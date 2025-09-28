Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova

28-09-2025 | 12:27
alegeri republica moldova
Inquam/ Octav Ganea

Mai mulți locuitori pro-ruși din Transnistria se organizau să vină în România pentru a vota la alegerile parlamentare din România, a declarat premierul Dorin Recean, cu privire la incidentele la vot documentate de autorități.

Cristian Anton

Premierul Dorin Recean a declarat după ieșirea de la vot că autoritățile au documentat mai multe incidente în contextul alegerilor parlamentare, scrie Moldpres. El a dat asigurări că instituțiile statului veghează asupra procesului electoral și își îndeplinesc obligațiunile pentru ca să fie asigurat un proces de vot „bine organizat și protejat”.

Prim-ministrul a menționat că autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor, de exemplu, din stânga Nistrului, ca să meargă în România.

Aceste incidente sunt documentate. La fel, ieri, în ziua tăcerii, dar și azi, anumiți concurenți electorali încă mai fac agitație electorală. Acestea sunt tipurile de incidente care sunt semnalizate până la această oră. Poliția, celelalte instituții veghează asupra procesului electoral”, a afirmat șeful Guvernului.

Rusia continuă să se implice în alegerile din Moldova

Totodată, oficialul a denunțat ingerințe din partea Federației Ruse. „Avem ingerințe așa cum am discutat în toată această perioadă și le observăm și acum. Instituțiile își îndeplinesc obligațiunile pentru ca să ne asigurăm că avem un proces de vot bine organizat și protejat”, a punctat Recean.

Grindeanu
Sorin Grindeanu, mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în ziua alegerilor: „Sunt forțe care vor să țină captivă țara”

Premierul s-a referit și la eventuale provocări în procesul de vot din diasporă. „Noi am lucrat împreună cu partenerii noștri din țările prietene, cu care am coordonat anumite scenarii prin care votul poate să fie deturnat, oprit, dar avem toate procedurile și toate lucrurile puse în ordine pentru ca să asigurăm un proces de vot bine organizat și protejat”, a afirmat Dorin Recean.

Dorin Recean a subliniat că cel mai important este ca cetățenii să-și exprime liber și cinstit votul.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, Transnistria, vot, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 12:27

