Rezultate alegerile din Moldova 2025 – LIVE TEXT. A început centralizarea rezultatelor
Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00.
Centralizarea rezultatelor alegerilor din Moldova 2025 va clarifica în următoarele ore direcția pe care o va lua țara vecină în următorii patru ani, cu implicații majore pentru întreaga regiune și pentru relațiile cu Uniunea Europeană.
Moldovenii au votat astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.
Când vor fi disponibile primele rezultate oficiale
Centralizarea rezultatelor alegerilor din Moldova 2025 a început imediat după închiderea secțiilor de votare. Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova va comunica primele date oficiale în următoarele ore.
Calendarul rezultatelor:
• 21:00 - Închiderea secțiilor de votare și începutul numărării
• 21:30 - 22:00 - Primele rezultate preliminare de la secțiile mai mici
• În timpul nopții - Rezultate parțiale actualizate continuu
Moldovenii pot urmări rezultatele alegerilor parlamentare 2025 în timp real pe platforma oficială pusă la dispoziție de CEC.
Competiția electorală: 15 partide și 4 blocuri în cursă
La alegerile parlamentare din Moldova 2025 candidează:
• 15 partide politice
• 4 blocuri electorale
• 4 candidați independenți
Pentru a intra în Parlamentul Republicii Moldova, formațiunile politice trebuie să atingă următoarele praguri electorale:
• 5% pentru partide politice
• 7% pentru blocuri electorale
• 2% pentru candidați independenți
Bătălia principală: PAS vs Blocul Patriotic
Sondajele pre-electorale indică că trei-patru formațiuni au șanse reale să intre în noul parlament. Duelul principal se desfășoară între:
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
• Formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu
• Actualul deținător al majorității parlamentare
• Susține continuarea parcursului european al Moldovei
Blocul Electoral Patriotic
• Format din partidele Socialiștilor și Comuniștilor
• Orientare pro-rusă și anti-occidentală
• Pledează pentru apropierea de Moscova
Potrivit estimărilor, în parlament ar mai putea intra Blocul „Alternativa" și Partidul Nostru.
Sursa: StirilePROTV
Dată publicare:
28-09-2025 21:26