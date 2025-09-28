Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului electoral al Stângii, anunță un protest luni, în fața Parlamentului, împotriva unei presupuse intenții a guvernului de a anula alegerile parlamentare.

El a declarat, duminică, că victoria opoziţiei în alegerile parlamentare este evidentă şi că prin acest protest va fi apărată victoria partidelor de stânga.

"Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile parlamentare. Asta denotă frica şi panica în rândul guvernării, care pierde puterea pentru că patru ani nu au făcut nimic. Eu vreau să vin cu un mesaj către toţi cetăţenii din Republica Moldova să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziţia va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să ne anuleze voturile (...) Maia Sandu a dat de înţeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc posibil un scenariu ca în România. Ştim ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor", a afirmat Dodon.

El a acuzat Occidentul că s-a implicat în campania electorală din Republica Moldova, afirmând că vizitele liderilor externi au însemnat "o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova".

"Eu consider că implicarea în această campanie electorală este a Occidentului prin ONG-uri plătite de Fundaţia Soros, Comisia Europeană, care au participat direct, prin panotaje politice în această campanie electorală, prin vizite din extern, care este o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova şi prin apel direct de a vota guvernarea", a adăugat Dodon.

