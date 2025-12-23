CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

23-12-2025 | 17:32
Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

autor
Aura Trif

Proiectul a fost aprobat în şedinţa de marţi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) cu 45 de voturi pentru, o abţinere şi patru voturi împotrivă. Consilierii USR au retras amendamentul depus anterior la acest punct de pe ordinea de zi a şedinţei CGMB. De asemenea, în şedinţa CGMB de marţi a fost aprobat, cu 45 de voturi, şi rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2025.

Regimul actual de impozitare trebuia să se mențină până în 2027

Guvernul a adoptat pe 17 decembrie o ordonanță de urgență (OUG), care vizează majorarea unor taxe de la 1 ianuarie 2026. Astfel, primăriile din toată țara vor trebui să adopte, până cel târziu 31 decembrie 2025, hotărârile prin care unele taxe și impozite locale se vor aplica în anul 2026. Proiectul legislativ stabilește faptul că cine nu va crește taxele va rămâne fără o parte din fonduri de la bugetul de stat.

Potrivit ajustărillor introduse prin OUG, Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate prin PNRR.

Proiectul privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 2026 ţine cont de rata inflaţiei aferentă anului 2024 de 5,6%. De asemenea, apar majorări la valoarea impozabilă a clădirilor.

Consilierul premierului: Nu mai sunt necesare creșteri de taxe. Am depășit criza economică

Cât crește valoarea impozitabilă

Potrivit documentului, în anul 2026, valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat). Pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025).

Creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. Valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025).

Conform documentului, începând cu anul 2026, în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km impozitul se reduce cu 30%. Va exista în continuare o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport.

Cine ar putea plăti taxe reduse

Consiliile locale de sector vor putea aproba scutiri/reduceri de la plata impozitelor şi taxelor pentru o serie de situaţii: clădiri clasate ca muzee ori case memoriale; clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale; clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; clădiri retrocedate potrivit art. 1 din OUG 94/2000; clădiri clasate ca monumente istorice; mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol; mijloace de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural.

De asemenea, consiliile locale de sector pot aproba proceduri proprii de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata impozitelor şi taxelor locale, inclusiv pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat.

Pentru majorarea nivelului impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2026, prevăzută la art. 489 din Codul fiscal, se aprobă criteriul necesităţilor bugetare locale, se menţionează în proiect.

Impozitul pe locuințe se calculează pe baza valorii impozabile a clădirii, stabilită de Primărie, care ține cont de tipul locuinței (casă sau apartament), zona în care se află, anul construcției și dotările acesteia. La această valoare se aplică cota de impozitare stabilită de Primărie, care, de regulă, variază între 0,08% și 0,2% pentru locuințele rezidențiale și poate fi mai mare pentru cele nerezidențiale.

Sursa: Agerpres

