Poliţia din R. Moldova a avertizat că ”unele grupuri de persoane” ar putea organiza ”acţiuni de destabilizare în Chişinău”

Republica Moldova s-ar putea confrunta, începând din noaptea de duminică spre luni, de proteste care ar putea degenera, atrage atenţia Poliţia Naţională a Republicii Moldova.

Oficialii Poliţiei au transmis, duminică seară, un comunicat prin care au anunţat că "există informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii de duminică spre luni şi pe parcursul zilei de luni, organizarea de acţiuni de destabilizare în municipiul Chişinău".

"Precizăm că forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetăţenilor, precum şi periclitarea securităţii naţionale. Poliţia aminteşte organizatorilor că poartă răspundere pentru desfăşurarea evenimentelor anunţate şi face apel la responsabilitatea acestora. Îndemnăm cetăţenii să-şi analizeze deciziile şi acţiunile şi să nu accepte implicarea lor în acţiuni ilegale pentru care riscă răspundere penală", a transmis Poliţia Moldovei, potrivit Agerpres.

Maia Sandu a acuzat ”gruparea criminală Șor” că a încercat ”să împiedice procesul de vot”

Înainte ca poliția din Moldova să lanseze acest avertisment, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat ”gruparea criminală Șor” că a încercat să blocheze procesul de vot din Republica Moldova.

”Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari.”, a spus Maia Sandu.

