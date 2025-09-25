Republica Moldova, fără exit-polluri la alegerile parlamentare: CEC a respins singura cerere depusă

Stiri externe
25-09-2025 | 08:26
alegeri, republica moldova
Inquam Photos / Alex Nicodim

Comisia Electorală Centrală a respins solicitarea companiei "Date Inteligente" din cauza "suspiciunilor rezonabile" privind sursele de finanțare.

autor
Stirileprotv

La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri în Republica Moldova. O singură companie, „Date Inteligente", a depus cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.

Situația marchează o premieră negativă pentru transparența electorală din țară, în contextul în care exit-pollurile reprezintă un instrument important pentru monitorizarea alegerilor și pentru oferirea de rezultate preliminare în seara votării.

Motivele respingerii: suspiciuni privind finanțarea

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile" privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația acesteia și a fondatorului de a susține, din resurse proprii, un proiect complex precum exit-pollul, cu un grad ridicat de dificultate logistică.

Data de 21 septembrie a fost termenul limită pentru depunerea cererilor privind organizarea exit-pollurilor la alegerile parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai există posibilitatea apariției unui nou solicitant.

Citește și
voturi
Poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot care erau deja ștampilate în favoarea blocului Alternativa

Precedentul din 2020

Ultima dată când a fost organizat un exit-poll în Moldova a fost în 2020, în turul doi al alegerilor prezidențiale. Atunci, au fost acreditate două entități: Asociația Obștească „Spero" și compania „Intellect Group" SRL.

Sursa: Pro TV

Etichete: Republica Moldova, exit poll, Alegeri Republica Moldova,

Dată publicare: 25-09-2025 08:18

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Nicuşor Dan: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă un moment crucial. De votul vostru depinde viitorul vostru
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă un moment crucial. De votul vostru depinde viitorul vostru

Alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc duminică reprezintă "un moment crucial" pentru viitorul cetăţenilor săi, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.

 

Poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot care erau deja ștampilate în favoarea blocului Alternativa
Stiri externe
Poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot care erau deja ștampilate în favoarea blocului Alternativa

Cu doar patru zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot deja ștampilate la o tipografie din Capitală. Toate aveau ștampila „Votat" pe blocul „Alternativa".

Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova. Rusia încearcă să îi facă ce Iranul a făcut Libanului
Stiri externe
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova. Rusia încearcă să îi facă ce Iranul a făcut Libanului

Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.  

Grecia pregătește extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară
Stiri externe
Grecia pregătește extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

Grecia vrea să îl extrădeze săptămâna aceasta pe Vladimir Plahotniuc în Moldova pentru acuzații de furt bancar, anunță Reuters.

Moscova acuză Republica Moldova că restricționează dreptul la vot prin deschiderea a numai două secții de vot în Rusia
Stiri externe
Moscova acuză Republica Moldova că restricționează dreptul la vot prin deschiderea a numai două secții de vot în Rusia

Kremlinul a declarat miercuri că la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova vocea diasporei moldovene din Rusia va fi restricționată, din cauza numărului insuficient de secții de votare organizate, transmite agenția EFE.

Recomandări
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă
Stiri Politice
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măsuri.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului
Stiri Justitie
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.

POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Stiri externe
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28