Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Stiri externe
28-09-2025 | 15:25
alegeri Republica Moldova
Inquam Photos / Octav Ganea

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat al MAE din Chișinău, autoritățile dau vina pe Rusia pentru aceste incidente, susținând că este vorba de un ”asalt asupra procesului electoral din Republica Moldova”.

”Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova. Cazurile sunt la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania)”, a anunțat ministerul.

Conform sursei citate, instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu

”Am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit.

Citește și
Maia Sandu
Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova

Camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot” - a mai transmis MAE.

Cele mai noi informații despre alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi citite aici.

Alegeri în Moldova. ”Scrutinul este crucial, va fi monitorizat de peste 3.400 de observatori naționali și internaționali”

Sursa: Pro TV

Etichete: Republica Moldova, alegeri, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 15:01

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac, mărturisire tulburătoare despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: "A trăit doar pentru mine"
Ion Țiriac, mărturisire tulburătoare despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: "A trăit doar pentru mine"
Articolul face parte din:

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: A fost depășit pragul de un milion de votanți. Prezența la vot

Citește și...
Un cuplu din Republica Moldova a mers la urne chiar în ziua nunții. Cum au reacționat oamenii. FOTO
Stiri Diverse
Un cuplu din Republica Moldova a mers la urne chiar în ziua nunții. Cum au reacționat oamenii. FOTO

Un cuplu din Ialoveni, R. Moldova a mers la vot chiar în ziua nunții lor.

Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova
Stiri externe
Maia Sandu, apel la cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova

Președinta Maia Sandu le-a cerut duminică moldovenilor din diasporă să iasă la vot la alegerile parlamentare pentru a „păzi Moldova” și a nu lăsa „pe alții să fure viitorul țării”.

Prezență masivă la vot a diasporei din Moldova. S-au format cozi în capitalele europene | FOTO
Stiri actuale
Prezență masivă la vot a diasporei din Moldova. S-au format cozi în capitalele europene | FOTO

Moldovenii din diasporă înregistrează o prezență masivă la vot, iar la secții de votare din capitalele europene s-au format cozi, informează MAE de la Chișinău. Peste 840.000 de moldoveni au votat până la ora 13.30, cu o prezență la vot de 30%.

 

Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”
Stiri externe
Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului electoral al Stângii, anunță un protest luni, în fața Parlamentului, împotriva unei presupuse intenții a guvernului de a anula alegerile parlamentare.

Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova
Stiri actuale
Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova

Mai mulți locuitori pro-ruși din Transnistria se organizau să vină în România pentru a vota la alegerile parlamentare din România, a declarat premierul Dorin Recean, cu privire la incidentele la vot documentate de autorități.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: A fost depășit pragul de un milion de votanți. Prezența la vot
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: A fost depășit pragul de un milion de votanți. Prezența la vot

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28