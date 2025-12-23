Accident în lanț pe A7, la o oră după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud

Stiri actuale
23-12-2025 | 17:47
×
Codul embed a fost copiat

Un accident grav rutier s-a produs la aproximativ o oră după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud, din Autostrada A7.

autor
Dan Oprea

Un TIR, un autoturism și o autoutilitară s-au izbit violent pe același sens de circulație, pe o bretea de ieșire din autostradă, către Adjud. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital.

După accident, traficul a fost deviat pe drumul european E 85. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut totul.

Sursa: Pro TV

Etichete: autostrada a7,

Dată publicare: 23-12-2025 17:24

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Reacție-fulger din Anglia despre transferul lui Radu Drăgușin
NEWS ALERT Reacție-fulger din Anglia despre transferul lui Radu Drăgușin
Citește și...
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

ANAF începe executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană pentru recuperarea a aproape 47 milioane de lei
Stiri actuale
ANAF începe executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană pentru recuperarea a aproape 47 milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală pune în aplicare executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources la RMGC pentru datorii de aproape 47 milioane de lei

Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Ce a urmat
Stiri actuale
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Ce a urmat

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se aflau 40.000 de euro.

 

Recomandări
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția, care sunt obiceiurile și de ce nu e bine să refuzi colindătorii
2 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
3 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Decembrie 2025

51:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28