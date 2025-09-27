Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova

Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.

Obiectivul final al Kremlinului este de a paraliza capacitatea guvernelor europene de a reacționa rapid și de a perturba stabilitatea socială, potrivit unui oficial european de rang înalt, familiarizat cu discuțiile în legătură cu tactica Moscovei.

De asemenea, activitățile Rusiei reprezintă un efort concertat de a testa reacția la o serie de metode de sabotaj împotriva NATO, precum și de a-și dezvolta capacitatea de a lansa un atac suficient de mare pentru a paraliza Europa, a declarat înaltul oficial, sub condiția anonimatului, întrucât discuțiile au loc în spatele ușilor închise, scrie Bloomberg.

Eforturile Rusiei din această lună s-au extins mult dincolo de câmpul de luptă din Ucraina, unde războiul se află în al patrulea an, un roi de drone în Polonia, avioane de vânătoare deasupra Estoniei și, posibil, drone în Danemarca.

Intervenția Rusiei în Moldova, care dorește să adere la UE înaintea alegerilor de duminică, evidențiază amploarea eforturilor Kremlinului.

„Zidul de drone”

După încălcări fără precedent ale spațiului aerian în această lună, miniștrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene de pe flancul estic al blocului au promovat inițiativa „zidului de drone” pentru a îmbunătăți securitatea și a răspunde amenințării în continuă evoluție.

„Rusia testează UE și NATO, iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit și imediat”, a declarat vineri comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, reporterilor din Helsinki, după discuțiile cu miniștrii.

O parte semnificativă a sistemului de apărare ar putea fi pusă în funcțiune într-un an, a menționat el.

Presiunea blocului european, alături de o nouă inițiativă a NATO de a consolida protecția aeriană, pune în evidență campania pe mai multe fronturi a Kremlinului, de la o ofensivă blocată în estul Ucrainei la incursiuni cu drone și avioane de vânătoare pe teritoriul NATO și operațiuni cibernetice menite să influențeze alegerile din Moldova.

Ofensiva hibridă este lansată într-un moment vulnerabil pentru Europa, care se confruntă cu retragerea SUA sub președinția lui Donald Trump, încurajând Moscova să testeze pregătirea continentului de a face față unui adversar mai agresiv din est, în timp ce Putin încearcă să reafirme ponderea geopolitică a Rusiei, arată Bloomberg.

În plus, reacțiile disonante ale liderilor europeni au scos la iveală diviziunile și incertitudinea din cadrul NATO, aliații având dificultăți în coordonarea unui răspuns.

Rusia, principalul adversar al Europei

Liderii NATO au acuzat săptămâna aceasta Moscova că a recurs la provocări intenționate pentru a evalua răspunsul alianței, determinând oficialii europeni să avertizeze că guvernele sunt pregătite să răspundă prin doborârea avioanelor de vânătoare rusești.

Întrebat despre avertismentele transmise de europeni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns: „Nici nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că este o declarație foarte iresponsabilă”, a relatat agenția de știri rusă TASS.

Seria de drone observate în Danemarca, care au perturbat traficul aerian în această săptămână, are loc înaintea summitului UE de la Copenhaga, din 1–2 octombrie, dedicat discuțiilor privind securitatea și apărarea.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a avertizat publicul să se pregătească pentru mai multe atacuri hibride și a indicat Rusia ca fiind cea mai mare amenințare la adresa securității Europei, după a treia apariție suspectă a unei drone în această săptămână.

Autoritățile din țara nordică nu au stabilit cine se află în spatele mai multor incidente cu drone din ultimele zile, dar Rusia rămâne principalul adversar al Europei, care încearcă să destabilizeze continentul, a declarat Frederiksen joi, într-un discurs video.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat incursiunile în Danemarca drept „foarte îngrijorătoare”, comparându-le cu încălcările convenționale ale spațiului aerian cu aeronave pilotate.

„În ceea ce privește avioanele de vânătoare, nu este nimic nou”, a declarat Rutte pentru Bloomberg Television la New York. „Este grav, ar trebui să înceteze, dar piloții noștri știu ce să facă și, dacă este necesar, pot recurge la măsuri extreme”, a spus oficialul NATO.

Exemplul Moldovei

Forțe neconvenționale sunt active și în Moldova, o fostă republică sovietică situată între Ucraina și România, ale cărei ambiții de aderare la UE vor fi puse la încercare în timpul alegerilor parlamentare de duminică.

Rusia a elaborat un plan pentru a perturba calea Moldovei către UE prin susținerea forțelor pro-Kremlin din țară.

Aceste planuri, coordonate direct de Kremlin, implică recrutarea de moldoveni din străinătate pentru a vota, organizarea de proteste perturbatoare și o campanie de dezinformare pe scară largă pe rețelele sociale, potrivit unor documente analizate de Bloomberg.

În timp ce președinta Maia Sandu se luptă să-și mențină majoritatea pro-UE în parlament, premierul Dorin Recean a declarat la începutul acestei săptămâni că autoritățile din Chișinău au reținut zeci de suspecți pentru tentative de provocare a violențelor.

Instituțiile moldovenești au fost ținta a peste 1.000 de atacuri cibernetice în acest an, iar autoritățile au luat măsuri pentru a șterge aproximativ 100.000 de conturi false de TikTok care răspândeau dezinformare, a precizat el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidențiat țara vecină în discursul său de la Națiunile Unite din această săptămână, avertizând că „Europa nu își poate permite să piardă Moldova”.

Liderul ucrainean a evaluat, de asemenea, utilizarea dronelor ca o modalitate de a testa apărarea aeriană și expertiza militară.

„El nu va aștepta sfârșitul războiului din Ucraina”, a declarat Zelenski reporterilor ulterior, referindu-se la Putin. „Va încerca să găsească puncte slabe în Europa, în țările NATO – va încerca să facă acest lucru”, a insistat președintele ucrainean.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













