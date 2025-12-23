SUA triplează bonusul pentru migranţii care aleg să plece de bunăvoie. Câți bani vor primi

23-12-2025 | 17:53
migranti avion sua
AFP

Guvernul SUA a triplat stimulentul financiar acordat migranților ilegali care aleg să părăsească benevol țara înainte de 31 decembrie, a anunțat luni Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care va achita și zborurile lor de întoarcere.

Lorena Mihăilă

„Dacă doriți să vă întoarceți de bună voie în țara de origine și vă aflați ilegal în SUA, vă vom oferi 3.000 de dolari în timpul sărbătorilor, astfel încât să vă puteți întoarce acasă. Vă vom cumpăra biletul de avion și vă vom oferi 3.000 de dolari pentru a vă întoarce în țara dumneavoastră”, a declarat secretarul DHS, Kristi Noem.

Noem a specificat că această creștere a 'bonusului de ieșire' va fi valabilă doar până la sfârșitul anului și include 'persoane care nu au fost reținute' de agenții de imigrare și pe cele 'care sunt reținute și nu au acuzații penale' împotriva lor. 'Ridicați mâna. Vă vom ajuta să vă întoarceți acasă', a dat ea asigurări, într-un interviu acordat postului Fox News.

SUA oferea 1.000 de dolari în mai

SUA au anunțat încă din mai un bonus de 1.000 de dolari și un bilet de avion doar dus, către țara de origine, pentru imigranții fără acte care aleg să părăsească SUA în mod voluntar.

„Vom înlesni procesul și poate că vor avea ocazia să se întoarcă în această țară în mod corect într-o zi. Dacă așteaptă să-i interceptăm, să-i reținem, să-i arestăm și să fie nevoie să-i deportăm noi înșine, nu vor mai avea niciodată ocazia să se întoarcă”, a avertizat Noem.

Secretarul DHS i-a îndemnat pe cei care aleg 'autodeportarea' să descarce și să utilizeze aplicația oficială CBP Home. 'Ne vom asigura că ajung acasă la timp pentru Crăciun', a insistat ea.

Într-un comunicat publicat luni, Departamentul pentru Securitate Internă a informat că, de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie, 1,9 milioane de imigranți fără acte au ales deportarea voluntară, zeci de mii dintre ei prin intermediul CBP Home.

Mai mult, Casa Albă a anunțat că, până în prezent, peste 2,5 milioane de migranți ilegali au părăsit SUA datorită politicii administrației Trump referitoare la migrație.

Totuși, EFE atrage atenția că agențiile americane de imigrare au încetat să mai publice date despre operațiunile lor, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la cifrele vehiculate de Casa Albă.

Sursa: Agerpres

