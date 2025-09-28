Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova

Președinta Maia Sandu le-a cerut duminică moldovenilor din diasporă să iasă la vot la alegerile parlamentare pentru a „păzi Moldova” și a nu lăsa „pe alții să fure viitorul țării”.

În materialul video înregistrat şi transmis pe reţelele sociale, Maia Sandu a arătat că Rusia nu este prietenul R. Moldova, ci un stat care a atacat o ţară vecină fără niciun motiv, a închis gazul în R. Moldova şi vrea "să cumpere voturile şi ţara".

"Locuieşti în afara ţării? Ţi-ai făcut o viaţă în Italia, Franţa, Spania, Irlanda, Germania sau altă ţară îndepărtată? Sau poate ai mers să câştigi un ban, dar vrei să te întorci acasă? Şi eu vreau să te întorci acasă. Sau, cel puţin, să vii cât mai des. Moldova nu există fără moldovenii din diasporă - noi suntem un tot întreg. Trăim acelaşi dor, mâncăm din aceeaşi plăcintă, dansăm aceeaşi horă. Şi pe toţi ne uneşte un lucru - Moldova".

Şefa statului a făcut apel la menţinerea R. Moldova "dreaptă şi paşnică".

"Pentru că riscăm să o pierdem. Ştiu că aţi auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar acum este diferit. Acum situaţia regională şi globală este diferită. Rusia nu ne este prieten - ea a atacat o ţară vecină fără niciun motiv, ne-a închis nouă gazul, ne ameninţă, vrea să ne cumpere voturile şi ţara. Planurile ei pot fi oprite doar de votul cinstit al moldovenilor. Din toată lumea - din satele Moldovei şi din oraşele Europei, din centrele raionale şi din statele americane. Dragă diasporă, prin vot cinstit aţi ales cursul european, prin vot cinstit mi-aţi oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună. Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova! Pe 28 septembrie votul fiecărui moldovean va fi esenţial", este mesajul preşedintei Maia Sandu.

Prezență masivă la vot în diaspora

Moldovenii din diasporă înregistrează o prezență masivă la vot, iar la secții de votare din capitalele europene s-au format cozi, informează MAE de la Chișinău. Peste 840.000 de moldoveni au votat până la ora 13.30, cu o prezență la vot de 30%.

În total, pentru scrutinul din 2025 au fost constituite 301 secții de votare peste hotare, dintre care patru sunt destinate votului prin corespondență. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că procesul de votare în cadrul alegerilor parlamentare din 2025 decurge fără incidente.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, către ora 13.00, la secțiile de votare din străinătate au votat peste 90.000 de cetățeni.

