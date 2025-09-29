Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Partidul pro-european aflat la putere la Chişinău s-a desprins confortabil în faţa rivalului său prorus într-un scrutin parlamentar crucial, o uşurare pentru guvern, în contextul în care acesta încearcă să rămână în afara sferei de influenţă a Moscovei, comentează luni agenţia de presă Reuters în legătură cu alegerile legislative de duminică din Republica Moldova.

După numărarea a 99,52% din voturi, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut 50,03% din sufragii, comparativ cu 24,26% pentru Blocul Patriotic, care se opune legăturilor mai strânse cu Bruxellesul.

Distribuţia rămasă a voturilor sugerează că PAS ar putea obţine majoritatea critică de care are nevoie în camera legislativă de 101 locuri pentru a evita o coaliţie potenţial instabilă şi a menţine pe drumul cel bun candidatura Republicii Moldova la UE, un proces care necesită ani de eforturi legislative, mai scrie Reuters.

La rândul său, agenţia de presă DPA consemnează că Partidul de Acţiune şi Solidaritate (PAS), pro-european şi aflat la guvernare în R. Moldova, condus de preşedinta Maia Sandu, şi-a păstrat majoritatea parlamentară în alegerile de duminică.

Alegerile parlamentare din această ţară săracă şi agrară, situată între România, membră a UE, şi Ucraina, sunt considerate esenţiale, adaugă DPA.

Rezultatul votului a depins în mare măsură de diaspora

R. Moldova, ţară cu aproximativ 2,4 milioane de locuitori, este candidată pentru aderarea la UE din 2022.

Preşedinta pro-occidentală Maia Sandu speră într-o majoritate a forţelor pro-europene pentru a continua reformele necesare aderării la UE. Comparativ cu alegerile de acum patru ani, când a primit 52,8% din sufragii, PAS a înregistrat unele pierderi.

Anterior votului, Maia Sandu a acuzat Rusia de interferenţă masivă în campania electorală. Autorităţile moldovene au vorbit despre cumpărarea de voturi de către ruşi, dezinformare pe reţelele sociale şi atacuri cibernetice.

Rezultatul votului depinde în mare măsură de prezenţa la urne în străinătate a diasporei. Sute de mii de moldoveni trăiesc în UE şi, tradiţional, ei au o influenţă semnificativă asupra celor care guvernează în ţara lor natală, mai comentează dpa.

Agenţia France Presse notează la rândul său că partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu a câştigat la o mare diferenţă alegerile legislative de duminică din R. Moldova, marcate de acuzaţii de ingerinţă rusă.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), aflat la guvernare din 2021 în această ţară care este printre cele mai sărace din Europa, a obţinut 50,03% din voturi.

Kremlinul va recurge la manifestații și coruperea deputaților PAS

Conform proiecţiilor, PAS ar putea păstra majoritatea absolută în Parlament, cu 55 de locuri din 101. În legislativul precedent deţinea 63 de mandate.

PAS devansează Blocul Patriotic, prorus, care înregistrează un scor de 24,26%, iar unul dintre liderii acestuia, fostul preşedinte Igor Dodon (2016-2020), şi-a revendicat victoria şi a făcut apel la o manifestaţie luni în capitala Chişinău, scrie AFP.

Cu 7,99%, pe locul trei se află Mişcarea Alternativa Naţională (MAS) a primarului Chişinăului, Ion Ceban, care a făcut apel la vot împotriva PAS.

Analistul Andrei Curararu de la grupul de reflecţie WatchDog a afirmat că Kremlinul ar putea "recurge la manifestaţii, la coruperea deputaţilor PAS şi la alte tactici pentru a perturba formarea unui guvern pro-european stabil".

Puţin peste 52% dintre alegătorii moldoveni au participat la acest scrutin, în care au fost chemaţi să decidă între continuarea apropierii de Uniunea Europeană sau întoarcerea sub tutela Rusiei, mai comentează France Presse.

