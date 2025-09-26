Alegeri în Republica Moldova: Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși pentru influențarea votului

Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, blocul electoral „Patriotic", considerat pro-rus, a rămas fără unul dintre principalii săi membri - Partidul Republican „Inima Moldovei".

Formațiunea a fost exclusă din cursa electorală în urma unei decizii a Curții de Apel și a Comisiei Electorale Centrale. În paralel, o investigație Reuters arată că Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși moldoveni pentru a influența votul de duminică.

Partidul "Inima Moldovei", parte a blocului Patriotic, a fost scos din cursa electorală în urma unor suspiciuni de finanțare ilegală. Irina Vlah, lidera partidului, a condamnat măsura.



Mesaj PP "Inima Moldovei": "Această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere".

Potrivit legislației moldovenești, limitarea activității unui partid politic presupune inclusiv pierderea dreptului de a participa la orice scrutin. Sunt vizaţi 26 de candidați din cei 110 ai blocului Patriotic, inclusiv Irina Vlah, aflată pe locul trei pe listă.



Pavel Postică, membru CEC: "Astfel din actul judecătoresc executoriu rezultă privarea necondiționată a solicitantului de dreptul de a participa individual sau în comun la orice tip de scrutin. Ceea în mod subsecvent obligă CEC de a anula înregistrarea membrilor acestui partid în calitate de candidați în cadrul Bloculu Electoral Patriotic."

Blocul Patriotic, principala formaţiune politică din opoziţie, pro-rusa, a reacționat.

"Decizia de astăzi privind excluderea din cursă electorală a partidului "Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, este o lovitură fără precedent adusă democrației și dreptului cetățenilor la un vot liber. A face acest pas în ultima zi a campaniei electorale înseamnă privarea deliberată a sute de mii de oameni de dreptul lor constituțional și subminarea gravă a încrederii în procesul electoral."

Între timp, o nouă investigație realizată de jurnaliştii de la Reuters arată că Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși moldoveni prin pelerinaje plătite și bani oferiți pe cârduri, cerându-le apoi să promoveze online mesaje anti-UE. Unele dintre aceste mesaje au vizat critici la adresa guvernului pro-european și atacuri împotriva valorilor occidentale.

