Surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Cine se află în spatele partidului PPDA ”Democraţia Acasă”

O surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova ar putea fi intrarea în Parlament a partidului ”Democrația acasă”, care este susținut în România de liderul AUR, George Simion.

Astfel, duminică seara, la ora 23.30, după procesarea a aproximativ 80% din procesele verbale, partidul ”Democrația Acasă” (PPDA) avea un ”scor” de 6%, ceea ce însemna că putea intra în Parlament, unde pragul electoral este de 5%.

CEC Moldova

Iată ce scria publicaţia ucraineană Evropeiska Pravda într-o analiză despre alegerile din Republica Moldova, citată de News.ro, publicată în urmă cu câteva zile:

„În parlamentul Moldovei are şanse să intre încă un partid, numit „Democraţia Acasă”. La prima vedere, acest partid populist nu are nimic în comun cu Kremlinul. Este vorba despre unionişti, adică susţinători ai unirii Moldovei cu România.

Principalul partener al partidului este partidul naţionaliştilor români AUR şi liderul său, cel mai popular politician din România în prezent, George Simion, care face campanie activă pentru acesta pe TikTok, pe reţelele sociale etc. Încă din august, sondajele acordau partidului „Democraţia Acasă” aproximativ 3,5% din sufragiile celor care se deciseseră cu cine votează, iar acest indicator ar fi putut creşte de atunci.

Şi dacă la aceasta se adaugă o parte din voturile diasporei moldoveneşti din România (care ar putea fi favorabilă partidului populiştilor unionişti)... Şi dacă Kremlinul mai adaugă puţin prin reţeaua lui Şor... Pe scurt, depăşirea pragului de 5% este un obiectiv perfect realizabil.

Atunci de ce se vorbeşte despre ei în contextul „prorus”?

Nu numai pentru că George Simion are, pe bună dreptate, reputaţia de lider al ideilor Kremlinului în România şi a demonstrat acest lucru la alegerile din România din acest an. Mai important este cine formează lista partidului Acasă în Moldova.

„Democraţia Acasă” este condusă de un politician moldovean nu prea cunoscut (şi, ca de obicei, cetăţean român) Vasile Costiuc.

Costiuc a devenit vizibil pe scena politică în acest an, când a devenit partenerul moldovean cheie al pro-rusului Simion înainte de alegerile prezidenţiale din România (reamintim că Simion a ajuns în turul al doilea, unde a pierdut în faţa lui Nicuşor Dan; autorităţile din Moldova au făcut campanie activă pentru Dan şi au convins moldovenii care au paşaport românesc să menţină ţara pe o traiectorie pro-occidentală).

Tocmai de aceea, persoana lui Costiuc a atras atenţia jurnaliştilor de investigaţie români, care au găsit o mulţime de dovezi ale colaborării lui Costiuc cu FSB.

Dar vor putea oare unioniştii de extremă dreapta să se unească cu „Blocul Patriotic” de stânga/extremă stânga al lui Dodon? Răspunsul este clar – da. Motivul pentru unirea lor în acest caz va fi ceea ce îi uneşte. Şi aceasta nu sunt doar banii ruşi, ci şi angajamentul public de a înlătura echipa Maia Sandu de la putere (la urma urmei, Moldova a avut deja o experienţă similară, când în 2019 Sandu însăşi, în ciuda divergenţelor ideologice, s-a aliat cu susţinătorii lui Dodon pentru a-l înlătura pe cel care atunci era stăpânul Moldovei, Vlad Plahotniuc).

Mai mult, această alianţă nici măcar nu va vorbi public despre faptul că îndreaptă Moldova spre Rusia” - a scris Evropeiska Pravda.

Ziarul de Gardă oferă, la rândul său, mai multe detalii despre acest partid al cărui lider a fost acuzat că a avut în trecut relaţii cu fostul partid al lui Vlad Plahotniuc.

În 2024, partidul lui Costiuc a încurajat oamenii să voteze opţiunea „DA” la referendumul pentru parcursul european al R. Moldova. În 2025, însă, Costiuc a participat la Chişinău la întâlnirea „MEGA” – mişcarea conservatorilor de extremă dreaptă din Europa, Make Europe Great Again.

Serviciul de Informaţii şi Securitate a anunţat că evenimentul a avut „organizatori obscuri, fără transparenţă de finanţare şi cu legături dubioase cu gruparea criminală Şor”.

Victoria Furtună, lidera partidului pro-rus „Moldova Mare”, cât şi reprezentanţi ai partidului extremist „AUR” din România, la fel, au fost prezenţi la acel eveniment.

Unii europarlamentari cu viziuni pro-ruse şi-au anunţat şi ei prezenţa, dar nu au fost lăsaţi de autorităţi să intre în ţară, mai menţionează Ziarul de Gardă, citat de News.ro.

George Simion a îndemnat moldovenii să voteze partidul PPDA

George Simion, președintele partidului AUR, a îndemnat moldovenii să voteze partidul PPDA, ”Democrația Acasă”:

”Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați, imediat după PAS, e acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”, a fost mesajul transmis de George Simion pe TikTok, înainte de alegerile parlamentare de duminică.

