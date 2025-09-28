Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova

28-09-2025 | 14:05
Maia Sandu
Președinta Maia Sandu le-a cerut duminică moldovenilor din diasporă să iasă la vot la alegerile parlamentare pentru a „păzi Moldova” și a nu lăsa „pe alții să fure viitorul țării”.

Aura Trif

În materialul video înregistrat şi transmis pe reţelele sociale, Maia Sandu a arătat că Rusia nu este prietenul R. Moldova, ci un stat care a atacat o ţară vecină fără niciun motiv, a închis gazul în R. Moldova şi vrea "să cumpere voturile şi ţara".

"Locuieşti în afara ţării? Ţi-ai făcut o viaţă în Italia, Franţa, Spania, Irlanda, Germania sau altă ţară îndepărtată? Sau poate ai mers să câştigi un ban, dar vrei să te întorci acasă? Şi eu vreau să te întorci acasă. Sau, cel puţin, să vii cât mai des. Moldova nu există fără moldovenii din diasporă - noi suntem un tot întreg. Trăim acelaşi dor, mâncăm din aceeaşi plăcintă, dansăm aceeaşi horă. Şi pe toţi ne uneşte un lucru - Moldova".

Şefa statului a făcut apel la menţinerea R. Moldova "dreaptă şi paşnică".

"Pentru că riscăm să o pierdem. Ştiu că aţi auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar acum este diferit. Acum situaţia regională şi globală este diferită. Rusia nu ne este prieten - ea a atacat o ţară vecină fără niciun motiv, ne-a închis nouă gazul, ne ameninţă, vrea să ne cumpere voturile şi ţara. Planurile ei pot fi oprite doar de votul cinstit al moldovenilor. Din toată lumea - din satele Moldovei şi din oraşele Europei, din centrele raionale şi din statele americane. Dragă diasporă, prin vot cinstit aţi ales cursul european, prin vot cinstit mi-aţi oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună. Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova! Pe 28 septembrie votul fiecărui moldovean va fi esenţial", este mesajul preşedintei Maia Sandu.

Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova

Prezență masivă la vot în diaspora

Moldovenii din diasporă înregistrează o prezență masivă la vot, iar la secții de votare din capitalele europene s-au format cozi, informează MAE de la Chișinău. Peste 840.000 de moldoveni au votat până la ora 13.30, cu o prezență la vot de 30%.

În total, pentru scrutinul din 2025 au fost constituite 301 secții de votare peste hotare, dintre care patru sunt destinate votului prin corespondență. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că procesul de votare în cadrul alegerilor parlamentare din 2025 decurge fără incidente.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, către ora 13.00, la secțiile de votare din străinătate au votat peste 90.000 de cetățeni.

Sursa: Agerpres

diaspora, Maia Sandu, vot, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 13:52

Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”
Stiri externe
Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului electoral al Stângii, anunță un protest luni, în fața Parlamentului, împotriva unei presupuse intenții a guvernului de a anula alegerile parlamentare.

Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova
Stiri actuale
Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova

Mai mulți locuitori pro-ruși din Transnistria se organizau să vină în România pentru a vota la alegerile parlamentare din România, a declarat premierul Dorin Recean, cu privire la incidentele la vot documentate de autorități.

Nicușor Dan i-a îndemnat pe basarabeni să iasă la vot: E o chestiune foarte serioasă. Zi decisivă pentru Republica Moldova
Stiri actuale
Nicușor Dan i-a îndemnat pe basarabeni să iasă la vot: E o chestiune foarte serioasă. Zi decisivă pentru Republica Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan i-a îndemnat, duminică, pe basarabenii din România să meargă la vot la alegerile parlamentare, adăugând că este o zi "decisivă", "istorică" pentru Republica Moldova.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 900.000 de cetățeni au votat până la prânz. Prezența la vot
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 900.000 de cetățeni au votat până la prânz. Prezența la vot

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

