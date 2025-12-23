Un primar din Bistrița-Năsăud acuză un consilier că s-ar fi branșat ilegal la curent pentru a alimenta ferma sa de vaci

Primarul comunei Teaca din județul Bistrița-Năsăud susține că un consilier local s-ar fi branșat ilegal la rețeaua de iluminat stradal, pentru a alimenta cu energie electrică ferma sa de vaci.

Bărbatul vizat de acuzații neagă acuzațiile. Poliția cercetează cazul.

Primăria a angajat o firmă autorizată pentru a face verificări, după ce a fost sesizată de localnici că becurile de la ferma consilierului local funcționau simultan cu cele de pe domeniul public.

Florin Oltean, primar Teaca: „Se aprindeau cu cele stradale și se stingeau cu cele stradale. S-a adeverit că bănuielile oamenilor erau adevărate. Am depus o plângere la Poliția Națională, însoțită de adresa către firma ANRR și răspunsul acestei firme vizavi de constatarea făcută la fața locului.”

Sorin Nacu, viceprimar Teaca: „Sus, la stâlp, era legat un fir de la stâlpul, de la primul bec, până la stâlp, sus.”

Consilierul local bănuit de furt de energie electrică susține că nu a făcut nimic ilegal.

Lucian Cioșan, consilier local: „Eu nu știu nimic exact, ce se vede acolo e un branșament care a fost legat aici înainte. Nu eu le-am legat. Mai mult nu știu de curent, nu am fost pe stâlp în viața mea.”

Poliția a confirmat că face cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de furt și racordarea fără drept la rețeaua electrică. Anchetatorii au precizat că detalii din această investigație nu pot fi făcute publice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













