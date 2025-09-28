Sorin Grindeanu, mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în ziua alegerilor: „Sunt forțe care vor să țină captivă țara”

Stiri Politice
28-09-2025 | 11:14
Grindeanu
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de susținere pentru cetățenii Republicii Moldova, cu ocazia alegerilor parlamentare ce au loc duminică.

autor
Claudia Alionescu

El a subliniat importanța votului și a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene”, a transmis Grindeanu pe pagina lui de Facebook.

Liderul social-democrat a declarat că PSD susține „partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituțiile, consolida statul de drept și pot aduce bunăstare cetățenilor”.

Citește și
alegeri moldova
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 400.000 de moldoveni au votat până la ora 11. Primele incidente

El a atras atenția asupra riscurilor la care este expusă Republica Moldova, menționând că „sunt forțe care încearcă, prin orice mijloace, să țină captivă Republica Moldova și să o deturneze de la parcursul său european”.

Ce mesaj a transmis Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a transmis pe Facebookalegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment decisiv, afirmând că aceasta ar putea fi „ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi”.

El a avertizat că rezultatul scrutinului din 28 septembrie ar putea influența atât viitorul Republicii Moldova, cât și securitatea României, mai ales prin votul decisiv al diasporei.

Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, Republica Moldova, sorin grindeanu, vot, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 11:09

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO
Stiri externe
Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 400.000 de moldoveni au votat până la ora 11. Primele incidente
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 400.000 de moldoveni au votat până la ora 11. Primele incidente

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Alegeri R. Moldova 2025. Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților moldovene
Stiri Politice
Alegeri R. Moldova 2025. Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților moldovene

Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a decis relocarea unor secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului din motive de securitate, au anunţat reprezentanţii CEC.

 

Cine candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista celor 23 de concurenți electorali înscriși în cursă
Stiri externe
Cine candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista celor 23 de concurenți electorali înscriși în cursă

Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare pentru desemnarea celor 101 deputați ai unicului organ legislativ al țării.

Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”

Republica Moldova este supusă unei ”campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor legislative, acuză Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 400.000 de moldoveni au votat până la ora 11. Primele incidente
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 400.000 de moldoveni au votat până la ora 11. Primele incidente

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:30

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28