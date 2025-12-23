Un primar din Bistrița-Năsăud acuză un consilier că s-ar fi branșat ilegal la curent pentru a alimenta ferma sa de vaci
Primarul comunei Teaca din județul Bistrița-Năsăud susține că un consilier local s-ar fi branșat ilegal la rețeaua de iluminat stradal, pentru a alimenta cu energie electrică ferma sa de vaci.
Bărbatul vizat de acuzații neagă acuzațiile. Poliția cercetează cazul.
Primăria a angajat o firmă autorizată pentru a face verificări, după ce a fost sesizată de localnici că becurile de la ferma consilierului local funcționau simultan cu cele de pe domeniul public.
Florin Oltean, primar Teaca: „Se aprindeau cu cele stradale și se stingeau cu cele stradale. S-a adeverit că bănuielile oamenilor erau adevărate. Am depus o plângere la Poliția Națională, însoțită de adresa către firma ANRR și răspunsul acestei firme vizavi de constatarea făcută la fața locului.”
Sorin Nacu, viceprimar Teaca: „Sus, la stâlp, era legat un fir de la stâlpul, de la primul bec, până la stâlp, sus.”
Consilierul local bănuit de furt de energie electrică susține că nu a făcut nimic ilegal.
Lucian Cioșan, consilier local: „Eu nu știu nimic exact, ce se vede acolo e un branșament care a fost legat aici înainte. Nu eu le-am legat. Mai mult nu știu de curent, nu am fost pe stâlp în viața mea.”
Poliția a confirmat că face cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de furt și racordarea fără drept la rețeaua electrică. Anchetatorii au precizat că detalii din această investigație nu pot fi făcute publice.
Sursa: Pro TV
Etichete: primar, bistrita nasaud, iluminat public,
Dată publicare:
23-12-2025 17:52