Prezență masivă la vot a diasporei din Moldova. S-au format cozi în capitalele europene | FOTO

Moldovenii din diasporă înregistrează o prezență masivă la vot, iar la secții de votare din capitalele europene s-au format cozi, informează MAE de la Chișinău. Peste 840.000 de moldoveni au votat până la ora 13.30, cu o prezență la vot de 30%.

Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării demonstrează o mobilizare remarcabilă la alegerile parlamentare.

Unii alegători au parcurs mii de kilometri pentru a-și exercita votul, iar în unele secții de votare s-au format cozi, transmite MOLDPRES.

Imaginile difuzate de Ministerul Afacerilor Externe relevă că la secțiile de votare din București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona, Tel-Aviv s-au format cozi impresionante și se atestă o participare remarcabilă.

„Atmosfera este una de responsabilitate civică și solidaritate, iar efortul depus de conaționalii noștri pentru a-și exprima opțiunea este demn de toată aprecierea. Ministerul Afacerilor Externe mulțumește tuturor celor care își fac timp să voteze și încurajează pe toți cetățenii să participe la procesul electoral. Fiecare vot contează. Viitorul Republicii Moldova este în mâinile noastre!”, a menționat MAE.

Peste 90.000 de moldoveni au votat în străinătate până la ora 13

În total, pentru scrutinul din 2025 au fost constituite 301 secții de votare peste hotare, dintre care patru sunt destinate votului prin corespondență. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că procesul de votare în cadrul alegerilor parlamentare din 2025 decurge fără incidente.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, către ora 13.00, la secțiile de votare din străinătate au votat peste 90.000 de cetățeni.

