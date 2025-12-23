Proiectul pentru prevenirea violenţei domestice a fost votat în Senat. Ce vor fi obligate să facă autorităţile locale

Stiri actuale
23-12-2025 | 18:03
violenta domestica

Deputatul PNL Alina Gorghiu declară, marţi, că proiectul care modifică legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice a fost votat în Senat şi merge la Camera Deputaţilor, for decizional.

autor
Mihaela Ivăncică

Proiectul prevede că autorităţile locale sunt obligate să contacteze victima în 3 zile de la emiterea ordinului de protecţie şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirare.

”Un pas important înainte în lupta împotriva violenţei domestice. Sunt unul dintre iniţiatorii proiectului de lege L485/2025, care a fost adoptat de Senat – prima Cameră sesizată şi merge mai departe la Camera Deputaţilor, Cameră decizională. Prin acest proiect modificăm şi completăm legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi legea privind ordinul de protecţie, pentru ca protecţia victimelor să fie reală, continuă şi aplicabilă, nu doar formală”, scrie Alina Gorghiu pe Facebook.

Deputatul PNL prezintă ce schimbă concret această lege. Astfel, victimele sunt informate activ, nu lăsate singure; Autorităţile locale vor avea obligaţia să contacteze victima: în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecţie, cu cel puţin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a putea solicita prelungirea”; Ordine de protecţie mai ferme pentru agresorii recidivişti; Instanţa poate dispune ordine de protecţie de până la 24 de luni, dacă agresorul a mai fost sancţionat în ultimii 5 ani — indiferent dacă victima este aceeaşi sau alta; Acces mai uşor la justiţie pentru victime.

Victimele pot alege instanţa

Victima poate alege instanţa, de la domiciliul său – sau de la locul unde a avut loc violenţa.

Citește și
violenta domestica
Ce amenzi riscă agresorii violenței domestice dacă refuză consilierea pe durata ordinului de protecție

Proiectul prevede şi intervenţie obligatorie asupra agresorului.

”Instanţa este obligată să dispună consiliere psihologică şi/sau psihoterapie şi poate recomanda tratament sau internare, unde este cazul. De asemenea, instanţa poate dispune programe pentru dependenţe, în cazul consumului de substanţe psihoactive”, mai arată deputatul PNL.

Legea mai prevede şi control real asupra respectării ordinului de protecţie: prezentarea periodică a agresorului la poliţie, verificări periodice sau inopinate, obligaţia de a comunica schimbarea locuinţei, obligarea agresorului de a furniza lunar informaţii organelor de poliţie privind efectuarea fiecărei şedinţe de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie. Sancţiuni mai dure pentru încălcarea măsurilor

Încălcarea obligaţiei de a urma consiliere psihologică şi/sau psihoterapie, precum şi de a informa poliţia cu privire la acestea, devine contravenţie şi se sancţionează cu amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei.

În plus, Ordinul de protecţie se comunică în maximum 5 ore către poliţie şi autorităţile locale cu atribuţii în protecţia victimelor.

Proiectul va intra la votul decisiv în Camera Deputaţilor. ”Voi susţine acest proiect până la capăt, pentru ca siguranţa victimelor să devină o prioritate reală a statului”, spune Gorghiu. 

A căzut tavanul care acoperea piscina unui hotel din Sibiu. Trei adulți și patru minori au fost răniți | VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: violenta domestica,

Dată publicare: 23-12-2025 18:03

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Un nou caz șocant de violență domestică. Un bărbat din Hunedoara și-a ucis iubita în bătaie, apoi a sunat la 112
Stiri Socante
Un nou caz șocant de violență domestică. Un bărbat din Hunedoara și-a ucis iubita în bătaie, apoi a sunat la 112

Un nou caz de violență domestică șochează comunitatea unui cartier din Hunedoara, în prag de sărbători. Un individ de 30 de ani și-a ucis în bătaie iubita, o femeie din județul Olt. Bărbatul a fost reținut pentru omor.

Ce amenzi riscă agresorii violenței domestice dacă refuză consilierea pe durata ordinului de protecție
Stiri actuale
Ce amenzi riscă agresorii violenței domestice dacă refuză consilierea pe durata ordinului de protecție

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede ca agresorii din cazurile de violență domestică să participe obligatoriu la ședințe de consiliere și/sau psihoterapie pe toată durata ordinului de protecție emis împotriva lor.

Proiect de lege: Neplata pensiei alimentare devine violență domestică și poate fi pedepsită cu închisoare
Stiri Sociale
Proiect de lege: Neplata pensiei alimentare devine violență domestică și poate fi pedepsită cu închisoare

Neplata pensiei de întreținere nu mai este o simplă dispută între doi foști parteneri, ci ar putea fi considerată violență economică. Asta prevede un proiect legislativ depus recent în Parlament.

O fată de 17 ani și bebelușul ei de trei luni au fost bătuți crunt de iubitul femeii. Copilul a ajuns la spital cu hemoragie
Stiri Virale
O fată de 17 ani și bebelușul ei de trei luni au fost bătuți crunt de iubitul femeii. Copilul a ajuns la spital cu hemoragie

Un nou caz de violență domestică șochează. Un bărbat din Botoşani şi-a bătut iubita minoră şi bebeluşul de 3 luni. Victimele au fost internate, iar individul este reținut.

Ministrul de Interne propune ca persoanele care încalcă ordinul de protecție să fie prezentate automat procurorului
Stiri actuale
Ministrul de Interne propune ca persoanele care încalcă ordinul de protecție să fie prezentate automat procurorului

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că după recentele cazuri grave de violenţă domestică a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie să ajungă fața unui procuror care va dispune măsuri.

Recomandări
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția, care sunt obiceiurile și de ce nu e bine să refuzi colindătorii
2 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
3 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Decembrie 2025

51:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28