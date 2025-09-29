Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Stiri externe
29-09-2025 | 09:56
alegeri, republica moldova
Inquam Photos / Octav Ganea

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

autor
Cristian Anton

Partidul pro-european aflat la putere la Chişinău s-a desprins confortabil în faţa rivalului său prorus într-un scrutin parlamentar crucial, o uşurare pentru guvern, în contextul în care acesta încearcă să rămână în afara sferei de influenţă a Moscovei, comentează luni agenţia de presă Reuters în legătură cu alegerile legislative de duminică din Republica Moldova.

După numărarea a 99,52% din voturi, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut 50,03% din sufragii, comparativ cu 24,26% pentru Blocul Patriotic, care se opune legăturilor mai strânse cu Bruxellesul.

Distribuţia rămasă a voturilor sugerează că PAS ar putea obţine majoritatea critică de care are nevoie în camera legislativă de 101 locuri pentru a evita o coaliţie potenţial instabilă şi a menţine pe drumul cel bun candidatura Republicii Moldova la UE, un proces care necesită ani de eforturi legislative, mai scrie Reuters.

La rândul său, agenţia de presă DPA consemnează că Partidul de Acţiune şi Solidaritate (PAS), pro-european şi aflat la guvernare în R. Moldova, condus de preşedinta Maia Sandu, şi-a păstrat majoritatea parlamentară în alegerile de duminică.

Citește și
alegeri republica moldova
Moldova și-a păstrat drumul european, PAS are majoritate în Parlament. Pro-rușii îndeamnă la proteste: ”Nu umblăm cu nebunii”

Alegerile parlamentare din această ţară săracă şi agrară, situată între România, membră a UE, şi Ucraina, sunt considerate esenţiale, adaugă DPA.

Rezultatul votului a depins în mare măsură de diaspora 

R. Moldova, ţară cu aproximativ 2,4 milioane de locuitori, este candidată pentru aderarea la UE din 2022.

Preşedinta pro-occidentală Maia Sandu speră într-o majoritate a forţelor pro-europene pentru a continua reformele necesare aderării la UE. Comparativ cu alegerile de acum patru ani, când a primit 52,8% din sufragii, PAS a înregistrat unele pierderi.

Anterior votului, Maia Sandu a acuzat Rusia de interferenţă masivă în campania electorală. Autorităţile moldovene au vorbit despre cumpărarea de voturi de către ruşi, dezinformare pe reţelele sociale şi atacuri cibernetice.

Rezultatul votului depinde în mare măsură de prezenţa la urne în străinătate a diasporei. Sute de mii de moldoveni trăiesc în UE şi, tradiţional, ei au o influenţă semnificativă asupra celor care guvernează în ţara lor natală, mai comentează dpa.

Agenţia France Presse notează la rândul său că partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu a câştigat la o mare diferenţă alegerile legislative de duminică din R. Moldova, marcate de acuzaţii de ingerinţă rusă.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), aflat la guvernare din 2021 în această ţară care este printre cele mai sărace din Europa, a obţinut 50,03% din voturi.

Kremlinul va recurge la manifestații și coruperea deputaților PAS

Conform proiecţiilor, PAS ar putea păstra majoritatea absolută în Parlament, cu 55 de locuri din 101. În legislativul precedent deţinea 63 de mandate.

PAS devansează Blocul Patriotic, prorus, care înregistrează un scor de 24,26%, iar unul dintre liderii acestuia, fostul preşedinte Igor Dodon (2016-2020), şi-a revendicat victoria şi a făcut apel la o manifestaţie luni în capitala Chişinău, scrie AFP.

Cu 7,99%, pe locul trei se află Mişcarea Alternativa Naţională (MAS) a primarului Chişinăului, Ion Ceban, care a făcut apel la vot împotriva PAS.

Analistul Andrei Curararu de la grupul de reflecţie WatchDog a afirmat că Kremlinul ar putea "recurge la manifestaţii, la coruperea deputaţilor PAS şi la alte tactici pentru a perturba formarea unui guvern pro-european stabil".

Puţin peste 52% dintre alegătorii moldoveni au participat la acest scrutin, în care au fost chemaţi să decidă între continuarea apropierii de Uniunea Europeană sau întoarcerea sub tutela Rusiei, mai comentează France Presse.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Sursa: Agerpres

Etichete: rezultate, comentarii, presa internationala, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 29-09-2025 09:08

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional
Stiri externe
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional

Rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova reprezintă o înfrângere categorică pentru influența rusă, susține politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Moldova și-a păstrat drumul european, PAS are majoritate în Parlament. Pro-rușii îndeamnă la proteste: ”Nu umblăm cu nebunii”
Stiri externe
Moldova și-a păstrat drumul european, PAS are majoritate în Parlament. Pro-rușii îndeamnă la proteste: ”Nu umblăm cu nebunii”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Alegeri în Republica Moldova, 2025. Votant: ”Să mergem, totuși, în Europa, să pot să mă întorc acasă fară frică”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova, 2025. Votant: ”Să mergem, totuși, în Europa, să pot să mă întorc acasă fară frică”

Ziua votului i-a adus împreună pe cetățenii moldoveni din România, de la tineri studenți până la oameni care au plecat de acasă acum mai bine de 20 de ani. 

Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova
Stiri externe
Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova

Președinta Maia Sandu le-a cerut duminică moldovenilor din diasporă să iasă la vot la alegerile parlamentare pentru a „păzi Moldova” și a nu lăsa „pe alții să fure viitorul țării”.

Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova
Stiri actuale
Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova

Mai mulți locuitori pro-ruși din Transnistria se organizau să vină în România pentru a vota la alegerile parlamentare din România, a declarat premierul Dorin Recean, cu privire la incidentele la vot documentate de autorități.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC
iBani
Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC

Cresc din nou ratele de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă la un nivel record, de peste 6 la sută, astfel că cei care au credit cu dobândă variabilă vor plăti mai mult.

Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional
Stiri externe
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional

Rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova reprezintă o înfrângere categorică pentru influența rusă, susține politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Top citite
1 Limita de la care sarea devine nocivă. Sarea nu trebuie eliminată din alimentație, dar zahărul da. Face ravagii în organism
Shutterstock
Doctor de bine
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială
2 Bătaie centru
Facebook/ Diaspora Ro
Stiri actuale
Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO
3 ddb
Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 28 septembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28