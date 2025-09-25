Republica Moldova, fără exit-polluri la alegerile parlamentare: CEC a respins singura cerere depusă
Comisia Electorală Centrală a respins solicitarea companiei "Date Inteligente" din cauza "suspiciunilor rezonabile" privind sursele de finanțare.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri în Republica Moldova. O singură companie, „Date Inteligente", a depus cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.
Situația marchează o premieră negativă pentru transparența electorală din țară, în contextul în care exit-pollurile reprezintă un instrument important pentru monitorizarea alegerilor și pentru oferirea de rezultate preliminare în seara votării.
Motivele respingerii: suspiciuni privind finanțarea
Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile" privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația acesteia și a fondatorului de a susține, din resurse proprii, un proiect complex precum exit-pollul, cu un grad ridicat de dificultate logistică.
Data de 21 septembrie a fost termenul limită pentru depunerea cererilor privind organizarea exit-pollurilor la alegerile parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai există posibilitatea apariției unui nou solicitant.
Precedentul din 2020
Ultima dată când a fost organizat un exit-poll în Moldova a fost în 2020, în turul doi al alegerilor prezidențiale. Atunci, au fost acreditate două entități: Asociația Obștească „Spero" și compania „Intellect Group" SRL.
