de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale.
28-09-2025 06:56