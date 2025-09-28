Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au exit- poll-uri oficiale, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă pentru organizarea unui sondaj la ieșirea de la urne

Rezultatele vor începe să fie centralizate după ora 21:00, când se închid urnele și vor fi anunțate public în jurul ore 21:30. Rezultatele pot fi urmarite în timp real pe platforma oficială a Comisiei Electorale Centrale.

Prezența la vot a fost însă remarcabilă, cu peste 1,5 milioane de moldoveni care și-au exercitat dreptul de vot până la ora 19:30, reprezentând peste 50% din totalul alegătorilor înregistrați.

De ce nu s-au realizat exit poll-uri la alegerile din Moldova 2025

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că autoritatea electorală a examinat o singură cerere, depusă de compania „Date Inteligente" SRL (iData), dar aceasta a fost respinsă din motive de transparență financiară și metodologie defectuoasă.

Decizia de respingere s-a bazat pe „lipsa de claritate și suspiciunile legate de finanțarea sondajului", precum și pe constatarea unor „încălcări ale procedurilor electorale și ale metodologiei de colectare a datelor" în activitatea companiei respective.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor de realizare a exit poll-urilor a fost 21 septembrie 2025, iar CEC a menționat că nici la scrutinurile precedente nu s-au realizat astfel de sondaje în Republica Moldova.

Prezența record la vot în alegerile parlamentare 2025

Cifrele oficiale ale CEC arată o mobilizare electorală remarcabilă, cu peste 1,5 milioane de moldoveni care au votat până la ora 19:30, reprezentând peste jumătate din totalul alegătorilor. Această prezență ridicată la vot demonstrează interesul sporit al cetățenilor pentru viitorul politic al Republicii Moldova.

Lipsa exit poll-urilor oficiale face ca rezultatele definitive ale alegerilor parlamentare din Moldova 2025 să fie așteptate cu și mai multă atenție, în contextul în care sondajele pre-electorale sugerau o competiție strânsă între forțele pro-occidentale și cele pro-ruse.

