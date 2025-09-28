Maia Sandu: Rusia dă lecții de democrație, dar președintele și partidul de guvernare nu se mai schimbă de decenii

28-09-2025 | 11:03
maia sandu
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţă că Rusia încearcă să dea lecţii de democraţie, deşi este o ţară în care preşedintele şi partidul de guvernare nu se schimbă de decenii.

 

Cristian Anton

Ea a susţinut, după ce a votat pentru alegerile parlamentare, că "Moscova sugerează că alegerile din Moldova nu sunt corecte, în situaţia în care ei sunt cei care pun o presiune nemaipomenită pe procesele electorale din această ţară".

"Am văzut în această perioadă propaganda Moscovei care sugerează că alegerile nu sunt corecte, în situaţia în care ei sunt cei care pun o presiune nemaipomenită pe procesele noastre electorale, dar am văzut şi această naraţiune a Moscovei care încearcă să discrediteze procesul electoral din Republica Moldova. Am văzut iarăşi naraţiunea Rusiei, unde preşedintele ţării nu se mai schimbă de decenii şi partidul de guvernare la fel, dar care ne dă nouă lecţii de democraţie. Rusia atacă democraţia noastră pe toate fronturile, iar atunci când noi încercăm să ne protejăm democraţia, prezintă aceste lucruri ca antidemocratice. Să fim atenţi şi să nu cădem pradă acestor naraţiuni false care vin de la Moscova!", a afirmat Maia Sandu.

Lidera de la Chişinău susţine că a transmis un mesaj pentru Europa "despre pericolul pe care Rusia îl prezintă pentru democraţiile noastre toate".

”Într-un scenariu prost, noi vom continua să luptăm pentru democrație”

"Şi da, Moldova este o ţară mică, democraţia noastră este relativ tânără şi încă fragilă şi pentru noi este mai greu, dar asta nu înseamnă că celelalte democraţii, statele care au o experienţă democratică mai îndelungată, care au instituţii democratice mai puternice, nu sunt şi ele în pericol. Am vorbit la Bruxelles despre aceste riscuri pentru ca toată lumea să le ia în serios, să se pregătească pentru că noi vrem să trăim într-o lume democratică. Astăzi, democraţia din Republica Moldova este doar în mâinile moldovenilor", a adăugat Sandu.

maia sandu vot
Maia Sandu, după ce a votat: ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”

Preşedinta Republicii Moldova a subliniat că va continua să lupte pentru democraţie şi în cazul unui scenariu prost, însă este convinsă că această luptă va fi mult mai complicată.

"Într-un scenariu prost noi vom continua să luptăm pentru democraţie, dar este clar că va fi mult mai greu şi mult mai complicat şi în acest scenariu prost va trebui să amânăm pentru mulţi ani integrarea noastră europeană. Haideţi să facem totul ca să nu ajungem în acest scenariu prost!", a arătat Maia Sandu.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, vladimir putin, Maia Sandu, democratie, lectii, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 11:03

BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
