Accident în lanț pe A7, la o oră după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud
Un accident grav rutier s-a produs la aproximativ o oră după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud, din Autostrada A7.
Un TIR, un autoturism și o autoutilitară s-au izbit violent pe același sens de circulație, pe o bretea de ieșire din autostradă, către Adjud. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital.
După accident, traficul a fost deviat pe drumul european E 85. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut totul.
23-12-2025 17:24