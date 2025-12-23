Proiectul pentru prevenirea violenţei domestice a fost votat în Senat. Ce vor fi obligate să facă autorităţile locale

Deputatul PNL Alina Gorghiu declară, marţi, că proiectul care modifică legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice a fost votat în Senat şi merge la Camera Deputaţilor, for decizional.

Proiectul prevede că autorităţile locale sunt obligate să contacteze victima în 3 zile de la emiterea ordinului de protecţie şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirare.

”Un pas important înainte în lupta împotriva violenţei domestice. Sunt unul dintre iniţiatorii proiectului de lege L485/2025, care a fost adoptat de Senat – prima Cameră sesizată şi merge mai departe la Camera Deputaţilor, Cameră decizională. Prin acest proiect modificăm şi completăm legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi legea privind ordinul de protecţie, pentru ca protecţia victimelor să fie reală, continuă şi aplicabilă, nu doar formală”, scrie Alina Gorghiu pe Facebook.

Deputatul PNL prezintă ce schimbă concret această lege. Astfel, victimele sunt informate activ, nu lăsate singure; Autorităţile locale vor avea obligaţia să contacteze victima: în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecţie, cu cel puţin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a putea solicita prelungirea”; Ordine de protecţie mai ferme pentru agresorii recidivişti; Instanţa poate dispune ordine de protecţie de până la 24 de luni, dacă agresorul a mai fost sancţionat în ultimii 5 ani — indiferent dacă victima este aceeaşi sau alta; Acces mai uşor la justiţie pentru victime.

Victimele pot alege instanţa

Victima poate alege instanţa, de la domiciliul său – sau de la locul unde a avut loc violenţa.

Proiectul prevede şi intervenţie obligatorie asupra agresorului.

”Instanţa este obligată să dispună consiliere psihologică şi/sau psihoterapie şi poate recomanda tratament sau internare, unde este cazul. De asemenea, instanţa poate dispune programe pentru dependenţe, în cazul consumului de substanţe psihoactive”, mai arată deputatul PNL.

Legea mai prevede şi control real asupra respectării ordinului de protecţie: prezentarea periodică a agresorului la poliţie, verificări periodice sau inopinate, obligaţia de a comunica schimbarea locuinţei, obligarea agresorului de a furniza lunar informaţii organelor de poliţie privind efectuarea fiecărei şedinţe de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie. Sancţiuni mai dure pentru încălcarea măsurilor

Încălcarea obligaţiei de a urma consiliere psihologică şi/sau psihoterapie, precum şi de a informa poliţia cu privire la acestea, devine contravenţie şi se sancţionează cu amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei.

În plus, Ordinul de protecţie se comunică în maximum 5 ore către poliţie şi autorităţile locale cu atribuţii în protecţia victimelor.

Proiectul va intra la votul decisiv în Camera Deputaţilor. ”Voi susţine acest proiect până la capăt, pentru ca siguranţa victimelor să devină o prioritate reală a statului”, spune Gorghiu.

