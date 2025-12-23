Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Ferma Dacilor
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

Procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a trei inculpaţi persoane fizice şi a unei societăţi comerciale, pentru comiterea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

"În perioada 2016 - 26.12.2023, inculpaţii D.C. şi I.A.E, administratori de fapt ai inculpatei SC F.D.P SRL, împreună cu inculpatul R.V.A, administrator statutar al societăţii, au desfăşurat în mod convergent şi sistematic demersuri în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin încălcarea repetată a dispoziţiilor legale privind derularea activităţii de 'cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată' (...), unitatea turistică funcţionând cu încălcarea prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi normativului siguranţă la foc a construcţiilor P118-99, H.G.R. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi a normativelor aplicabile în domeniu, respectiv fără obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor ce ar fi trebuit emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru funcţionarea corespunzătoare şi fără respectarea normelor privind securitatea la incendiu", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Conform aceleiaşi surse, construcţia corpului principal de clădire, incluzând restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare la parter şi mansardă, a fost executată în regie proprie, fără obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, demersurile şi măsurile dispuse pentru "intrarea în legalitate" realizându-se cu încălcarea prevederilor legale.

"Acest cumul de fapte a creat premisele izbucnirii şi propagării la data de 26.12.2023, în jurul orei 05:45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea în integralitate a imobilului şi decesul a 8 persoane fizice, care au fost private de orice şansă reală de a se salva", se menţionează în comunicat.

Din cercetări a reieşit că sursa izbucnirii incendiului a fost un defect de natură electrică, în condiţiile "realizării şi exploatării unei instalaţii electrice, fără proiect, subdimensionată, fără protecţii care să funcţioneze adecvat, fără corelarea puterii consumatorilor electrici cu tipurile şi secţiunile de cabluri necesare, fără corelarea sistemelor de protecţie la scurtcircuit/punere la pământ cu extinderea reţelei electrice proprii pensiunii, toate acestea conducând la susceptibilitatea încălzirii excesive până la aprinderea izolaţiei din material plastic a conductorilor electrici/ apariţiei unui defect electric de tipul scurtcircuitului".

Anchetatorii au mai stabilit că propagarea focului a fost facilitată de lipsa ignifugării materialului lemnos utilizat la construcţia imobilului şi de nefuncţionarea instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, iar imposibilitatea obiectivă de salvare a victimelor a fost generată de nefuncţionarea aceleiaşi instalaţii şi de lipsa unor căi de evacuare optime.

Parchetul menţionează că Activităţile de cercetare penală au fost efectuate împreună cu lucrători de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova. În cursul anchetei au fost cooptate şi alte structuri de poliţie sau instituţii: IGPR, Institutul Naţional de Criminalistică, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX Petroşani).

După finalizarea rechizitoriului, dosarul a fost trimis pentru soluţionare la Judecătoria Mizil.

Incendiul devastator izbucnit în data de 26 decembrie 2023 la "Ferma Dacilor" s-a soldat cu opt morţi, cinci adulţi şi trei copii, precum şi cu doi răniţi.

Printre victime este și băiatul lui Cornel Dinicu, cel care administra complexul turistic de la Gura Vadului, și doi frați, de 11 și 16 ani, ai finului acestuia. Ambii făceau fotbal de performanță. Tatăl lor, Lucian, a murit încercând să-i scoată din flăcări. Era un bărbat în putere și a crezut că va reuși să iasă teafăr din foc. A făcut, însă, sacrificiul suprem.

Lacrimi și aplauze la înmormântarea fiului patronului de la Ferma Dacilor. Gestul pe care Cornel Dinicu l-a făcut la cimitir

