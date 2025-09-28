Rezultate alegerile din Moldova 2025 – LIVE TEXT. A început centralizarea rezultatelor

Stiri externe
28-09-2025 | 21:32
alegeri moldova 2025

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00.

autor
Stirileprotv

Centralizarea rezultatelor alegerilor din Moldova 2025 va clarifica în următoarele ore direcția pe care o va lua țara vecină în următorii patru ani, cu implicații majore pentru întreaga regiune și pentru relațiile cu Uniunea Europeană.

alegeri moldova

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Primele rezultate oficiale, așteptate. Prezența la vot, peste 50%

Moldovenii au votat astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Când vor fi disponibile primele rezultate oficiale

Centralizarea rezultatelor alegerilor din Moldova 2025 a început imediat după închiderea secțiilor de votare. Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova va comunica primele date oficiale în următoarele ore.

Calendarul rezultatelor:

• 21:00 - Închiderea secțiilor de votare și începutul numărării

• 21:30 - 22:00 - Primele rezultate preliminare de la secțiile mai mici

• În timpul nopții - Rezultate parțiale actualizate continuu

Moldovenii pot urmări rezultatele alegerilor parlamentare 2025 în timp real pe platforma oficială pusă la dispoziție de CEC.

Competiția electorală: 15 partide și 4 blocuri în cursă

La alegerile parlamentare din Moldova 2025 candidează:

• 15 partide politice

• 4 blocuri electorale

• 4 candidați independenți

Pentru a intra în Parlamentul Republicii Moldova, formațiunile politice trebuie să atingă următoarele praguri electorale:

• 5% pentru partide politice

• 7% pentru blocuri electorale

• 2% pentru candidați independenți

Bătălia principală: PAS vs Blocul Patriotic

Sondajele pre-electorale indică că trei-patru formațiuni au șanse reale să intre în noul parlament. Duelul principal se desfășoară între:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)

• Formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu

• Actualul deținător al majorității parlamentare

• Susține continuarea parcursului european al Moldovei

Blocul Electoral Patriotic

• Format din partidele Socialiștilor și Comuniștilor

• Orientare pro-rusă și anti-occidentală

• Pledează pentru apropierea de Moscova

Potrivit estimărilor, în parlament ar mai putea intra Blocul „Alternativa" și Partidul Nostru.

Sursa: StirilePROTV

Etichete:

Dată publicare: 28-09-2025 21:26

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar
Stiri externe
Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au exit- poll-uri oficiale, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă pentru organizarea unui sondaj la ieșirea de la urne

Maia Sandu: „Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră”
Stiri externe
Maia Sandu: „Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu transmite duminică, în ultima oră de vot, un mesaj către alegătorii moldoveni, afirmând că acum, mai mult ca oricând, votul lor poate decide cum va arăta ţara.

 

Viktor Orban, mesaj pentru premierul slovac: „Este bine pentru noi să avem vecini normali”
Stiri externe
Viktor Orban, mesaj pentru premierul slovac: „Este bine pentru noi să avem vecini normali”

„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat Viktor Orban, la o ceremonie prilejuită de aniversarea a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria la Esztergom, informează MTI.

 

Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar
Stiri externe
Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au exit- poll-uri oficiale, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă pentru organizarea unui sondaj la ieșirea de la urne

Maia Sandu: „Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră”
Stiri externe
Maia Sandu: „Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu transmite duminică, în ultima oră de vot, un mesaj către alegătorii moldoveni, afirmând că acum, mai mult ca oricând, votul lor poate decide cum va arăta ţara.

 

Viktor Orban, mesaj pentru premierul slovac: „Este bine pentru noi să avem vecini normali”
Stiri externe
Viktor Orban, mesaj pentru premierul slovac: „Este bine pentru noi să avem vecini normali”

„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat Viktor Orban, la o ceremonie prilejuită de aniversarea a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria la Esztergom, informează MTI.

 

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Primele rezultate oficiale, așteptate. Prezența la vot, peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Primele rezultate oficiale, așteptate. Prezența la vot, peste 50%

Moldovenii au votat astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28