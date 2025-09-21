Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua, coordonată pe Telegram și finanțată din Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Un reporter sub acoperire a arătat că participanții erau plătiți pentru a posta propagandă pro-rusă pe TikTok și Facebook, pentru a răspândi știri false împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și pentru a face sondaje neoficiale menite să submineze rezultatele votului.

Aceștia erau instruiți să manipuleze subtil respondenții și să-i înregistreze pe susținătorii opoziției pro-ruse, pentru a putea contesta ulterior victoria PAS.

„Am descoperit legături între rețeaua secretă și oligarhul moldovean Ilan Shor, sancționat de SUA pentru „operațiunile de influență malignă ale Kremlinului” și acum fugar la Moscova. Marea Britanie l-a sancționat și ea pentru corupție. Am descoperit, de asemenea, legături între rețea și o organizație non-profit (ONG) numită Evrazia. Evrazia are legături cu Shor și a fost sancționată de Marea Britanie, SUA și UE pentru că ar fi mituit cetățeni moldoveni să voteze împotriva aderării la UE anul trecut. Referendumul privind aderarea a fost aprobat, dar cu o marjă foarte mică”, notează jurnaliștii britanici.

Participanții erau plătiți cu 3.000 de lei moldovenești pe lună și primeau training inclusiv pe utilizarea ChatGPT pentru a produce conținut aparent „organic”. Alina Juc, coordonatoarea rețelei, a fost surprinsă cerând bani „din Moscova” pentru salarii.

Rețeaua se pregătește să nege o victorie a partidului Maiei Sandu

Rețeaua avea și o componentă de „sondaje” neoficiale: oamenii erau trimiși pe străzi pentru a întreba alegătorii ce votează, având instrucțiuni să-i înregistreze pe cei care susțin opoziția pro-rusă. Ulterior, aceste date urmau să fie folosite pentru a contesta eventualul succes al PAS.

„Reporterul nostru sub acoperire, Ana, și alți 34 de recruți au fost invitați să participe la seminarii online secrete care aveau rolul de a „pregăti agenții”. Cu titluri precum „Cum să ajungi de la bucătăria ta la conducerea țării”, acestea păreau să servească drept proces de verificare. Ana și ceilalți trebuiau să treacă teste periodice pe baza a ceea ce învățaseră. Reporterul nostru a fost apoi contactat de o coordonatoare de rețea numită Alina Juc. Profilul de social media al doamnei Juc arată că ea este din Transnistria, o regiune separatistă din estul Moldovei loială Moscovei, iar contul ei de Instagram arată că a făcut multiple călătorii în Rusia în ultimii ani”, au arătat jurnaliștii britanici.

În cadrul grupului Telegram, Ana, reporterul BBC sub acoperire,a avut acces la instrucțiunile anterioare transmise participanților. Inițial, li s-a cerut să posteze mesaje patriotice despre personalități istorice din istoria Moldovei, dar treptat cerințele au devenit în mod evident politice.

Fake news în campania electorală

Ulterior, Ana a fost rugată să posteze acuzații nefondate, printre care că actualul guvern al Moldovei intenționează să falsifice rezultatele alegerilor, că aderarea Moldovei la UE depinde de transformarea cetățenilor săi în persoane LGBTQ+ și că președinta Sandu facilitează traficul de copii.

Potrivit BBC, cel puțin 90 de conturi de TikTok din această rețea au produs mii de clipuri care au strâns peste 23 de milioane de vizualizări în doar câteva luni. Analize independente extind rețeaua la peste 55 de milioane de vizualizări, o cifră uriașă pentru o țară de doar 2,4 milioane de locuitori, la care se mai adaugă și o diasporă extrem de numeroasă.

TikTok a declarat că a implementat măsuri suplimentare de siguranță și securitate înaintea alegerilor și a continuat să „combată agresiv comportamentul înșelător”. Proprietarul Facebook, Meta, nu a răspuns la întrebările trimise de reporterii britanici.

Ambasada Rusiei în Marea Britanie a negat implicarea în știri false și interferențe electorale și a susținut că UE a fost cea care a interferat în alegerile din Moldova. În plus, Ilan Șor și Alina Juc au refuzat să comenteze infromațiile publicației britanice.

