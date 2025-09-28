Poliţia din R. Moldova a avertizat că ”unele grupuri de persoane” ar putea organiza ”acţiuni de destabilizare în Chişinău”

Stiri externe
28-09-2025 | 20:19
alegeri Republica Moldova
Agerpres

Republica Moldova s-ar putea confrunta, începând din noaptea de duminică spre luni, de proteste care ar putea degenera, atrage atenţia Poliţia Naţională a Republicii Moldova.

autor
Cristian Matei

Oficialii Poliţiei au transmis, duminică seară, un comunicat prin care au anunţat că "există informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii de duminică spre luni şi pe parcursul zilei de luni, organizarea de acţiuni de destabilizare în municipiul Chişinău".

"Precizăm că forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetăţenilor, precum şi periclitarea securităţii naţionale. Poliţia aminteşte organizatorilor că poartă răspundere pentru desfăşurarea evenimentelor anunţate şi face apel la responsabilitatea acestora. Îndemnăm cetăţenii să-şi analizeze deciziile şi acţiunile şi să nu accepte implicarea lor în acţiuni ilegale pentru care riscă răspundere penală", a transmis Poliţia Moldovei, potrivit Agerpres.

Maia Sandu a acuzat ”gruparea criminală Șor” că a încercat ”să împiedice procesul de vot”

Înainte ca poliția din Moldova să lanseze acest avertisment, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat ”gruparea criminală Șor” că a încercat să blocheze procesul de vot din Republica Moldova.

”Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari.”, a spus Maia Sandu.

Citește și
alegeri moldova 2025
Rezultate alegerile din Moldova 2025 – LIVE TEXT. A început centralizarea rezultatelor

Sursa: Agerpres

Etichete: Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 20:19

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Articolul face parte din:

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Primele rezultate oficiale, așteptate. Prezența la vot, peste 50%

alegeri Republica Moldova
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.
alegeri moldova
Stiri externe
Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au exit- poll-uri oficiale, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă pentru organizarea unui sondaj la ieșirea de la urne

Citește și...
Rezultate alegerile din Moldova 2025 – LIVE TEXT. A început centralizarea rezultatelor
Stiri externe
Rezultate alegerile din Moldova 2025 – LIVE TEXT. A început centralizarea rezultatelor

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00.

Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar
Stiri externe
Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au exit- poll-uri oficiale, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă pentru organizarea unui sondaj la ieșirea de la urne

Maia Sandu: „Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră”
Stiri externe
Maia Sandu: „Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu transmite duminică, în ultima oră de vot, un mesaj către alegătorii moldoveni, afirmând că acum, mai mult ca oricând, votul lor poate decide cum va arăta ţara.

 

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Primele rezultate oficiale, așteptate. Prezența la vot, peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Primele rezultate oficiale, așteptate. Prezența la vot, peste 50%

Moldovenii au votat astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28