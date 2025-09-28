Sorin Grindeanu, mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în ziua alegerilor: „Sunt forțe care vor să țină captivă țara”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de susținere pentru cetățenii Republicii Moldova, cu ocazia alegerilor parlamentare ce au loc duminică.

El a subliniat importanța votului și a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene”, a transmis Grindeanu pe pagina lui de Facebook.

Liderul social-democrat a declarat că PSD susține „partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituțiile, consolida statul de drept și pot aduce bunăstare cetățenilor”.

El a atras atenția asupra riscurilor la care este expusă Republica Moldova, menționând că „sunt forțe care încearcă, prin orice mijloace, să țină captivă Republica Moldova și să o deturneze de la parcursul său european”.

Ce mesaj a transmis Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a transmis pe Facebook că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment decisiv, afirmând că aceasta ar putea fi „ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi”.

El a avertizat că rezultatul scrutinului din 28 septembrie ar putea influența atât viitorul Republicii Moldova, cât și securitatea României, mai ales prin votul decisiv al diasporei.

